У Сумах зранку не припиняються авіаудари, російські "Гради" обстрілюють Чернігів, на Київщині найгарячіше в Бучанському районі, - звіти ОДА

Без сигналів повітряної тривоги або з поодинокими сигналами протягом ночі було в Рівненській, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Полтавській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Волині, на Кіровоградщині та в Одеській області.

Про це йдеться у зведеній інформації обладміністрацій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Ситуація у Миколаївській області контрольована. Відносно спокійно було і в Херсоні, без вибухів та пострілів.

Вночі тривали обстрілі житлових районів Харкова.

На Житомирщині вночі були сигнали тривоги, є влучання у завод.

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У Сумах зранку авіаудари не припиняються. Агресор руйнує житлові квартали та інфраструктурні об’єкти. Лебедин на Сумщині більше доби залишається без електрики та зв'язку після авіаударів. Тростянець п'ятий день перебуває у тимчасовій окупації, у місті немає продуктів, усі магазини пограбовані. Частина Охтирки знищена російською артилерією. Шостий день тут розбирають завали військової частини, яку знищили росіяни. Російська авіація знищила ТЕЦ: місто другу добу перебуває без тепла, електроенергії та води.

У Запорізькій області ситуація напружена, російські війська будують оборонні споруди, грабують підприємців і населення, проте вночі серйозних воєнних конфліктів не було. В обласному центрі відносно спокійно.

На Київщині найгарячішим залишається Бучанський район, ворог у Бучі, в Ірпені, тривають бої у Макарові, Гостомелі. Тривоги авіанальотів оголошуються по всій області.

На Чернігівщині російські "Гради" завдають удари по Чернігову, є руйнування житлових будинків, оборонні бої тривають в місті та області.

В Луганській області артобстріл почався зранку, вночі було тихо.

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На півночі і в центрі Донецької області відносно спокійно, лише поодинокі обстріли, але з важкого озброєння: "Гради", "Урагани" (Торецьк, Авдіївка), у Покровську - касетні бомби. Волноваха і Маріуполь перебувають в облозі і під постійними обстрілами. Критично багато руйнувань, знищена комунальна інфраструктура. Але обидва міста під контролем України.