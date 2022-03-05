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Фактично, у нас більше немає кордону із дружньою Польщею. Ми разом на стороні добра, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Фактично, у нас більше немає кордону із дружньою Польщею. Ми разом на стороні добра, - Зеленський

Нам вдалося не допустити гуманітарної кризи на західному кордоні України. За це українська влада вдячна президенту Польщі Анджею Дуді та його дружині.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Тисячі українських жінок та дітей отримали гідне ставлення. Ніхто не питає, якої вони національності, якої віри, чи є у них гроші. Фактично, у нас більше немає кордону із Польщею, з дружньою Польщею. Ми разом на стороні добра, нам не до кордонів" - зазначив президент.

Читайте також: Скоро ми скажемо нашим людям: повертайтеся з Польщі, Румунії, Словаччини, бо загрози більше немає, - брифінг Зеленського щодо російського вторгнення. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
- НАТО, закрой небо на Украиною!

- Чтобы закрыть небо, Украина должна провести реформы, побороть коррупцию...
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05.03.2022 11:29
+9
Народ, розкажіть, де зараз Юля, гройсман, Аваков, де всі відомі депутати? Хто має яку інформацію?
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05.03.2022 11:29
+6
В мене дружина в Польщі. Якби ви тільки знали, як вони нам помагають. Це просто капец
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05.03.2022 11:57
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Тем временем один из президентских Ил-96 зачем-то направился из Петербурга в Вашингтон. Именно этот борт, судя по истории его полётов, возил российскую делегацию на переговоры с украинцами в Белоруссию. Никак намечаются секретные переговоры России с американцами на высшем уровне?
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05.03.2022 11:27 Відповісти
данину повезли?
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05.03.2022 11:34 Відповісти
******* скорее положили на плановую операцию, а кто то вылетел на сепаратные договорняки. Как говорится, кто первый встал, того и тапки.
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05.05.2022 22:36 Відповісти
Ні-і...
Вони занадто гонорові, щоб здатися українцям. Хочуть здатися американцям. А американці що їм можуть сказати?
#Настамнєт, ідіть здавайтеся переможцю, як годиться))
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05.03.2022 11:57 Відповісти
- НАТО, закрой небо на Украиною!

- Чтобы закрыть небо, Украина должна провести реформы, побороть коррупцию...
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05.03.2022 11:29 Відповісти
опыт Афганистана и Ирака научил НАТО, что именно так, а не иначе.
уверен, что пока часть страны воюет, кто-то продолжает набивать карманы.
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05.03.2022 11:33 Відповісти
Не, ну в Ираке все более менее )
Их армия разгромила игил
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05.03.2022 13:54 Відповісти
я не уверен в том, что игил уничтожен. да, потерпели военное поражение, но они, наверняка, не считают себя побежденными.
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05.03.2022 14:43 Відповісти
Народ, розкажіть, де зараз Юля, гройсман, Аваков, де всі відомі депутати? Хто має яку інформацію?
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05.03.2022 11:29 Відповісти
в тылу врага.
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05.03.2022 11:34 Відповісти
аваков мабуть в харкові з ружжом боронить місто.
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05.03.2022 11:34 Відповісти
https://youtu.be/q4JRgMYtk-8
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05.03.2022 11:54 Відповісти
matka Polska
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05.03.2022 11:31 Відповісти
Зеленский - найвеличнейший президент ***********. ВНЕЗАПНО. Эту мысль надо осознать и с этим надо как то жить. Это трудно.

"Эту песню не задушишь не убьешь"(с) Юрий Гагарин, ограниченная украинская версия, ибиивомат.

Кто не смотрел гениальный фильм Коэнов "Да здравствует Цезарь" - посмотрите. Джазовики Коэны как будто полотно писали с натуры.

"Все не так прозаично"(с)

В идеале после войны Бубачку надо будет одеть в робу и вручить в руки кайло и отправить со с съемочной группой снимать реалити-шоу "Велике відновлення України". Сезонов 10 прокуратура может вполне спродюсировать.
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05.03.2022 11:44 Відповісти
Ляхов история подровняла - тут они красавцы.. а вот касапов придётся рАвнять Нам.. хотя в данном случае, лучше ломать...
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05.03.2022 11:54 Відповісти
В мене дружина в Польщі. Якби ви тільки знали, як вони нам помагають. Це просто капец
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05.03.2022 11:57 Відповісти
Верю.. и надеюсь из списка лях, москаль и жид, первых можно будет вычеркнуть....
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05.03.2022 12:00 Відповісти
 
 