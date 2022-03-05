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Фактично, у нас більше немає кордону із дружньою Польщею. Ми разом на стороні добра, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Нам вдалося не допустити гуманітарної кризи на західному кордоні України. За це українська влада вдячна президенту Польщі Анджею Дуді та його дружині.
Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Тисячі українських жінок та дітей отримали гідне ставлення. Ніхто не питає, якої вони національності, якої віри, чи є у них гроші. Фактично, у нас більше немає кордону із Польщею, з дружньою Польщею. Ми разом на стороні добра, нам не до кордонів" - зазначив президент.
Топ коментарі
+10 Veter Isinski
показати весь коментар05.03.2022 11:29
+9 Verbytskyj Rostyslaw
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+6 Verbytskyj Rostyslaw
показати весь коментар05.03.2022 11:57
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Будь ласка, зачекайте...
Вони занадто гонорові, щоб здатися українцям. Хочуть здатися американцям. А американці що їм можуть сказати?
#Настамнєт, ідіть здавайтеся переможцю, як годиться))
- Чтобы закрыть небо, Украина должна провести реформы, побороть коррупцию...
уверен, что пока часть страны воюет, кто-то продолжает набивать карманы.
Их армия разгромила игил
"Эту песню не задушишь не убьешь"(с) Юрий Гагарин, ограниченная украинская версия, ибиивомат.
Кто не смотрел гениальный фильм Коэнов "Да здравствует Цезарь" - посмотрите. Джазовики Коэны как будто полотно писали с натуры.
"Все не так прозаично"(с)
В идеале после войны Бубачку надо будет одеть в робу и вручить в руки кайло и отправить со с съемочной группой снимать реалити-шоу "Велике відновлення України". Сезонов 10 прокуратура может вполне спродюсировать.