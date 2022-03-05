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Маємо надію, що гуманітарний коридор запрацює і ми вивеземо мирних мешканців, - Резніков

Маємо надію, що гуманітарний коридор запрацює і ми вивеземо мирних мешканців, - Резніков

Влада України працює над запровадженням режиму тиші і відкриттям гуманітарних коридорів.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оброни України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Я захоплююся силою українців у Маріуполі, Волновасі, Харкові, Чернігові, Миколаїві, Херсоні і всіх інших міст, де наразі найважче. Мужність наших людей вражаюча! Навіть ті, хто без зброї, бабусі, виходять на захист своїх хат. Прокльони на голови окупантів сипляться як українською, так і російською мовами. У нас не було і не має мовних розбіжностей. Всіма мовами окупанту вказують напрямок російського військового корабля. Люди всіх 100 національностей, для яких Україна є рідним домом", - зазначає він.

"Ми працюємо над запровадженням режиму тиші і відкриттям гуманітарних коридорів. Ворог не знає, що таке цінність людського життя, але ми зробимо усе для допомоги нашим громадянам. Ми маємо надію, що гуманітарний коридор запрацює і ми зможемо вивезти мирних мешканців", - додав міністр оборони. 

Читайте також: У Маріуполі та Волновасі готують до відкриття "зелені коридори", сторони припинили вогонь в тих районах, - Подоляк

Автор: 

армія рф (17207) Маріуполь (3223) росія (64926) Резніков Олексій (1445) Волноваха (40) гуманітарний коридор (178)


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асфальтом з обох сторін прикриемо корідор для жінок і дітей - недаремно просрані гроші великого будівництва....
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05.03.2022 10:12 Відповісти
"мирні мешканці" Маріуполя ЦЕ ті.що 90% голосів віддали за ригАналів і рузьке мір?
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05.03.2022 10:12 Відповісти
вони і зараз проголосують за антиУкраїнську навролоч((((
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05.03.2022 10:13 Відповісти
це немае різниці зараз.
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05.03.2022 10:13 Відповісти
мне такой оптимизьм
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05.03.2022 10:19 Відповісти
після війни кремеля не повинно бути.
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05.03.2022 10:21 Відповісти
Наівні ми нічого не навчились після іловайська. Спочатку коридор а потім котьо
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05.03.2022 10:29 Відповісти
 
 