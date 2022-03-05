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Новини Війна
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Армія РФ показала нутро терориста-боягуза та змінює тактику. Наразі найбільш вразливим є українське небо, - Резніков

Армія РФ показала нутро терориста-боягуза та змінює тактику. Наразі найбільш вразливим є українське небо, - Резніков

Україна мужньо чинить опір російському агресору.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оброни України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"9 днів 4 години 2 хвилини. Україна захищає світ. Десятий день опору російським терористам. Десятий день мужності Збройних Сил, гвардійців, прикордонників, рятувальників, бійців інших силових структур, всіх Українців, які героїчно тримають оборону. Завдяки всьому нашому народу плани кремля за дві доби підкорити українців, захопити великі міста, змістити керівництво держави та приєднати Україну до Росії провалилися", - зазначає Резніков.

Він підкреслює, що ворог просунувся на окремих напрямах, але контролює лише невелику територію. І наші захисники і захисниці дають потужну відсіч і витісняють окупантів.

"З огляду на зниження темпів наступу та спротив Українців, Росія змінює тактику. На сьогоднішній день найбільш уразливим є українське небо. Агресор комплексно і активно застосовує свій повітряний та ракетний потенціал. Авіацією всіх видів здійснюються бомбардування міст, селищ та цивільної інфраструктури, у тому числі критично важливої та небезпечної як атомні та гідро електростанції", - продовжує він.

"Вєлікая" армія показала справжнє нутро - терориста-боягуза, який здатен нападати лише на цивільне населення - на дітей, на жінок, на неозброєне мирне населення. Прицільні обстріли, бомбардування й ракетні залпи по житловим кварталам, школам, садочкам й лікарням, ворог знищує храми і церкви, обстрілює вокзали із тисячами жінок і дітей, що евакуюються, - це тактика переляканих шакалів. Але я впевнено кажу - за кожне життя, за кожну сльозу ворог відповість", - додає міністр оборони.

Читайте також: Захисники України зупинили ворога на більшості напрямів, на деяких успішно контрнаступають. Б’ються Сумщина та Чернігівщина, складна ситуація на півдні, - Резніков

Автор: 

армія рф (17207) росія (64926) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+16
Может забашлять Ким Чен Ыну с десяток миллиардов зелени. Хай ******** ракетой по москве. И все останутся не при делах
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05.03.2022 10:03
+8
росія- країна терорист! Але не всі це досі зрозуміли.
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05.03.2022 10:04
+8
Нужно им небо закрыть шоб не летали и сбивать все что движется
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05.03.2022 10:08
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Может забашлять Ким Чен Ыну с десяток миллиардов зелени. Хай ******** ракетой по москве. И все останутся не при делах
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05.03.2022 10:03 Відповісти
да вы стратег)
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05.03.2022 13:14 Відповісти
росія- країна терорист! Але не всі це досі зрозуміли.
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05.03.2022 10:04 Відповісти
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05.03.2022 10:26 Відповісти
Росіяни масово залишають свою країну на турецьких чартерах

3 березня УП з посиланням на дані української розвідки повідомила, що більшість представників російської еліти https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327780/ вивозять своїх рідних та близьких із Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ.

У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до Володимира Путіна, тож вони вивозять родини

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05.03.2022 10:07 Відповісти
Нужно им небо закрыть шоб не летали и сбивать все что движется
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05.03.2022 10:08 Відповісти
Такой вариант мне нравится больше.
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05.03.2022 10:09 Відповісти
Потому Турция и не закрыла небо для рф. Бабло летит! Все Эрдоган продумал.
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05.03.2022 10:14 Відповісти
Єрдоган потирає руки..як там вони кричали--помідорамі не отдєлаєтєсь..а ось і обдєлалісь
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05.03.2022 10:21 Відповісти
Зате серед бидла росте рейтинг "сонцесяйного"!!! До них дійде пізніше - коли вони будуть стоять з пустими кишенями і шлунками і скиглить в черговий раз - "аказался наш Атец не Атцом а *****!"
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05.03.2022 10:21 Відповісти
Діждатися би швидче того часу, коли на московських болотах почнеться виття що "ми хороші, ми за мир, ми не знали, Путін нас обманув". Але їм слідує так вірити як їхнім полоненним воякам "нас послали на учєнія". На "учєнія", блін, їх послали, замість полігонів в чужу країну!
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05.03.2022 10:37 Відповісти
Я ж уже писав - бабуся і тітка були гастарбайтерами в Німеччині То казали що коли союзники німців почали бомбами утюжить то вони лупили здивовано очі і казали: А нас за що?" І регулярно ходили в кінотеатри дивиться пропагандистські фільми про перемоги вермахту!
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05.03.2022 10:43 Відповісти
Я за те, щоб почути звідти тільки квакання жаб - так спокійніше
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05.03.2022 11:28 Відповісти
на війні одним з найнебезпечнішим аспектом є паніка
паніка породжується страхом
і це нормально, тільки драк нічого не боіться, бо на то він і дкрак
є такий вираз "закляк з переляку"
паніка блокує м'язи
якщо у бою чи під обстрілом чи від шоку, що комусь поруч з вами відірвало голову, у вас можуть зацепеніти мязи і ви не можете поворухнутися
частіше всого блокує ноги
якщо таке трапилось, впадіть на землю чи на підлогу, глибоко дихайте, у такому положення до мозку прийде додатковий приток крові, збагаченої киснем, глибоко дихайте
закрийте очі і уявіть собі щось хороше, кохану, чи дітей чи дохлого москаля, кому що до вподоби
через 15-20 сек вас повинно відпустити і ви знову зможете рухатись
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05.03.2022 10:09 Відповісти
згідний--страх це оцепеніння м'яз
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05.03.2022 10:24 Відповісти
І розцепеніння сфінктера
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05.03.2022 10:57 Відповісти
зараз нема миру, зараз війна, прокинься
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05.03.2022 11:02 Відповісти
альтернативний дурень, для притомних, вона з 14 року.
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05.03.2022 11:07 Відповісти
Доповню- пощіпайте себе до болю, до синців, теж поможе, рекомендація від Воїна, який був в АТО в 2014 році, зараз теж на передовій. Бережи Матір Божа наших Воїнів, з нами всі Світлі сили Божі!
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05.03.2022 10:59 Відповісти
так, я привів стислі рекомендації нашого інструктора з вогневої підготовки
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05.03.2022 11:03 Відповісти
В Украину свои войска послал асад из сирии. Суки конченные. А у нас на следующей неделе будет минус 10-12, интересно на этих "вояк" будет посмотреть. Смерть оккупантам!
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05.03.2022 10:17 Відповісти
Звідки інформація про "асадовців"?
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05.03.2022 10:22 Відповісти
https://www.dialog.ua/war/247463_1646460806
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05.03.2022 10:31 Відповісти
Ясно! Значить ще й арабське "м"ясо" будуть змушені перемелювать!
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05.03.2022 11:11 Відповісти
все може бути..тому що )(уйло підтримує Асада..тепер )(уйло буде збирати всіх кому вкидував бабло..
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05.03.2022 10:25 Відповісти
нутро - терориста-боягуза, який здатен нападати лише на цивільне населення---так вони ж розраховували ,шо тут їх зустрінуть цвєтамі як асвабадітєлєй...
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05.03.2022 10:17 Відповісти
you lazy fucks from US and Canada, Ukraine needs no-fly zone declared and maintained by NATO, contact your senators, MPs, let them work for it
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05.03.2022 10:18 Відповісти
Увидеть Киев(издали) и умереть-новий лозунг рашенвояк)
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05.03.2022 10:22 Відповісти
перша фаза 20 літнього м'яса проходить.)(уйло вишукує людські та матеріальні ресурси
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05.03.2022 10:28 Відповісти
 
 