Маємо надію, що гуманітарний коридор запрацює і ми вивеземо мирних мешканців, - Резніков

Влада України працює над запровадженням режиму тиші і відкриттям гуманітарних коридорів.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оброни України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Я захоплююся силою українців у Маріуполі, Волновасі, Харкові, Чернігові, Миколаїві, Херсоні і всіх інших міст, де наразі найважче. Мужність наших людей вражаюча! Навіть ті, хто без зброї, бабусі, виходять на захист своїх хат. Прокльони на голови окупантів сипляться як українською, так і російською мовами. У нас не було і не має мовних розбіжностей. Всіма мовами окупанту вказують напрямок російського військового корабля. Люди всіх 100 національностей, для яких Україна є рідним домом", - зазначає він.

"Ми працюємо над запровадженням режиму тиші і відкриттям гуманітарних коридорів. Ворог не знає, що таке цінність людського життя, але ми зробимо усе для допомоги нашим громадянам. Ми маємо надію, що гуманітарний коридор запрацює і ми зможемо вивезти мирних мешканців", - додав міністр оборони.

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