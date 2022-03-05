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Новини Війна
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Проголошено Декларацію про створення Спеціального трибуналу щодо агресії РФ проти України

Проголошено Декларацію про створення Спеціального трибуналу щодо агресії РФ проти України

Група юристів з міжнародного права підготувала і проголосила Декларацію про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії РФ проти України.

Про це повідомив перший віцепрезидент Української асоціації міжнародного права Микола Гнатовський на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Проголошення декларації, за словами Гнатовського, є першим кроком щодо створення механізму для міжнародної кримінальної відповідальності винних у злочині агресії проти України.

"На юридичному фронті Україна активно використовує можливості наявної архітектури органів міжнародного правосуддя: Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд, Європейський суд з прав людини. Але нічого з цього, на жаль, не дає юридичної можливості притягти до відповідальності найвище керівництво держави-агресора за злочин агресії, який створив передумови для всіх інших міжнародних злочинів. Юрисдикція МКС щодо цього злочину має вкрай обмежений характер і за умов нератифікації Росією Римського статуту та поправок до нього не створює у Суду потрібної юрисдикції. Тому, подібно до Лондонської декларації 1942 року, яка заклала основу для Нюрнберзького трибуналу, сьогодні було проголошено Декларацію про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України", – пояснив він.

Також читайте: Російських військових злочинців мають судити не у спокійній та тихій Гаазі, а у Харкові, місті, яке вони зараз рівняють з землею, - Мін'юст

Автор: 

агресія (1194) трибунал (259)


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Топ коментарі
+13
Coca Cola и Danone заявили о выходе из российского рынка.

ще трьох "дожмемо")
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05.03.2022 09:58
+9
Лаврова повесят на эшафоте, где повесили его папередника - Риббентропа.
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05.03.2022 10:02
+7
не вірю я в ці трибунали
малайзійсткий Боїнг розслідують 8 років. що там розслідувати 8 років?
кремлю все зходить з рук, і ПМР і Грузія 2008 і Крим і лухандон, просто все
нахрін всі ці Гааги трибунали, ми просто змушені вбивати і все
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05.03.2022 10:03
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Coca Cola и Danone заявили о выходе из российского рынка.

ще трьох "дожмемо")
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05.03.2022 09:58 Відповісти
Вси равно наша Буратина лучче все лиманадаф на свете.
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05.03.2022 10:19 Відповісти
НАДО НЕМЕДЛЕННО ВВОДИТЬ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ПОВЕШЕВАНИЕ ИЛИ РАССТРЕЛ ИЛИ ОТРУБАНИЕ ГОЛОВЫ ЧЕТКО УКАЗАТЬ КАКОЕ ДЛЯ КОГО И ЗА КАКИЕ ЗЛОДЕЯНИЯ... ЭТО ЧЕТКО ВЫПИСАТЬ КАК ИСКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ РОССИИ ЕЕ РУКОВОДСТВА и руководства России ее всех иенститутов.. и пожизненные сроки а то и по 2-10 КОТОРЫЕ ТЕРРОР УСТРОИЛИ НЕ ТОЛЬКО В УКРАИНЕ И ДЛЯ УКРАИНЫ-- НО И УГРОЖАЮТ ВСЕМУ МИРУ атомным оружием захватом территорий пересмотра границ государств... ВОПРОСЫ НАТО ПЕРЕСМОТРА МОНОПОЛИЯ РОССИИ НА РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ.. БЕЗ УЧЕТА и ИГНОРИРОВАНИЯ РФ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ МЕМОРАНДУМОВ В ЧАСТНОСТИ КАК ГАРАНТ ПО БУДАПЕШТУ 1994 ГОДА ДЛЯ УКРАИНЫ.. целенаправленный геноцид этноцид украинофобия желание захвата и уничтожения государства Украины.. может надо оформить соответствующие ПЕТИЦИИ НА САЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА КАК НЕОТЛОЖНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ........ НА САЙТЕ РАДЫ ИНИЦИАТИВА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ...... НА САЙТЕ КМУ ИНИЦИАТИВА ПРАВИТЕЛЬСТВА...
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05.03.2022 10:25 Відповісти
ще лишився райффайзен банк
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05.03.2022 10:00 Відповісти
Лаврова повесят на эшафоте, где повесили его папередника - Риббентропа.
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05.03.2022 10:02 Відповісти
не вірю я в ці трибунали
малайзійсткий Боїнг розслідують 8 років. що там розслідувати 8 років?
кремлю все зходить з рук, і ПМР і Грузія 2008 і Крим і лухандон, просто все
нахрін всі ці Гааги трибунали, ми просто змушені вбивати і все
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05.03.2022 10:03 Відповісти
***** гааги, оон, obse. шнурок на шию і на дерево.
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05.03.2022 11:27 Відповісти
офіційний бізнес на військових коналіктах. імпотентні організації.
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05.03.2022 11:29 Відповісти
За кого голосував?
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05.03.2022 10:05 Відповісти
Тебе что, земная ось яйца отдавила? Валенок мокшанский, иди на...уй.
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05.03.2022 10:06 Відповісти
Пшел нах,мразь!
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05.03.2022 10:07 Відповісти
Трибунал провести в Харькове
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05.03.2022 10:03 Відповісти
Во время войны не судят, во время войны убивают..
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05.03.2022 10:22 Відповісти
По законам военного времени вешать на площадях. Харькова, Мариуполя, Херсона, Киева, везде.
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05.03.2022 10:34 Відповісти
вот и чудненько
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05.03.2022 10:42 Відповісти
Конкретно. Судити воєнного злочинця Путіна, воєнним трибуналом.
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05.03.2022 11:38 Відповісти
 
 