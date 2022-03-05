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Вже понад 66 тисяч чоловіків повернулися з-за кордону, щоб захищати Україну від російської навали, - Резніков
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Понад 66 тисяч чоловіків, тобто ще 12 бригад, повернулися з-за кордону в Україну.
Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"66224. Саме стільки чоловіків на даний момент повернулися з-за кордону, аби захистити свою країну від орди. Це ще 12 бойових і мотивованих бригад! Українці, ми непереможні!", - переконаний міністр.
Топ коментарі
+6 Fantomas
показати весь коментар05.03.2022 11:37
+4 Вололо Трололо
показати весь коментар05.03.2022 11:36
+2 буков
показати весь коментар05.03.2022 11:39
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Будь ласка, зачекайте...
все, кто раньше не сталкивался с войной и оружием в первые дни конечно были в растерянности и испуге
потом вывезя свои семьи собрались с мыслями и вернулись защищать свою землю
а тем, кто плювал им в спины - позор
напроти, продовжують там працювати та зовуть своїх жінок щоб їхали до них
тільки я більше скажу.. тут діло навіть не в цьому... (якщо заглибитись)
цитата: "Саме стільки чоловіків на даний момент повернулися з-за кордону, аби захистити свою країну від орди"
Зверни увагу...
мова йде про те, що жінкам, мовляв, можна заробляти - а мужчинам - н!і, - бо вони таке собі мясо на убой... Мужчини "должні" - вернутися, а жінки - ні!.
Мужчини не мають права виїхати за кордон - жінкам ж привілеї....!
Мужчини повернулись - а жінки .. чому не повернулись? чому мужчини не залишились (з дітьми, з батьками вивезеними, зі старшими) - а жінки не вернулись захищати Батьківщину?
Невже ст 24 та ст 65 Конституції їх не стосується? Стосується, щей як!
Але дисркимінація мужчин на офіційному рівні!
А де тил мужчинам? Хто тил забезпечить -мужчини самі собі??? ДЕ він, той тил .. жінки зрадниці, значить!? Тил _с-#_ба_вся!!!
Ось у чому трагедія! Так чому мужчини мають вертатися (а жінки - ні) - щоби що????? щоби потім їхні дружини після їх смерті іншим мужчинам дісталися, іншої нації? заради чого їм йти вмирати? території, володіти котрою все одно будуть багатії, яких не спіймали та не відібрали їхні багатства, котрі вони нечесним чином "заробили"????
багато питань виникає у звязку з цим! Розумієш?
я іншого не пойму, кожен після школи обирав собі професію
хтось йшов у армію розуміючи що його прямой обов'язок захищати країну, він там вчився цьому 20 років
а хтось пішов на роботу а потім можливо создав свій бізнес працював та платив податки розуміючи що його податки в тому числі йдуть на зарплату тому, хто 20 років жив на ці податки
а теперь як війна, так воювати повинні всі, даже тот бізнесмен що автомата в руках не тримав за своє життя
Тим більше ст 24 та ст 65 Конституції України.
Тому мужчин можна зрозуміти... тому що "а какого хєра" вони не мають права поступати так, як поступають без погроз сумління самі жінки????