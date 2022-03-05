Вже понад 66 тисяч чоловіків повернулися з-за кордону, щоб захищати Україну від російської навали, - Резніков

Понад 66 тисяч чоловіків, тобто ще 12 бригад, повернулися з-за кордону в Україну.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"66224. Саме стільки чоловіків на даний момент повернулися з-за кордону, аби захистити свою країну від орди. Це ще 12 бойових і мотивованих бригад! Українці, ми непереможні!", - переконаний міністр.

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