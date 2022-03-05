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Новини Війна
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Моральний та бойовий стан окупаційних військ нижче нульового. Ресурси ворога закінчуються, далі буде логістичний колапс, - Резніков

Моральний та бойовий стан окупаційних військ нижче нульового. Ресурси ворога закінчуються, далі буде логістичний колапс, - Резніков

Збройні сили контролюють ситуацію, тримають рубежі і переходять в контрнаступ, відтісняючи ворога.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оброни України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується поточної ситуації по напрямках. Збройні сили контролюють ситуацію, тримають рубежі і переходять в контрнаступ, відтіснюючи ворога. Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах. Захисники міста Києва продовжують відбиття наступу ворога, наносять ураження його наступальним угрупуванням", - пише він.

За словами Резнікова, на Волинському напрямку положення наших військ без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону. Українські війська утримують позиції на зайнятих рубежах.

Також він зазначає, що в районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований.

На Слобожанському напрямку українські військові продовжують ведення оборонних боїв, успішно здійснюють вогневе ураження противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маємо надію, що гуманітарний коридор запрацює і ми вивеземо мирних мешканців, - Резніков

За словами міністра оборони, об’єднані сили ведуть оборонну операцію як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань.

На Приморському напрямку наші захисники здійснюють прикриття морського узбережжя та виконують завдання з недопущення оточення міста Миколаїв.

Повітряні Сили Збройних Сил України здійснюють відбиття повітряних ударів противника. Продовжують ведення систематичних бойових дій, завдяки чому російські загарбники вже втратили 39 літаків та 40 вертольотів.

"Втрати осоьового складу ворога зростають. Говорити про вмотивованість - зайве. Її не було і не має. Моральний і бойовий стан окупантських військ - нижче нульового. Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс. Розуміючи це, тенденція здачі ворога в полон зростає. І не поодиноких солдат, а цілими взводами. Вони вже розуміють, що тіла тисяч їх товаришів по "навчанням", які на екзамені отримали 200 балів, лишилися у чужій землі. Адже Москва не визнає їх смертей, для Путіна вони гарматне м’ясо, видатковий матеріал у спробі досягнути своєї імперської мрії. Багато з них вже зрозуміли - їх зрадили. Тож, повторю, єдиний спосіб для окупанта уберегти своє життя - здатися в полон", - пише Резніков.

"Боротьба триває. Але Українці в усіх містах чітко дають зрозуміти - росію тут ніколи не чекали! Ми на своїй землі і окупантам тут не раді! Тримаємо стрій і разом до перемоги!

Автор: 

армія рф (17207) росія (64926) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+46
На 9е сутки войны каждый, ****, в нашей прекрасной стране должен понять, кому он обязан этими восемью ночами.

Каждый. Невзирая на то, сколь героичным он себя считает и сколь потужно несет оборону. В какой очереди на границе стоит и из какой западной области мне звонит "ну шо там у вас". Потому что эти восемь суток нам выиграли ребята на фронтах.

Бляха-фуха, раньше говорил "на фронте", теперь - "на фронтах".

Каждая минута существования наших семей (и моей тоже) оплачена по-полной, чек пробит и выдан на руки. За каждую нашу киевскую ночь с одной-двумя ракетами платит оборона Харькова. За каждую ночь Львова - наши войска возле Херсона.

Помните об этом. Каждую секунду, *****, помните. Когда пожрать и посрать идете - помните, что наши артбатареи и рсзо не спят эти долбанные восемь ночей, а пво...

ПВО это гордая злая сволочь, сбивающая, передвигающаяся, торопливо заливающая топливо и контейнеры с тзм-ок и молящаяся, чтоб машина не заглохла. ПВО - это предмет моих молитв, сразу после семьи и близких. Я не очень-то умею молиться, и не факт, что Бога не бесят мои маты и мое "**** их всех своей карающей десницей, Господи", но если и есть у Бога щит, то это наше ПВО, а если есть карающая десница, то это арта и "Байрактары".

Потому что наша Армия это люди, прошедшие Долиной Смертной тени - и вышедшие с другой стороны. Бо еще ***** задач, и всех их нужно кому-то выполнять.

Я буду помнить об этом всегда, сколько бы мне не осталось. Помните и вы, ладно?

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3173985746159683&id=100006448650648 Мартин Брест
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05.03.2022 10:24
+38
Главное не дать ворогу пополнить логистику и лупить их конвои
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05.03.2022 10:22
+27
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05.03.2022 10:23
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Главное не дать ворогу пополнить логистику и лупить их конвои
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05.03.2022 10:22 Відповісти
Недарма наші завалили всі мости. А понтонні переправи руйнувати значно легше. Орки терпіть. Це ще не горе для вас.
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05.03.2022 10:25 Відповісти
«Русский мир» несет убытки.

По предварительным подсчетам, общие боевые потери с 24 февраля по 5 марта 2022 года «сильнейшей армии в Европе» ориентировочно составили:

более ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ человек личного состава. Это две трети потерь СССР в Афганистане за 10 лет. Сейчас на Россию из Украины двигаются с интервалом в сутки рефрижераторные поезда с трупами оккупантов в полиэтиленовых мешках с номерными бирками. Часть погибших воинов «Русского мира», останки которых, не удалось индентифицировать, похоронные команды РФ сожли в мобильных крематориях (графа -«пропавшие без вести»).

Сдались в плен ЗСУ более 200 солдат и офицеров министра нападения РФ Сергея Шойгу. За девять дней полномасштабного вторжения в Украину угрофинны, буряты и вепсы недосчитались 269 новейших танков Т-90 «Владимир» и 945 бронемашин.

50 реактивных систем залпового огня («Грады», «Смерч» и «Торнадо») больше не будут по ночам обстреливать спальные районы Харькова и Ахтырки.

Не явились на ужин пилоты 39 российских самолетов и экипажи 40 вертолетов, уничтоженых украинскими ПВО и артиллерией.

Также воины ЗСУ и теробороны истребили 105 вражеских артиллерийских систем, 19 средств ПВО, 60 цистерн с дизельным топливом, три БПЛА оперативно-тактического уровня.

Останки 409 единиц сгоревшей автомобильной спецтехники россиян, сейчас грузят кранами на трейлеры и отправляют на металлургический завод в Кривой Рог. Два небольших морских катера оккупантов, нашедших вечное пристанище на дне морского залива, стали жильем для крабов и бычков. Продолжаются поиски террористов из ДРГ и их нейтрализация по законам военного времени.

Об этом сообщает Генштаб Збройних Сил України, но при этом подчеркивает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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05.03.2022 14:18 Відповісти
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 16:03 Відповісти
https://u-news.com.ua/126097-obval-rublja-i-uhod-zapadnyh-kompanij-privel-k-dlinnym-ocheredjam-v-rossijskih-magazinah.html Обвал рубля и уход западных компаний привел к длинным очередям в российских магазинах
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05.03.2022 10:23 Відповісти
🔸🔸Росіяни масово залишають свою країну на турецьких чартерах

3 березня УП з посиланням на дані української розвідки повідомила, що більшість представників російської еліти https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327780/ вивозять своїх рідних та близьких із Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ.

У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до Володимира Путіна, тож вони вивозять родини й уточнюють місця переховування на випадок ядерної війни.

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05.03.2022 10:25 Відповісти
Турки могли бы и морды кацапам бить прямо в аэропорту
Кстати, а шо там Грузия и ОАЭ - неужели не закроют страну для кацапов ???
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05.03.2022 10:26 Відповісти
тикают в казахстан,китай......
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05.03.2022 10:31 Відповісти
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05.03.2022 10:23 Відповісти
Пан Резников , перенесите войну на кацапскую територию - не стесняйтесь
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05.03.2022 10:23 Відповісти
Не можна, тільки Крим.
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05.03.2022 10:24 Відповісти
Их там нет: Курская и Белгородская народные республики.
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05.03.2022 10:28 Відповісти
А ще багатостраждальний Воронєж!
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05.03.2022 10:53 Відповісти
Воно нам нахрін не треба. Це доведеться годувати тупих рашистів.

Нам головне повернути власні території та запанувати у своїй сторонці.))
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05.03.2022 12:53 Відповісти
Там есть кому кормить.
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05.03.2022 16:42 Відповісти
Теперь можно все - надо разок по Ростову заехать - по многоэтажным домам . Как бы промахнуться
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05.03.2022 10:28 Відповісти
Заїхати без питань, хоч по Москві, заходити небажано, ОДКБ підключиться.
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05.03.2022 10:31 Відповісти
Хорошо бы по 14-этажкам на повороте с Малиновского на Стачек
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05.03.2022 10:43 Відповісти
Відповідно до військової доктрини РФ удар по їхній території балістичними ракетами є підставою для застосування ядерної зброї. Так що не треба надрочуватию
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05.03.2022 10:50 Відповісти
Да у них ничего не работает - сплошные потемкинские деревни
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05.03.2022 10:52 Відповісти
Три аэродрома уже им ********** - и где применение ядерного оружия?
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05.03.2022 21:55 Відповісти
Влепите по ватостополю. У меня там племянник перевертыш с самкой и вышкребком офицерствует. А как украинский флаг неистово целовал при получении лейтенантских погон украинского флота, курва. А потом раз,и уже в императорском флоте кацапии,***** гнойный.
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05.03.2022 11:14 Відповісти
На 9е сутки войны каждый, ****, в нашей прекрасной стране должен понять, кому он обязан этими восемью ночами.

Каждый. Невзирая на то, сколь героичным он себя считает и сколь потужно несет оборону. В какой очереди на границе стоит и из какой западной области мне звонит "ну шо там у вас". Потому что эти восемь суток нам выиграли ребята на фронтах.

Бляха-фуха, раньше говорил "на фронте", теперь - "на фронтах".

Каждая минута существования наших семей (и моей тоже) оплачена по-полной, чек пробит и выдан на руки. За каждую нашу киевскую ночь с одной-двумя ракетами платит оборона Харькова. За каждую ночь Львова - наши войска возле Херсона.

Помните об этом. Каждую секунду, *****, помните. Когда пожрать и посрать идете - помните, что наши артбатареи и рсзо не спят эти долбанные восемь ночей, а пво...

ПВО это гордая злая сволочь, сбивающая, передвигающаяся, торопливо заливающая топливо и контейнеры с тзм-ок и молящаяся, чтоб машина не заглохла. ПВО - это предмет моих молитв, сразу после семьи и близких. Я не очень-то умею молиться, и не факт, что Бога не бесят мои маты и мое "**** их всех своей карающей десницей, Господи", но если и есть у Бога щит, то это наше ПВО, а если есть карающая десница, то это арта и "Байрактары".

Потому что наша Армия это люди, прошедшие Долиной Смертной тени - и вышедшие с другой стороны. Бо еще ***** задач, и всех их нужно кому-то выполнять.

Я буду помнить об этом всегда, сколько бы мне не осталось. Помните и вы, ладно?

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3173985746159683&id=100006448650648 Мартин Брест
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05.03.2022 10:24 Відповісти
за пво вот так наши работают https://twitter.com/i/status/1500029588109283331 https://twitter.com/i/status/1500029588109283331
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05.03.2022 10:49 Відповісти
Це називається демілітаризація росссії.
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05.03.2022 11:34 Відповісти
Шимус , шикарное видео , на встречке отработали , по ходу со стина ? кто в теме расскажите
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05.03.2022 11:39 Відповісти
может и игла могла и оса отработать но то что у этого дауна тепловухи кончились или не загрузили - факт
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05.03.2022 12:00 Відповісти
Невже це та сама знаменита у кацапів "чьорнаяакула"?

На це відео можна дивитися вічно....
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05.03.2022 13:57 Відповісти
это не "ПВО", а обычная ручная Стрела/Стингер
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05.03.2022 22:17 Відповісти
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05.03.2022 12:55 Відповісти
Що,лозунг "На Київ за унітазами!" уже не канає?
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05.03.2022 10:25 Відповісти
Чекайте, зараз дикий путін ще оголосить мобілізацію і кацапи масово побіжать ламати руки і рвати кутні зуби щоби не бути призваними ))
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05.03.2022 10:25 Відповісти
Вже почалось ...членавредiтельства на болотах.
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05.03.2022 10:56 Відповісти
Слава Украине! Героям Слава! Все аналитки военные тут на тв задаются одним вопросом. почему колона под Киевом стоит уже несколько дней и все ее показывают. а Украина ничего не делает
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05.03.2022 10:27 Відповісти
делает
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05.03.2022 10:31 Відповісти
По Ленину. Верхи не могут, низы не хотят. Или наоборот? Короче, русские не особо рвутся умирать, а у наших ограниченный ресурс
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05.03.2022 10:34 Відповісти
Ну стоит. Топлива нет. Мосты взорваны. Затор. Основная работа идёт, чтоб она там и осталась. У орков пока есть возможность оттуда слинять. Без техники понятно. Земля растаяла и другой дороги нет. Через день-два туда еще и дедушка Мороз к ним пожалует.
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05.03.2022 10:41 Відповісти
Потому что они не стоят на трассе, а расползлись по улицам сёл. Как их обстреливать.
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05.03.2022 10:53 Відповісти
Антон Геращенко вчора заявив що від російських матерів були тисячі дзвінків з приводу їх синів, у полоні ЗСУ
Геращенко каже, ім усім сказали - при\жджайте ось туди і туди і заберете
але, каже ще ніхто не приїхав
сьогодні слухав телефонн розмову однієї матері з полоненим: Ванька! камандир сказал, что если ті вернешься в россию, то тебе светит от 20 до пожизненного! Сказал, что я все равно тебя никогда не увижу!
Ванька каже, мама пистецц я лучше тут в плену останусь..
ото таке
звільнення своїх полонених кремляді дуже і дуже не хочуть
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05.03.2022 10:29 Відповісти
Мелитополь, Украина. Бесстрашные украинцы идут на стреляющих русских военных
https://t.me/minval_az/23902
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05.03.2022 10:31 Відповісти
рашист розраховував війною зробити в Україні "денацифікацію", але він прорахувався і зробив "нацифікацію"України
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05.03.2022 10:34 Відповісти
Этот народ неизлечимо болен, они до сих пор воюют за Сталина.
Брошенная техника на трассе Киев - Житомир

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05.03.2022 10:36 Відповісти
Холопы!
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05.03.2022 12:31 Відповісти


https://ru.investing.com/members/contributors/235349715 ослик Иа
РАССИЯНЕ!, может случиться так, что понадобится много полицаев в освобождённых городах Украины. убедительно призываю записываться в полицаи.
Помни, где-то на Украине тебя ждут с цветами
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05.03.2022 10:44 Відповісти
Угу, чертополох. Самое то, колючка ещё та и цветочек сверху.
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05.03.2022 11:10 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1500020068406734849 https://twitter.com/i/status/1500020068406734849
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05.03.2022 10:44 Відповісти
А город подумал, а город подумал ... учєнья ідут...
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05.03.2022 11:38 Відповісти
менше б ти патякав, Резнікове. Ти вже перед вторгненням говорив усяку маячню, що немає у кацапів сил для нападу. Ліпше мовчки організовуй оборону разом з "велікм_бідівнічим", ku*wa.
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05.03.2022 10:46 Відповісти
Не кизди, тролик, то вас так красиво *******, мол - мы не готовы)) звякни мамке с тятей, пусть еды купят, сахару, муки - для вас все только начинается))
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05.03.2022 11:20 Відповісти
Це в блаЗЄнських уже така відмовка? І автобани для кацапських танків замість ракетної програми теж були щоб обдурити кацапів? Поки що вони просуваються саме новими дорогами. Тому, блаЗЄні, вигадуйте щось ліпше.
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05.03.2022 11:41 Відповісти
Не надо под порохобота косить, вань)) Приложи к дуплу подорожник, по руски, по простому - авось поможет
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05.03.2022 11:48 Відповісти
Так ты считаешь что дороги на самом деле не разворовывались строились, а все это время в три смены клепали Нептуны, Ольху и Стугны?
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05.03.2022 22:20 Відповісти
То чому вони захоплюють міста???
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05.03.2022 10:49 Відповісти
есть такая вещь, как осторожный оптимизм, которого надо придерживаться в наше время
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05.03.2022 10:51 Відповісти
Також він зазначає, що в районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили воно там стоить чекае коли моста зроблять чи байрактара
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05.03.2022 11:07 Відповісти
Тем временем один из президентских Ил-96 зачем-то направился из Петербурга в Вашингтон. Именно этот борт, судя по истории его полётов, возил российскую делегацию на переговоры с украинцами в Белоруссию. Никак намечаются секретные переговоры России с американцами на высшем уровне?
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05.03.2022 11:14 Відповісти
Хорошие новости:
Куйло НЕ объявил мобилизацию.
Куйло НЕ ввёл военное положение.
Куйло настаивает на переговорах.
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05.03.2022 11:33 Відповісти
Наше дело правое. Победа будет за Украиной.
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05.03.2022 11:34 Відповісти
BBC
Россия теряет командиров и не смогла обеспечить превосходство в воздухе

Источники западных СМИ в разведке сообщают, что за последние дни российские войска в Украине начали терять командиров, выезжавших на линию фронта.

Так погиб Андрей Суховецкий один из заместителей командира 41-й общевойсковой армии, которого убил снайпер.

Также сообщается о гибели командира дивизии и командира полка. Их имена не называются.

Также источники говорят, что на ход войны серьезно повлияла неспособность российской армии с первого дня подавить украинские ПВО и завоевать превосходство в воздухе. Сегодня отсутствие воздушного превосходства российской армии может определить исход конфликта.
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05.03.2022 11:51 Відповісти
Тут попрошу уважно прочитати і втримати холодний розум. Розказати про це іншим.
.
Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.
.
І зараз у нас виснаження.
.
Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.
.
Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми почуваємо себе тотально виснаженими. Можуть бути ознаки депресії через постійну тривогу.
.
Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!
Залякати. Обдурити. Знешкодити.
.
Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.
.
✅За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
✅П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
✅Робимо інформаційні паузи від читання новин;
✅Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
❗️Ми усе відбудуємо. Гроші нам на це нададуть.
✅включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
✅Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
✅Обіймайтеся;
✅Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
🇺🇦не вірити, не поширювати не перевірену інформацію. Нас ніхто ніколи не здасть!
І ми Не Здаємося!
.
Всіх люблю. Обійматися будемо під час перемоги.

Автор Христя Кішик
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05.03.2022 12:02 Відповісти
אמן!
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05.03.2022 12:32 Відповісти
ПОЙДЕМ ПЕШКОМ ДО КУРИЛ ? ГЕРОЯМ СЛАВА!
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05.03.2022 12:41 Відповісти
ИНТЕРЕСНО А ЯНУКОВИЧ НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ ИЛИ ГУБЕРНАТОРОМ В РОСИИ?
СЛАВА УКРАИНЕ!
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05.03.2022 12:47 Відповісти
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05.03.2022 16:09 Відповісти
 
 