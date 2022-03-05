УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13897 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
28 946 44
армія РФ (13417) війна (56084) Зеленський (17371) Росія (47112)

Зеленський: ЗСУ завдають окупантам таких втрат, яких вони не бачили і в найстрашнішому сні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський: ЗСУ завдають окупантам таких втрат, яких вони не бачили і в найстрашнішому сні

Збройні сили України хоробро тримають усі ключові напрямки нашої оборони. Контратакують під Харковом, захищаючи місто, тримають Миколаїв, Київ, Чернігівщину, Сумщину, Донбас. Ми завдаємо окупантам таких втрат, яких вони не бачили і в найстрашнішому сні.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська армія не вийшла на заплановані рубежі. Але вийшла майже на 10 тисяч убитих російських військових. 10 тисяч! Це страшно! Хлопці по 18, по 20 років. Зовсім молоді, майже діти. Солдати, яким навіть не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати? За що і чому вони на чужій землі. 10 тисяч. Росія точно могла дати цим своїм людям щось інше, крім смерті", - зазначив глава держави.

За його словами, український народ чинить спротив і там, де окупантам вдалося пройти.

"На жаль. Але ненадовго пройти. Я захоплююся кожним українцем, кожною українкою, які протестують. Які беруть національний прапор і показують російським військовим, що вони програють. Програють обовʼязково. Бо неможливо виграти в людей, які без зброї в руках зупиняють військову техніку. Які відмовляються брати що завгодно із рук окупантів. Яким складно. Яким Небезпечно. Але вони не втрачають гідність. І ніколи не втратять", - додав Зеленський. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фактично, у нас більше немає кордону із дружньою Польщею. Ми разом на стороні добра, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показати весь коментар
05.03.2022 11:38
+28
Утилізувався разом із своїми співучасниками злочину.

показати весь коментар
05.03.2022 11:44
+21
показати весь коментар
05.03.2022 11:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"В 2018 году Украина получила статус страны-ассистента НАТО . В августе 2019 года презедент Украины отозвал полномочного посла Украины Пристайко с НАТО и до сих пор не назначил никого. Собирались назначить какую то женщину. На последнем форуме по безопасности политическое руководство Украины вроде бы невзначай вспомнил о ядерном статусе Украины и возможным созданием разработок по оружию. Сейчас фашисты пользуются этим и объясняют захват ЗАС именно его словами. А так, да, все вокруг виноваты у политического руководства Украины, кроме них, любимых." - нам туда нє нада?
показати весь коментар
05.03.2022 11:40 Відповісти
всі раптом забули..Як ура-патріоти тут на Цензорі РОКАМИ агітували за відновлення "ядерного статусу"
показати весь коментар
05.03.2022 11:45 Відповісти
а не так давно..коли я писав на Цезорі українською...не хочеться згадувати
показати весь коментар
05.03.2022 15:33 Відповісти
Дайте народу оружие и они снесут этих орков
показати весь коментар
05.03.2022 15:49 Відповісти
ти хоч послухай той виступ Зеленського. Но ты ж не понимаешьмову, потому ты рассказываешь то что вливают в уши тебе твои придурошные с ума сошедшие старички. Ты спалился кацап.
показати весь коментар
05.03.2022 11:46 Відповісти
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показати весь коментар
05.03.2022 11:38 Відповісти
Порівняйте ось це:

https://pravda.if.ua/zhyteli-frankivshhyny-stoyachy-na-kolinah-zustrily-tilo-poleglogo-zemlyaka-geroya-video/

З тим, як зустрічають загиблих у мордорі.
МИ РЕАЛЬНО З НИМИ З РІЗНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ!

"Властелин колец" відпочиває.
показати весь коментар
05.03.2022 11:58 Відповісти
10 000 це занадто мало, щоб залізти до них в мізки, щоб достукатись до них...
показати весь коментар
05.03.2022 11:38 Відповісти
треба зробити 100000.
показати весь коментар
05.03.2022 12:37 Відповісти
где-то сообщали, что их моральный предел - 30 000
показати весь коментар
05.03.2022 12:47 Відповісти
Учитывая, что РФ закупила 45.000 мешков для трупов, скорее на такую цифру нужно рассчитывать.
показати весь коментар
05.03.2022 13:31 Відповісти
єдине шо вони обновили в армії --це мішки для трупів з Аліекспрессу
показати весь коментар
05.03.2022 15:37 Відповісти
Нет! и 500К им не поможет. Это скотогидры двуногие.
показати весь коментар
05.03.2022 16:26 Відповісти
Тепер зрозуміло чому москалі кажуть на Украину а не в Украину. Бути на поверхні їм приємніше ніж в 2метровій глибині наших чорноземів.
показати весь коментар
05.03.2022 11:39 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2022 11:39 Відповісти
напишите ему ...
показати весь коментар
05.03.2022 12:55 Відповісти
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
05.03.2022 11:41 Відповісти
Слава Героям!
показати весь коментар
05.03.2022 11:41 Відповісти
Слава Господу Иисусу Христу! 🙏🙏🙏
показати весь коментар
05.03.2022 14:29 Відповісти
К ВНИМАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ ЭЛИТ...!

Начать остановку ЛЮБЫМ СПОСОБОМ отгрузки "пушечного мяса" для Москвы.
При угрозе распада россии-солдаты будут необходимы самим!
показати весь коментар
05.03.2022 11:43 Відповісти
Фіни намолотили їх 176000 вбитими у 1939-1940, але це ніяк не вплинуло на їх ставлення чи поведінку.
показати весь коментар
05.03.2022 11:43 Відповісти
Утилізувався разом із своїми співучасниками злочину.

показати весь коментар
05.03.2022 11:44 Відповісти
яке прикре самогубство.
показати весь коментар
05.03.2022 11:47 Відповісти
ЧВВАКУШа чвакнулась
показати весь коментар
05.03.2022 12:06 Відповісти
Мечтал о небе, а попал в Ад! Смерть российским оккупантам!
показати весь коментар
05.03.2022 12:27 Відповісти
Достойні нащадки німецьких наці- навіть форма як в "люфтваффе".
показати весь коментар
05.03.2022 12:43 Відповісти
Человек с украинскими корнями полетел бомбить Украину!
показати весь коментар
05.03.2022 14:54 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
показати весь коментар
05.03.2022 11:47 Відповісти
вони--ждут..ждуни
показати весь коментар
05.03.2022 15:38 Відповісти
Сейчас перемалывается не только наиболее здоровое поголовье кацапских свиней, способных дать приплод, но также уничтожается и репутация хрюсского оружия, хрюсской армии и тд. Все это за ДЕВЯТЬ!!! дней полномасштабной войны. То, что сейчас происходит имеет очень далеко идущие последствия для свинарника и других тоталитарных недостран.
показати весь коментар
05.03.2022 11:48 Відповісти
Пам'ятаю на службі при совкє, скільки було випадків, коли цілі екіпажі гинули від угарного газу, намагаючись грітися в техніці під час навчань. Бажаю їм зараз увімкнути опалення на повну потужність.
показати весь коментар
05.03.2022 11:50 Відповісти
А это кацапы ещё до бандеровцев не дошли.. и фиг дойдут..
показати весь коментар
05.03.2022 11:51 Відповісти
в горах там кизда...тут є таке село..що навіть пацани з сусіднього села бояться..племінник розказував вони туда на футбол поїхали грати...підійшов шкет років з 10 і сказав якщо у нас виграєте вам тут кіздец...то племінник каже.шо вони в автобус і давай втікати.../як казав один персонаж--дикие люди..дети гор
показати весь коментар
05.03.2022 15:43 Відповісти
Тут попрошу уважно прочитати і втримати холодний розум. Розказати про це іншим.
.
Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.
.
І зараз у нас виснаження.
.
Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.
.
Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми почуваємо себе тотально виснаженими. Можуть бути ознаки депресії через постійну тривогу.
.
Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!
Залякати. Обдурити. Знешкодити.
.
Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.
.
✅За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
✅П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
✅Робимо інформаційні паузи від читання новин;
✅Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
❗️Ми усе відбудуємо. Гроші нам на це нададуть.
✅включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
✅Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
✅Обіймайтеся;
✅Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
🇺🇦не вірити, не поширювати не перевірену інформацію. Нас ніхто ніколи не здасть!
І ми Не Здаємося!
.
Всіх люблю. Обійматися будемо під час перемоги.

Автор Христя Кішик
показати весь коментар
05.03.2022 12:00 Відповісти
РЕСПЕКТ!Бог им поможет ,сделает все возможное ,чтобы эти мужественные ребята освободили ВСЮ УКРАИНУ!Это цель Бога!
показати весь коментар
05.03.2022 12:01 Відповісти
Мушу підкреслити, що у "найстрашнішому сні" верховоди московитів не бачать жодного вбитого ! Пригадайте аварійне потоплення атомохода "Курськ": "нічєво. Мамкі нових нарожают" ( а Путлер навіть з курорту не повернувся). Пригадайте "Ржевську м'ясорубку" 1942-43, коли "вєличайшіє полководци", тупарі сталін і жуков винищили більше 1 млн. вояків (переважно ЕТНІЧНИХ московитів), не просунувшись вперед ні на метр... Але, правда, про це треба кричати зарубіжним країнам... Найбільше треба кричати про необхідність здачі московитів у полон, бо саме це реально прискорить кінець війни і зменшить наші втрати !
показати весь коментар
05.03.2022 12:15 Відповісти
Та фиг на них, сколько там погибло, проблема , что гибнут наши
показати весь коментар
05.03.2022 12:16 Відповісти
Не останавливаться на достигнутом! Слава героям Независимой Украины!
показати весь коментар
05.03.2022 12:29 Відповісти
Україна понад усе. Знищувати паразитів потрібно розумно, точно, по всяк час. Іншого вибору у нас нема.
Слава Нації!!! Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
05.03.2022 12:33 Відповісти
Герої не вмирають!
Ми не забудемо цього горя.

Найкращим пам'ятником нашим загиблим буде відбудована Україна з сильною економикою, член ЕС, член НАТО!

показати весь коментар
05.03.2022 12:39 Відповісти
Скажу просто эта война -это конец России!
показати весь коментар
05.03.2022 14:43 Відповісти
 
 