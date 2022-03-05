Україна запускає сайт для іноземців, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони країни
Незабаром запрацює сайт fightforua.org, який міститиме всю необхідну інформацію для громадян іноземних держав, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
Після того як 24 лютого Росія здійснила широкомасштабне військове вторгнення на територію України та з перших днів почала завдавати ударів по мирному населенню та інфраструктурі, Українська держава закликала іноземців приєднуватися до нашої боротьби за мир і демократію у Європі та всьому світі.
Указом Президента Володимира Зеленського з 1 березня 2022 року був запроваджений безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави-агресора.
Іноземці, які хочуть допомогти Україні, зможуть знайти на сайті https://fightforua.org/ детальну покрокову інструкцію, як приєднатися до справедливої боротьби з агресором.
Зокрема, щоб вступити до лав Інтернаціонального легіону оборони України, необхідно звернутися до Посольства України у своїй державі з відповідним наміром та уточнити, які документи та одяг (обладнання) потрібні або рекомендовані.
Потім необхідно пройти співбесіду в Посольстві з аташе з питань оборони та оформити візу з консулом. Далі подається заявка на призов до Збройних Сил України на добровільну військову службу за контрактом.
Після цього легіонер отримає інструкцію щодо подорожі Україною, необхідні документи та обладнання. Рекомендовано, якщо є, взяти із собою військовий комплект, наприклад, одяг або його елементи, спорядження, шолом, бронежилети тощо.
За необхідності представники посольств та консульств України нададуть допомогу в дорозі.
Прибувши на збірний пункт в Україні, легіонер підписує контракт і приєднується до Інтернаціонального легіону оборони України. Після цього він готовий вступити в битву з окупантами разом із бійцями з усього світу та українськими воїнами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Восточные европейцы образуют самую большую группу (около одной трети) среди легионеров. Четверть - южноамериканцы. Пятая часть легионеров - на самом деле французы, которые получили новую личность (то есть - имя, документы, гражданство) и теперь числятся канадцами, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B бельгийцами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%86%D1%8B люксембуржцами или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8 монегасками .
Французский легион был создан https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 9 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1831 года королём https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_I Луи-Филиппом I
Офицеры для нового подразделения были набраны из армии Наполеона, а в солдаты вербовались уроженцы Италии, Испании, Швейцарии, других европейских стран, а также французы, у которых были проблемы с законом. Тогда же была заложена традиция - не спрашивать имени новобранца.
Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю BBC, повідомляє Sky News.
"Український народ зараз бореться за свободу і демократію, не лише для себе, а й для всієї Європи. Безперечно, якщо хтось хоче підтримати цю боротьбу - я би підтримала їх у цьому", - сказала вона на запитання про те, як уряд оцінив би участь британців у легіоні.
Вони можуть бути не тільки етнічними росіянами.
До Українського посольства в Нігерії звернулося 200 добровольців. Я собі уявляю... Москалі повсираються.
Что бы эти бойцы в результате не оказались диверсантами....
Нігерія - то справжні козаки, тільки дуже загорілі.
Одна частина удобрить наші чорноземи, друга - сидітиме в тюрмі.))