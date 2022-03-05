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У Сумах зранку не припиняються авіаудари, російські "Гради" обстрілюють Чернігів, на Київщині найгарячіше в Бучанському районі, - звіти ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Сумах зранку не припиняються авіаудари, російські

Без сигналів повітряної тривоги або з поодинокими сигналами протягом ночі було в Рівненській, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Полтавській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Волині, на Кіровоградщині та в Одеській області.

Про це йдеться у зведеній інформації обладміністрацій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Ситуація у Миколаївській області контрольована. Відносно спокійно було і в Херсоні, без вибухів та пострілів.

Вночі тривали обстрілі житлових районів Харкова.

На Житомирщині вночі були сигнали тривоги, є влучання у завод.

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У Сумах зранку авіаудари не припиняються. Агресор руйнує житлові квартали та інфраструктурні об’єкти. Лебедин на Сумщині більше доби залишається без електрики та зв'язку після авіаударів. Тростянець п'ятий день перебуває у тимчасовій окупації, у місті немає продуктів, усі магазини пограбовані. Частина Охтирки знищена російською артилерією. Шостий день тут розбирають завали військової частини, яку знищили росіяни. Російська авіація знищила ТЕЦ: місто другу добу перебуває без тепла, електроенергії та води.

У Запорізькій області ситуація напружена, російські війська будують оборонні споруди, грабують підприємців і населення, проте вночі серйозних воєнних конфліктів не було. В обласному центрі відносно спокійно.

На Київщині найгарячішим залишається Бучанський район, ворог у Бучі, в Ірпені, тривають бої у Макарові, Гостомелі. Тривоги авіанальотів оголошуються по всій області.

На Чернігівщині російські "Гради" завдають удари по Чернігову, є руйнування житлових будинків, оборонні бої тривають в місті та області.

В Луганській області артобстріл почався зранку, вночі було тихо.

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На півночі і в центрі Донецької області відносно спокійно, лише поодинокі обстріли, але з важкого озброєння: "Гради", "Урагани" (Торецьк, Авдіївка), у Покровську - касетні бомби. Волноваха і Маріуполь перебувають в облозі і під постійними обстрілами. Критично багато руйнувань, знищена комунальна інфраструктура. Але обидва міста під контролем України.
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Топ коментарі
+12
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05.03.2022 10:49
+12
Це те що вони робили в Грозному..стирали з лиця землі
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05.03.2022 10:50
+12
А я зараз зайшов на кацапський форум колекціонерів масштабних моделей - все обговорення про те чи не припиниться вихід журнальної серії з модельками. Це все що їх цікавить. Коли у нас їхні ******** вбивають людей.
Бляха, як я хочу щоби тій сволоті було погано!
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05.03.2022 10:56
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*** *******, кто хочет тот получит оружие.
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05.03.2022 10:50 Відповісти
Только когда его получаешь надо работать в команде, а не себе домой на всяк случай как многие думают
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05.03.2022 10:52 Відповісти
У нас тоже полно придурков, поэтому надо быть очень осторожно!Пошёл домой-оружие сдать, пришёл-возьми..
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05.03.2022 11:01 Відповісти
З автоматами на танки?
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05.03.2022 10:51 Відповісти
Да сейчас автомат должен быть у каждого и это как минимум
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05.03.2022 10:52 Відповісти
Так воно і є. Будете сміятись, але де голова ОТГ пробивний, там уже все є. У нас, наприклад, на 10 невеликих сіл пів тисячі автоматів. Ми блокпостами тримаємо абсолютно усі мости і проїзди, кудою могли б проскочити кацапи. Поки брат десь воює, я тут і сплю із своїм автоматом.
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05.03.2022 11:55 Відповісти
Пройди мед комиссию и получи пиз..да...бо.л.
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05.03.2022 10:56 Відповісти
Дараґой таваріщь Косяков! Питання.
А якщо у когось проблеми зі здоров'ям, то убивати русскіх йому вже не дозволено?
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05.03.2022 11:07 Відповісти
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05.03.2022 10:49 Відповісти
Це те що вони робили в Грозному..стирали з лиця землі
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05.03.2022 10:50 Відповісти
Вбивайте цапів без жалю!
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05.03.2022 10:52 Відповісти
А я зараз зайшов на кацапський форум колекціонерів масштабних моделей - все обговорення про те чи не припиниться вихід журнальної серії з модельками. Це все що їх цікавить. Коли у нас їхні ******** вбивають людей.
Бляха, як я хочу щоби тій сволоті було погано!
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05.03.2022 10:56 Відповісти
Я тоже читаю на их сайтах..Уже Пушилин написал, что полк "Азов" взрывает в Мариуполе дома..(Тварь, гопник, --но ведь россияне же это читают!И картинки там тоже прилагаются
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05.03.2022 11:03 Відповісти
Там стена, не пробиться. Вчера посмотрел звонок пленного к мамке - это просто за гранью, "дядя путин хороший". Эти твари для мира потеряны как люди.
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05.03.2022 11:16 Відповісти
Путін здурів. Сховався в бункер за Уралом. Думає що його, як Гітлера, будуть захищати голодні, обідрані, деморалізовані ним хлопчики. Але за ті збитки які він вкрав заради війни, його вб'ють найближчі, зовсім не бідні, васали.
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05.03.2022 11:30 Відповісти
ВОЇНИ УКРАЇНИ
@ArmedForcesUkr·

11 хв

Щойно на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик!
Подробиці згодом.
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05.03.2022 11:53 Відповісти
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 13:14 Відповісти
 
 