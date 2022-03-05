Зеленський: ЗСУ завдають окупантам таких втрат, яких вони не бачили і в найстрашнішому сні

Збройні сили України хоробро тримають усі ключові напрямки нашої оборони. Контратакують під Харковом, захищаючи місто, тримають Миколаїв, Київ, Чернігівщину, Сумщину, Донбас. Ми завдаємо окупантам таких втрат, яких вони не бачили і в найстрашнішому сні.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська армія не вийшла на заплановані рубежі. Але вийшла майже на 10 тисяч убитих російських військових. 10 тисяч! Це страшно! Хлопці по 18, по 20 років. Зовсім молоді, майже діти. Солдати, яким навіть не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати? За що і чому вони на чужій землі. 10 тисяч. Росія точно могла дати цим своїм людям щось інше, крім смерті", - зазначив глава держави.

За його словами, український народ чинить спротив і там, де окупантам вдалося пройти.

"На жаль. Але ненадовго пройти. Я захоплююся кожним українцем, кожною українкою, які протестують. Які беруть національний прапор і показують російським військовим, що вони програють. Програють обовʼязково. Бо неможливо виграти в людей, які без зброї в руках зупиняють військову техніку. Які відмовляються брати що завгодно із рук окупантів. Яким складно. Яким Небезпечно. Але вони не втрачають гідність. І ніколи не втратять", - додав Зеленський.

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