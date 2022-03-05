Зеленський: ЗСУ завдають окупантам таких втрат, яких вони не бачили і в найстрашнішому сні
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Збройні сили України хоробро тримають усі ключові напрямки нашої оборони. Контратакують під Харковом, захищаючи місто, тримають Миколаїв, Київ, Чернігівщину, Сумщину, Донбас. Ми завдаємо окупантам таких втрат, яких вони не бачили і в найстрашнішому сні.
Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська армія не вийшла на заплановані рубежі. Але вийшла майже на 10 тисяч убитих російських військових. 10 тисяч! Це страшно! Хлопці по 18, по 20 років. Зовсім молоді, майже діти. Солдати, яким навіть не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати? За що і чому вони на чужій землі. 10 тисяч. Росія точно могла дати цим своїм людям щось інше, крім смерті", - зазначив глава держави.
За його словами, український народ чинить спротив і там, де окупантам вдалося пройти.
"На жаль. Але ненадовго пройти. Я захоплююся кожним українцем, кожною українкою, які протестують. Які беруть національний прапор і показують російським військовим, що вони програють. Програють обовʼязково. Бо неможливо виграти в людей, які без зброї в руках зупиняють військову техніку. Які відмовляються брати що завгодно із рук окупантів. Яким складно. Яким Небезпечно. Але вони не втрачають гідність. І ніколи не втратять", - додав Зеленський.
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https://pravda.if.ua/zhyteli-frankivshhyny-stoyachy-na-kolinah-zustrily-tilo-poleglogo-zemlyaka-geroya-video/
З тим, як зустрічають загиблих у мордорі.
МИ РЕАЛЬНО З НИМИ З РІЗНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ!
"Властелин колец" відпочиває.
Начать остановку ЛЮБЫМ СПОСОБОМ отгрузки "пушечного мяса" для Москвы.
При угрозе распада россии-солдаты будут необходимы самим!
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.
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І зараз у нас виснаження.
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Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.
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Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми почуваємо себе тотально виснаженими. Можуть бути ознаки депресії через постійну тривогу.
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Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!
Залякати. Обдурити. Знешкодити.
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Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.
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✅За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
✅П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
✅Робимо інформаційні паузи від читання новин;
✅Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
❗️Ми усе відбудуємо. Гроші нам на це нададуть.
✅включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
✅Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
✅Обіймайтеся;
✅Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
🇺🇦не вірити, не поширювати не перевірену інформацію. Нас ніхто ніколи не здасть!
І ми Не Здаємося!
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Всіх люблю. Обійматися будемо під час перемоги.
Автор Христя Кішик
Слава Нації!!! Смерть ворогам!!!
Ми не забудемо цього горя.
Найкращим пам'ятником нашим загиблим буде відбудована Україна з сильною економикою, член ЕС, член НАТО!