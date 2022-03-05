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Тривалий час ухвалення рішень членами НАТО - це ціна, яку ми платимо за демократію, - Арестович про закриття неба над Україною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Тривалий час ухвалення рішень членами НАТО - це ціна, яку ми платимо за демократію, - Арестович про закриття неба над Україною

Тривалий час, який потрібен країнам-членам НАТО для ухвалення рішень, зумовлений необхідністю виконання процедур багатьма державами і є платою за демократію.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Треба розуміти про НАТО, ЄС та інші організації, що там колективний принцип ухвалення рішень. 30 країн повинні зібратися, проконсультуватися, висловити свою думку, здійснити оцінку, погодити оцінку тощо. Це потребує певного часу. Це ціна, яку платять країни Заходу й ми за демократію", - сказав Арестович в ефірі телемарафону в суботу, відповідаючи на запитання ведучих про відсутність рішення НАТО щодо закриття неба над Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - НАТО: "Я не знаю, кого ви можете захистити, і чи здатні захистити ви свої країни"
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Топ коментарі
+15
харе вже гавкати на весь білий світ.
коли 3 роки бабло вгоняли в асфальт і половину пиндили нікого нічого не хвилювало?
зара хлопці ламають ті дороги, шо би кацапячі танки не прошли.
коли 3-4 місяця до.... вам в зелені вуха орали - "Кацапи нападуть і зі сторони кацбілоруської області також" - не помьятаете шо відповідали? буби, арахіміі, резнікови, данілови і остальна зелена шобла?
зараз винувані всі - тока не вони....
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05.03.2022 11:54
+6
⚡️ Окольными путями в США вылетел самолет Ил 96-300 специального летного отряда «Россия». Это президентский борт.

Из-за закрытого неба самолет перелетел из Москвы в Питер, сделал дозаправку и по нейтральным водам вылетел в Вашингтон.
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05.03.2022 11:39
+4
Саме. так. Але ми все пам'ятаємо.
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05.03.2022 11:56
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⚡️ Окольными путями в США вылетел самолет Ил 96-300 специального летного отряда «Россия». Это президентский борт.

Из-за закрытого неба самолет перелетел из Москвы в Питер, сделал дозаправку и по нейтральным водам вылетел в Вашингтон.
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05.03.2022 11:39 Відповісти
збили?
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05.03.2022 11:41 Відповісти
Ух-ти! Цікава новина.
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05.03.2022 11:42 Відповісти
Это похоже на фейк, а не на переговоры.
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05.03.2022 11:56 Відповісти
вот летит Flightradar24: Live Flight Tracker - Real-Time Flight Tracker Map
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05.03.2022 13:10 Відповісти
https://lifedon.com.ua какой-то сливной бачок
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05.03.2022 12:01 Відповісти
этот борт 22 летал в касабланку и потом нагавану, думаю путин поназаписывал кучу роликов на перед и его скрутили и вывезли, дальше мы можем видить виртуального путина на картинке сделаного в голливуде
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05.03.2022 12:59 Відповісти
Але цей час українці платять своїми життями
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05.03.2022 11:40 Відповісти
Товарісч Байден произошла чудовисчная ошибка. Не вели казнить вели слово молвить.
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05.03.2022 11:41 Відповісти
НЕ ЗАКРИЮТЬ НЕБО , ТО ВОНИ ТАКОЖ ВОРОГИ УКРАЇНИ!
БУДУТЬ З РФІЄЮ РАЗОМ ВІДПОВІДАТИ ЗА АГРЕСІЮ!
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05.03.2022 11:42 Відповісти
Дурачёк?
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05.03.2022 11:51 Відповісти
Арестович - а чому ми не в НАТО?
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05.03.2022 11:43 Відповісти
У військових союзах не мало б бути колегіальгості прийняття рішень - це неприпустимі втрати часу у військовий час. Має б керувати одна людина яку обирають колегіально на певний період.
Уявіть, якби в армії рішення приймались голосуванням?
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05.03.2022 11:44 Відповісти
На расєї одна «людина» вже накирувалась. Як би одна людина керувала і у НАТО, то цю людину ***** купив би з усім її лівером.
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05.03.2022 11:51 Відповісти
Але через голосування це просто не працює. Особливо коли є право вето.
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05.03.2022 11:59 Відповісти
харе вже гавкати на весь білий світ.
коли 3 роки бабло вгоняли в асфальт і половину пиндили нікого нічого не хвилювало?
зара хлопці ламають ті дороги, шо би кацапячі танки не прошли.
коли 3-4 місяця до.... вам в зелені вуха орали - "Кацапи нападуть і зі сторони кацбілоруської області також" - не помьятаете шо відповідали? буби, арахіміі, резнікови, данілови і остальна зелена шобла?
зараз винувані всі - тока не вони....
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05.03.2022 11:54 Відповісти
Саме. так. Але ми все пам'ятаємо.
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05.03.2022 11:56 Відповісти
кожний українець воюе за Україну!
як хто думае за зе і зе гетьман? - ну нехай думають...
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05.03.2022 12:34 Відповісти
і цей зелений сморчок ще рота відкривае на когось? - не розумію.
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05.03.2022 12:03 Відповісти
цей чорноротий доклоунячиться...
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05.03.2022 12:12 Відповісти
*** внатуре ты ****** уже, сиди не воняй, абсолютно любому украинцу сейчас срать на эти отговорки нато, то что было раньше и какие поступки были у Арестовича. Сейчас он говорит от имени всего народа, мы умираем и что это за цивилизованный и сильный мир который такое допускает. Третья мировая УЖЕ началась на нашей територии и когда против ракет безсильны и выиграть невозможно. Гибнут беззоружные *****.
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05.03.2022 12:18 Відповісти
як я тебе заїбав - не відповідай.
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05.03.2022 12:23 Відповісти
Вам *** вгодиш...

Повилазили паскуди!!!

Президент думав над розвитком країни, над артеріями країни, щоб економічно довести мешканцям ЛДНР що Україна краще ніж РФ. Щоб такі як Ви No Name не гавкали про розбиті дороги, про занепад економіки...

Якби, Слава Богу що не так, президентом залишився Ваш улюблений ПОП - Україну вже б здали!!!

Слава Україні!!! Смерть Ворогам!!! Слава Героям!!! Слава Зеленському!!!
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05.03.2022 12:32 Відповісти
за родіну, за сраліна - це можна було когось в 41му наібать.
зараз тільки за Україну - і ніяких зе....
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05.03.2022 12:41 Відповісти
навіть не питайтесь - ми на різний полюсах
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05.03.2022 12:45 Відповісти
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05.03.2022 11:57 Відповісти
НАТО не станет направлять на Украину военных или самолеты
https://www.rosbalt.ru/world/2022/03/05/1947228.html

Во вторник 1 марта было заявлено, что Болгария, Польша и Словакия передадут вооруженным силам Украины около 70 самолетов. Речь идет об истребителях МиГ-29 и штурмовиках Су-25. https://dumskaya.net/news/bolgariya-polsha-i-slovakiya-predostavyat-ukrain-160522/

Сейчас все затихло, увы. Никаких самолетов нам, заявляет НАТО. Похоже, что вмешался обком... А Нуланд обещает сразу снять все санкции, если только ***** выведет войска... И "все хорошо"...

Налогоплательщики США и Европы, делайте выводы.
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05.03.2022 11:58 Відповісти
Та не буде НАТО закривати наше небо,бо це означає вступ у війну на боці України.путлер скоріше за все,їх попередив,що спочатку обстріляє ракетами наш АЕС,а якщо не допоможе то застосує ядерну зброю.Я думаю що у них є причини вірити цьому схибленому карлику.Зеленському потрібно було не дороги будувати,а армію,особливо протиповітряну та протиракетну оборону.
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05.03.2022 12:08 Відповісти
Зачем им обстреливать АЭС когда террористам "подарили" Запорожскую АЭС, которой хватит на всех?
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05.03.2022 12:24 Відповісти
"Коли в людини є народ, тоді вона уже людина" ... Л. Костенко
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05.03.2022 13:02 Відповісти
Арестович! Такі чутливі питання вирішуються не публічними закликами, а закритою дипломатичною роботою. Алгоритм дій: Штати передають нам дікілька комплексів "Петріот" на двосторонній основі (поза формату НАТО) по умовному ленд-лізу; персонал комлексів - добровільці - шахтарі та трактористи з Айови, Кракова, Бухаресту, Бірменгему... Комплекси купили у Воєнторзі. Можешь озвучити цю пропозицію Зелі як свою, мені не жалко.
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05.03.2022 13:33 Відповісти
 
 