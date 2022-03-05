Моральний та бойовий стан окупаційних військ нижче нульового. Ресурси ворога закінчуються, далі буде логістичний колапс, - Резніков
Збройні сили контролюють ситуацію, тримають рубежі і переходять в контрнаступ, відтісняючи ворога.
Про це повідомив у фейсбуці міністр оброни України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується поточної ситуації по напрямках. Збройні сили контролюють ситуацію, тримають рубежі і переходять в контрнаступ, відтіснюючи ворога. Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах. Захисники міста Києва продовжують відбиття наступу ворога, наносять ураження його наступальним угрупуванням", - пише він.
За словами Резнікова, на Волинському напрямку положення наших військ без суттєвих змін.
На Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону. Українські війська утримують позиції на зайнятих рубежах.
Також він зазначає, що в районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований.
На Слобожанському напрямку українські військові продовжують ведення оборонних боїв, успішно здійснюють вогневе ураження противника.
За словами міністра оборони, об’єднані сили ведуть оборонну операцію як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань.
На Приморському напрямку наші захисники здійснюють прикриття морського узбережжя та виконують завдання з недопущення оточення міста Миколаїв.
Повітряні Сили Збройних Сил України здійснюють відбиття повітряних ударів противника. Продовжують ведення систематичних бойових дій, завдяки чому російські загарбники вже втратили 39 літаків та 40 вертольотів.
"Втрати осоьового складу ворога зростають. Говорити про вмотивованість - зайве. Її не було і не має. Моральний і бойовий стан окупантських військ - нижче нульового. Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс. Розуміючи це, тенденція здачі ворога в полон зростає. І не поодиноких солдат, а цілими взводами. Вони вже розуміють, що тіла тисяч їх товаришів по "навчанням", які на екзамені отримали 200 балів, лишилися у чужій землі. Адже Москва не визнає їх смертей, для Путіна вони гарматне м’ясо, видатковий матеріал у спробі досягнути своєї імперської мрії. Багато з них вже зрозуміли - їх зрадили. Тож, повторю, єдиний спосіб для окупанта уберегти своє життя - здатися в полон", - пише Резніков.
"Боротьба триває. Але Українці в усіх містах чітко дають зрозуміти - росію тут ніколи не чекали! Ми на своїй землі і окупантам тут не раді! Тримаємо стрій і разом до перемоги!
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По предварительным подсчетам, общие боевые потери с 24 февраля по 5 марта 2022 года «сильнейшей армии в Европе» ориентировочно составили:
более ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ человек личного состава. Это две трети потерь СССР в Афганистане за 10 лет. Сейчас на Россию из Украины двигаются с интервалом в сутки рефрижераторные поезда с трупами оккупантов в полиэтиленовых мешках с номерными бирками. Часть погибших воинов «Русского мира», останки которых, не удалось индентифицировать, похоронные команды РФ сожли в мобильных крематориях (графа -«пропавшие без вести»).
Сдались в плен ЗСУ более 200 солдат и офицеров министра нападения РФ Сергея Шойгу. За девять дней полномасштабного вторжения в Украину угрофинны, буряты и вепсы недосчитались 269 новейших танков Т-90 «Владимир» и 945 бронемашин.
50 реактивных систем залпового огня («Грады», «Смерч» и «Торнадо») больше не будут по ночам обстреливать спальные районы Харькова и Ахтырки.
Не явились на ужин пилоты 39 российских самолетов и экипажи 40 вертолетов, уничтоженых украинскими ПВО и артиллерией.
Также воины ЗСУ и теробороны истребили 105 вражеских артиллерийских систем, 19 средств ПВО, 60 цистерн с дизельным топливом, три БПЛА оперативно-тактического уровня.
Останки 409 единиц сгоревшей автомобильной спецтехники россиян, сейчас грузят кранами на трейлеры и отправляют на металлургический завод в Кривой Рог. Два небольших морских катера оккупантов, нашедших вечное пристанище на дне морского залива, стали жильем для крабов и бычков. Продолжаются поиски террористов из ДРГ и их нейтрализация по законам военного времени.
Об этом сообщает Генштаб Збройних Сил України, но при этом подчеркивает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
3 березня УП з посиланням на дані української розвідки повідомила, що більшість представників російської еліти https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327780/ вивозять своїх рідних та близьких із Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ.
У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до Володимира Путіна, тож вони вивозять родини й уточнюють місця переховування на випадок ядерної війни.
Кстати, а шо там Грузия и ОАЭ - неужели не закроют страну для кацапов ???
Нам головне повернути власні території та запанувати у своїй сторонці.))
Каждый. Невзирая на то, сколь героичным он себя считает и сколь потужно несет оборону. В какой очереди на границе стоит и из какой западной области мне звонит "ну шо там у вас". Потому что эти восемь суток нам выиграли ребята на фронтах.
Бляха-фуха, раньше говорил "на фронте", теперь - "на фронтах".
Каждая минута существования наших семей (и моей тоже) оплачена по-полной, чек пробит и выдан на руки. За каждую нашу киевскую ночь с одной-двумя ракетами платит оборона Харькова. За каждую ночь Львова - наши войска возле Херсона.
Помните об этом. Каждую секунду, *****, помните. Когда пожрать и посрать идете - помните, что наши артбатареи и рсзо не спят эти долбанные восемь ночей, а пво...
ПВО это гордая злая сволочь, сбивающая, передвигающаяся, торопливо заливающая топливо и контейнеры с тзм-ок и молящаяся, чтоб машина не заглохла. ПВО - это предмет моих молитв, сразу после семьи и близких. Я не очень-то умею молиться, и не факт, что Бога не бесят мои маты и мое "**** их всех своей карающей десницей, Господи", но если и есть у Бога щит, то это наше ПВО, а если есть карающая десница, то это арта и "Байрактары".
Потому что наша Армия это люди, прошедшие Долиной Смертной тени - и вышедшие с другой стороны. Бо еще ***** задач, и всех их нужно кому-то выполнять.
Я буду помнить об этом всегда, сколько бы мне не осталось. Помните и вы, ладно?
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3173985746159683&id=100006448650648 Мартин Брест
На це відео можна дивитися вічно....
Геращенко каже, ім усім сказали - при\жджайте ось туди і туди і заберете
але, каже ще ніхто не приїхав
сьогодні слухав телефонн розмову однієї матері з полоненим: Ванька! камандир сказал, что если ті вернешься в россию, то тебе светит от 20 до пожизненного! Сказал, что я все равно тебя никогда не увижу!
Ванька каже, мама пистецц я лучше тут в плену останусь..
ото таке
звільнення своїх полонених кремляді дуже і дуже не хочуть
https://t.me/minval_az/23902
Брошенная техника на трассе Киев - Житомир
https://ru.investing.com/members/contributors/235349715 ослик Иа
РАССИЯНЕ!, может случиться так, что понадобится много полицаев в освобождённых городах Украины. убедительно призываю записываться в полицаи.
Помни, где-то на Украине тебя ждут с цветами
разворовывалисьстроились, а все это время в три смены клепали Нептуны, Ольху и Стугны?
Куйло НЕ объявил мобилизацию.
Куйло НЕ ввёл военное положение.
Куйло настаивает на переговорах.
Россия теряет командиров и не смогла обеспечить превосходство в воздухе
Источники западных СМИ в разведке сообщают, что за последние дни российские войска в Украине начали терять командиров, выезжавших на линию фронта.
Так погиб Андрей Суховецкий один из заместителей командира 41-й общевойсковой армии, которого убил снайпер.
Также сообщается о гибели командира дивизии и командира полка. Их имена не называются.
Также источники говорят, что на ход войны серьезно повлияла неспособность российской армии с первого дня подавить украинские ПВО и завоевать превосходство в воздухе. Сегодня отсутствие воздушного превосходства российской армии может определить исход конфликта.
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Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.
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І зараз у нас виснаження.
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Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.
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Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми почуваємо себе тотально виснаженими. Можуть бути ознаки депресії через постійну тривогу.
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Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!
Залякати. Обдурити. Знешкодити.
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Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.
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✅За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
✅П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
✅Робимо інформаційні паузи від читання новин;
✅Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
❗️Ми усе відбудуємо. Гроші нам на це нададуть.
✅включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
✅Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
✅Обіймайтеся;
✅Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
🇺🇦не вірити, не поширювати не перевірену інформацію. Нас ніхто ніколи не здасть!
І ми Не Здаємося!
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Всіх люблю. Обійматися будемо під час перемоги.
Автор Христя Кішик
СЛАВА УКРАИНЕ!