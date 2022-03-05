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В Енергодарі відновили водопостачання і електрику, проводять роботи щодо підключення міста до опалення, – мер Орлов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Енергодарі відновили водопостачання і електрику, проводять роботи щодо підключення міста до опалення, – мер Орлов

В Енергодарі Запорізької області відсутнє опалення у всьому місті, електропостачання, водопостачання, водовідведення є.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

 Наразі, за словами Дмитра Орлова, Запорізька атомна теплова станція працює у штатному режимі. Працюють два блоки атомної станції і два теплової. Радіаційний фон в нормі.

"У нас були під час обстрілів тимчасові проблеми зі світлом та водопостачанням. Але завдяки пожежникам і рятувальникам нам вдалося оперативно відреагувати. Вчора місто отримало повне водопостачання і електрозабезпечення", - повідомив мер Енергодара.

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Орлов повідомив, що зараз міськвиконком виконує свої обов’язки, хоча і не в будівлі міськради, яку захопили російськи загарбники, щоб забезпечити місто всім необхідним. Зараз вже ведуть роботи щодо підключення міста до опалення.

Мер каже, що зв'язків з окупантами в нього немає і виходити на них у нього немає можливості.
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Ванюшка, ты мне не нравишься. Попадаю на второй подряд твой пост с ху#вой риторикой. Ты бл#ь, не балуйся.👈
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05.03.2022 11:43 Відповісти
Енергодар пiд окупацiею?
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05.03.2022 12:24 Відповісти
 
 