Тривалий час ухвалення рішень членами НАТО - це ціна, яку ми платимо за демократію, - Арестович про закриття неба над Україною
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Тривалий час, який потрібен країнам-членам НАТО для ухвалення рішень, зумовлений необхідністю виконання процедур багатьма державами і є платою за демократію.
Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Треба розуміти про НАТО, ЄС та інші організації, що там колективний принцип ухвалення рішень. 30 країн повинні зібратися, проконсультуватися, висловити свою думку, здійснити оцінку, погодити оцінку тощо. Це потребує певного часу. Це ціна, яку платять країни Заходу й ми за демократію", - сказав Арестович в ефірі телемарафону в суботу, відповідаючи на запитання ведучих про відсутність рішення НАТО щодо закриття неба над Україною.
Топ коментарі
+15 три - пятнадцать
показати весь коментар05.03.2022 11:54
+6 Сергей Владимирович b9c38e15
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+4 Tommy Lee
показати весь коментар05.03.2022 11:56
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Будь ласка, зачекайте...
Из-за закрытого неба самолет перелетел из Москвы в Питер, сделал дозаправку и по нейтральным водам вылетел в Вашингтон.
БУДУТЬ З РФІЄЮ РАЗОМ ВІДПОВІДАТИ ЗА АГРЕСІЮ!
Уявіть, якби в армії рішення приймались голосуванням?
коли 3 роки бабло вгоняли в асфальт і половину пиндили нікого нічого не хвилювало?
зара хлопці ламають ті дороги, шо би кацапячі танки не прошли.
коли 3-4 місяця до.... вам в зелені вуха орали - "Кацапи нападуть і зі сторони кацбілоруської області також" - не помьятаете шо відповідали? буби, арахіміі, резнікови, данілови і остальна зелена шобла?
зараз винувані всі - тока не вони....
як хто думае за зе і зе гетьман? - ну нехай думають...
Повилазили паскуди!!!
Президент думав над розвитком країни, над артеріями країни, щоб економічно довести мешканцям ЛДНР що Україна краще ніж РФ. Щоб такі як Ви No Name не гавкали про розбиті дороги, про занепад економіки...
Якби, Слава Богу що не так, президентом залишився Ваш улюблений ПОП - Україну вже б здали!!!
Слава Україні!!! Смерть Ворогам!!! Слава Героям!!! Слава Зеленському!!!
зараз тільки за Україну - і ніяких зе....
https://www.rosbalt.ru/world/2022/03/05/1947228.html
Во вторник 1 марта было заявлено, что Болгария, Польша и Словакия передадут вооруженным силам Украины около 70 самолетов. Речь идет об истребителях МиГ-29 и штурмовиках Су-25. https://dumskaya.net/news/bolgariya-polsha-i-slovakiya-predostavyat-ukrain-160522/
Сейчас все затихло, увы. Никаких самолетов нам, заявляет НАТО. Похоже, что вмешался обком... А Нуланд обещает сразу снять все санкции, если только ***** выведет войска... И "все хорошо"...
Налогоплательщики США и Европы, делайте выводы.