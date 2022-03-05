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Україна запускає сайт для іноземців, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони країни

Україна запускає сайт для іноземців, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони країни

Незабаром запрацює сайт fightforua.org, який міститиме всю необхідну інформацію для громадян іноземних держав, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Після того як 24 лютого Росія здійснила широкомасштабне військове вторгнення на територію України та з перших днів почала завдавати ударів по мирному населенню та інфраструктурі, Українська держава закликала іноземців приєднуватися до нашої боротьби за мир і демократію у Європі та всьому світі.

Указом Президента Володимира Зеленського з 1 березня 2022 року був запроваджений безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави-агресора.

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Іноземці, які хочуть допомогти Україні, зможуть знайти на сайті https://fightforua.org/ детальну покрокову інструкцію, як приєднатися до справедливої боротьби з агресором.

Зокрема, щоб вступити до лав Інтернаціонального легіону оборони України, необхідно звернутися до Посольства України у своїй державі з відповідним наміром та уточнити, які документи та одяг (обладнання) потрібні або рекомендовані.

Потім необхідно пройти співбесіду в Посольстві з аташе з питань оборони та оформити візу з консулом. Далі подається заявка на призов до Збройних Сил України на добровільну військову службу за контрактом.

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Після цього легіонер отримає інструкцію щодо подорожі Україною, необхідні документи та обладнання. Рекомендовано, якщо є, взяти із собою військовий комплект, наприклад, одяг або його елементи, спорядження, шолом, бронежилети тощо.

За необхідності представники посольств та консульств України нададуть допомогу в дорозі.

Прибувши на збірний пункт в Україні, легіонер підписує контракт і приєднується до Інтернаціонального легіону оборони України. Після цього він готовий вступити в битву з окупантами разом із бійцями з усього світу та українськими воїнами.

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іноземець (388) сайт (274) добровольці (908) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+12
Был бы жив Джон Маккейн, вставил бы американцам пистонов и небо бы закрыли точно!!!
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05.03.2022 10:31
+6
Потрібно добре перевіряти бажаючих, щоб пуйло не підсунув своїх агентів.
Вони можуть бути не тільки етнічними росіянами.
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05.03.2022 10:30
+4
Это конечно очень круто, Только есть один нюанс. Только Чехия приняла закон который разрешает её гражданам воевать в Украине. Все остальные страны - нет. Тоесть любой иностранец вступая в этот легион у себя на Родине становится преступником, с довольно большим сроком тюрьмы за это.
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05.03.2022 10:27
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Это конечно очень круто, Только есть один нюанс. Только Чехия приняла закон который разрешает её гражданам воевать в Украине. Все остальные страны - нет. Тоесть любой иностранец вступая в этот легион у себя на Родине становится преступником, с довольно большим сроком тюрьмы за это.
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05.03.2022 10:27 Відповісти
Всі отримають українське громадянство. Та й інші держави будуть приймати такі закони.У них же не війна, куди їм спішити😐
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05.03.2022 10:29 Відповісти
Пока эти законы не примут то ой. Понятно кто согласен повесить на себя статью и не планирует вернуться к себе на родину...
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05.03.2022 10:31 Відповісти
Французский легион
Восточные европейцы образуют самую большую группу (около одной трети) среди легионеров. Четверть - южноамериканцы. Пятая часть легионеров - на самом деле французы, которые получили новую личность (то есть - имя, документы, гражданство) и теперь числятся канадцами, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B бельгийцами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%86%D1%8B люксембуржцами или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8 монегасками .
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05.03.2022 10:34 Відповісти
Им поэтому и дают новую личность потому что они преступники по закону своей страны
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05.03.2022 10:35 Відповісти
Так что Вы зря переживали - вопрос этот был решён давно .

Французский легион был создан https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 9 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1831 года королём https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_I Луи-Филиппом I
Офицеры для нового подразделения были набраны из армии Наполеона, а в солдаты вербовались уроженцы Италии, Испании, Швейцарии, других европейских стран, а также французы, у которых были проблемы с законом. Тогда же была заложена традиция - не спрашивать имени новобранца.
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05.03.2022 10:43 Відповісти
не обязательно, что все страны имеют такое суровое законодательство относительно наемников, возможно оно такое только в Чехии
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05.03.2022 10:32 Відповісти
Нет к сожалению. Именно на основе этого закона они ловят и сажают сепаров с ОРДЛО.
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05.03.2022 10:34 Відповісти
Міністрека закордонних справ Британії Ліз Трасс зазначила, що схвалила би вибір британців, які захочуть стати до лав Інтернаціонального легіону тероборони і воювати за Україну.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю BBC, повідомляє Sky News.

"Український народ зараз бореться за свободу і демократію, не лише для себе, а й для всієї Європи. Безперечно, якщо хтось хоче підтримати цю боротьбу - я би підтримала їх у цьому", - сказала вона на запитання про те, як уряд оцінив би участь британців у легіоні.
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05.03.2022 10:32 Відповісти
Потрібно добре перевіряти бажаючих, щоб пуйло не підсунув своїх агентів.
Вони можуть бути не тільки етнічними росіянами.
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05.03.2022 10:30 Відповісти
є таке. в нольові він своїх консервів в европі повсюду понасував.
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05.03.2022 10:35 Відповісти
тут пишуть про двісті нігерійців. Є сумніви, що вони збираються сюди воювати саме з москалями.
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12.03.2022 20:03 Відповісти
Был бы жив Джон Маккейн, вставил бы американцам пистонов и небо бы закрыли точно!!!
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05.03.2022 10:31 Відповісти
100 відсотків..мені дуже подобався цей дядько..нажаль помер
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05.03.2022 10:42 Відповісти
на час гону і міграції стад "асвабадітєлєй" до України на сафарі їдуть мисливці зі всього Світу, сезон відкрито!

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05.03.2022 10:31 Відповісти
Не знаю, чи правда, інфа з телеграм каналу

До Українського посольства в Нігерії звернулося 200 добровольців. Я собі уявляю... Москалі повсираються.
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05.03.2022 10:32 Відповісти
так правда..уявляєте їх в ночі..з білосніжною усмішкою
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05.03.2022 10:43 Відповісти
интересно их как то будет сБУ проверять? У пуйла в африке сильные позиции, а то ли Нигерия это ли Никарагуа постоянно в ООН голосует за рф.
Что бы эти бойцы в результате не оказались диверсантами....
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05.03.2022 10:56 Відповісти
То Нікарагуа голосувала за *****.

Нігерія - то справжні козаки, тільки дуже загорілі.
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05.03.2022 12:11 Відповісти
Кожен хто приєднається до українського народу у боротьби проти загарбників-буде героєм...
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05.03.2022 10:32 Відповісти
Надо создавать второй фронт.. вон хабаровск тот же самый давно кричал что касапутин куйло, от туда можно и начать..
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05.03.2022 10:37 Відповісти
Согласно закону, в УК РФ вводится новая статья 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. Максимальное наказание по этой статье устанавливается в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет
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05.03.2022 10:44 Відповісти
Нема кращих санкцій, ніж ті, що москалі вводять самі проти себе.
Одна частина удобрить наші чорноземи, друга - сидітиме в тюрмі.))
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05.03.2022 12:13 Відповісти
де повітраний інтернаціональний полк на своїх літаках з надаванням україньського громадянства всьому составу полка? - ось тобі і no fly zone.
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05.03.2022 10:41 Відповісти
НАТО у війну не впишеться. Є шанс провести рішення про закрите небо через ООН. Міжнародний контингент з Австралії, Ізраїль, Кореї, Швеції, всякі Індонезії та уругваї. Фінансує і надає літаки ООН. А де взяти гроші і літаки, це вже справа НАТО. Вони в кожному воєнторзі продаються
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05.03.2022 10:57 Відповісти
як варіант, чому ні?
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05.03.2022 11:01 Відповісти
пробачте вже мене, але у буби крім чорного рота мізків нема.
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05.03.2022 10:42 Відповісти
Закрий рот і поміняй свій прапорець
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05.03.2022 10:50 Відповісти
Только что опубликовали информацию от литовских пограничников, что из Белоруссии резко увеличился поток на запад молодых мужчин, не желающих быть призванными в армию воевать против Украины.
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05.03.2022 10:43 Відповісти
а куди вони переходять кордон? і як?
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05.03.2022 10:46 Відповісти
на Волинь от недавно один приперся - молиться нехай, шо там люди добрі живуть.
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05.03.2022 10:48 Відповісти
Запаслись визами заранее. Сейчас рванули, так как боятся, что в течении 20-40 часов поручик Лукаш может закрыть границу Белоруссии.
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05.03.2022 10:54 Відповісти
Куда пасеку девать? Никто не купит, всё рушится, тенге падает. Надо думать.
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05.03.2022 11:11 Відповісти
а тєнгє чого падає?
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12.03.2022 20:06 Відповісти
 
 