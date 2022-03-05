У Сумах зранку не припиняються авіаудари, російські "Гради" обстрілюють Чернігів, на Київщині найгарячіше в Бучанському районі, - звіти ОДА
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Без сигналів повітряної тривоги або з поодинокими сигналами протягом ночі було в Рівненській, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Полтавській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Волині, на Кіровоградщині та в Одеській області.
Про це йдеться у зведеній інформації обладміністрацій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Ситуація у Миколаївській області контрольована. Відносно спокійно було і в Херсоні, без вибухів та пострілів.
Вночі тривали обстрілі житлових районів Харкова.
На Житомирщині вночі були сигнали тривоги, є влучання у завод.
У Сумах зранку авіаудари не припиняються. Агресор руйнує житлові квартали та інфраструктурні об’єкти. Лебедин на Сумщині більше доби залишається без електрики та зв'язку після авіаударів. Тростянець п'ятий день перебуває у тимчасовій окупації, у місті немає продуктів, усі магазини пограбовані. Частина Охтирки знищена російською артилерією. Шостий день тут розбирають завали військової частини, яку знищили росіяни. Російська авіація знищила ТЕЦ: місто другу добу перебуває без тепла, електроенергії та води.
У Запорізькій області ситуація напружена, російські війська будують оборонні споруди, грабують підприємців і населення, проте вночі серйозних воєнних конфліктів не було. В обласному центрі відносно спокійно.
На Київщині найгарячішим залишається Бучанський район, ворог у Бучі, в Ірпені, тривають бої у Макарові, Гостомелі. Тривоги авіанальотів оголошуються по всій області.
На Чернігівщині російські "Гради" завдають удари по Чернігову, є руйнування житлових будинків, оборонні бої тривають в місті та області.
В Луганській області артобстріл почався зранку, вночі було тихо.
На півночі і в центрі Донецької області відносно спокійно, лише поодинокі обстріли, але з важкого озброєння: "Гради", "Урагани" (Торецьк, Авдіївка), у Покровську - касетні бомби. Волноваха і Маріуполь перебувають в облозі і під постійними обстрілами. Критично багато руйнувань, знищена комунальна інфраструктура. Але обидва міста під контролем України.
Будь ласка, зачекайте...
А якщо у когось проблеми зі здоров'ям, то убивати русскіх йому вже не дозволено?
Бляха, як я хочу щоби тій сволоті було погано!
@ArmedForcesUkr·
11 хв
Щойно на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик!
Подробиці згодом.