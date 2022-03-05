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біженці (1010) Держприкордонслужба (4315) кордон (3075) евакуація (1920)

Понад 104 тис. людей 4 березня залишили Україну через західну ділянку держкордону, понад 14 тис. приїхали до країни, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Понад 104 тис. людей 4 березня залишили Україну через західну ділянку держкордону, понад 14 тис. приїхали до країни, - Держприкордонслужба

Пасажиропотік через західну ділянку державного кордону України 4 березня зріс приблизно на 30 тис. осіб або більше ніж на третину порівняно з попереднім днем – до 118 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із  посиланням на Державну прикордонну службу.

"За кордон вибули понад 104 тисячі осіб, в Україну прибули понад 14 тисяч людей", - зазначається у повідомленні.

Держприкордонслужба також зазначила, що в Україну минулої доби повернулося понад 11 тисяч українців.

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Більшість обирають для перетину кордону з ЄС пункти пропуску на польській ділянці: ними скористалися близько 90 тисяч людей, з яких 82 тисячі залишили територію України, уточнюється у повідомленні.

Відомство додало, що через кордон за добу пройшли 13,5 тис. автомобілів.
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Вбивайте цапів без жалю.Ця гидота не має право на життя!
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05.03.2022 11:16 Відповісти
Що робити під час війни з росією https://youtube.com/shorts/a7Bggj7YZ5A?feature=share
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05.03.2022 11:16 Відповісти
Скільки з них чоловіків?
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05.03.2022 11:17 Відповісти
а хіба чоловіків випускають? заборона ж ..від 18 -до 60
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05.03.2022 11:20 Відповісти
За гроші випустять, в перші дні було 1-2тис у е зараз кажуть 10 але вже бояться брати
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05.03.2022 11:30 Відповісти
 
 