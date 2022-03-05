Тривалий час ухвалення рішень членами НАТО - це ціна, яку ми платимо за демократію, - Арестович про закриття неба над Україною

Тривалий час, який потрібен країнам-членам НАТО для ухвалення рішень, зумовлений необхідністю виконання процедур багатьма державами і є платою за демократію.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Треба розуміти про НАТО, ЄС та інші організації, що там колективний принцип ухвалення рішень. 30 країн повинні зібратися, проконсультуватися, висловити свою думку, здійснити оцінку, погодити оцінку тощо. Це потребує певного часу. Це ціна, яку платять країни Заходу й ми за демократію", - сказав Арестович в ефірі телемарафону в суботу, відповідаючи на запитання ведучих про відсутність рішення НАТО щодо закриття неба над Україною.

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