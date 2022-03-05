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Зеленський про гуманітарні коридори: Хто може захищати своє місто - повинні залишитися. Якщо всі підуть, чиє тоді буде це місто?

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський про гуманітарні коридори: Хто може захищати своє місто - повинні залишитися. Якщо всі підуть, чиє тоді буде це місто?

Українська делегація домовилася із російською про організацію гуманітарних коридорів для мирних мешканців.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"На переговорах у Білорусі групи домовилися про перший крок. Щоб повернути хоча б один відсоток людяності від нормального рівня. Містам, які в оточенні, які знищують, які переживають найгірші дні. Гуманітарні коридори мають працювати сьогодні. Маріуполь і Волноваха. Щоб урятувати людей. Жінок, дітей, людей старшого віку. Щоб дати продукти харчування й ліки тим, хто залишається. Наша допомога – вже в дорозі. Усі, хто потребує допомоги, повинні мати змогу вийти. Хто хоче. Усі, хто може захищати своє місто, повинні продовжувати боротьбу. Повинні. Бо якщо всі підуть, то чиє тоді буде це місто?", - порушує питання глава держави.

"Ми робимо все з нашого боку, щоб домовленість запрацювала. Це – одне з головних завдань саме на сьогодні. Подивимося, чи можна піти далі у переговорному процесі. Молимося за наших військових. Допомагаємо нашим цивільним. Працюємо заради миру", - резюмує Зеленський. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Домовленість з ордою не варта паперу на якому вона написна. Вже проходили в 14 році.
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05.03.2022 11:48
+12
ти придурок?
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05.03.2022 11:50
+6
Повністю згоден, вони ще і стрілять почнуть по коридорам.
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05.03.2022 12:20
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Домовленість з ордою не варта паперу на якому вона написна. Вже проходили в 14 році.
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05.03.2022 11:48 Відповісти
Повністю згоден, вони ще і стрілять почнуть по коридорам.
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05.03.2022 12:20 Відповісти
Ну, як завжди, жінок спасуть, а чоловіки вже нікого не цікавлять... Добре що фемінітиви ввели перед війною... Обожнюю що чоловіків вважають за біороботів по всьому світі. А якби не вважали, то і орків би не погнали здизхати на нашій землі, ось в чому первопричина, навіть не в ***** і імперцях, а в тому, що є половина людства на яку всім чхати, якою можна хотєлки свої робить.
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05.03.2022 11:49 Відповісти
ти придурок?
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05.03.2022 11:50 Відповісти
Він все правильно написав.
Рашистських баб не погнали ж на м'ясо в Україну. А хлопців нікому не шкода.
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05.03.2022 12:08 Відповісти
потому что бабы еще нарожают..., таких же придурков
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05.03.2022 12:57 Відповісти
Я констатую факт, якби в суспільстві до чоловіків відносились би так само як до жінок - воєн би не було, це просто факт. А так по всьому світі рівні права тіки на бумажці.
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05.03.2022 12:20 Відповісти
в нашей армии служат и женщины и не только на кухне, они долго этого добивались, вы тоже можете послужить на кухне, никто ж не против, чтобы воины были врага и в хвост и в гриву за спиной у каждого д. б. 10 человек обслуги: инженеры, наводчики, медики, кашевары, делопроизводители, механики, медики, сейчас еще и ишники и пр и пр, но это все армия - выбирайте, что вам ближе
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05.03.2022 13:02 Відповісти
50% чи може 0.01?
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05.03.2022 13:05 Відповісти
І я нічого не казав про тих хто служить, вони супер молодці.
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05.03.2022 13:06 Відповісти
Реальное равноправие возможно только при паритете сил. В противном случае равноправие будет условным в пределах, определяемых сильной стороной. Так что женщины никогда не будут равноправными с мужчинами в полном объеме. А для восстановления и прироста популяции женщины важнее мужчин. Потому вся история мироздания и крутилась и будет крутиться вокруг женского живота. При любом раскладе женщин и детей нужно вывозить. И стариков, просто потому что мы люди. Жаль, что не начали эвакуацию с первых дней войны.
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05.03.2022 13:25 Відповісти
В такому випадку - забрати/позбавити жінок громадянства! і позбавити всіх прав - виборчого права, права займати будь-які посади державні та адміністративні, займатися підприємницькою діяльністю, інших прав, і назначити бути в підпорядкуванні мужчин! як було раніше!!!
А так - права жінкам роздали - "забули" роздати відповідальність за свої (їхні) дії, та обовязками не наділили згідно тих прав! а у мужчин - навпаки - права забрали, а обовязки - залишили, ат щей відповідальності за цих "сильних-та-незалежних" накинули! де логіка, де справедливість, де здоровий глузд???
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05.03.2022 14:58 Відповісти
ну тут как бы я вижу здравый смысл. Мужчины как были так и есть расходный материал. Но опять таки, какой смысл налагать на женщин обязанности, которые они не могут выполнить в силу физических и физиологических особенностей? Какая то минимальная воинская обязанность, как, к примеру, в Израиле, может иметь место.
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06.03.2022 00:08 Відповісти
"ну тут как бы я вижу здравый смысл." - где ты его видишь? в чем он состоит?
" Мужчины как были так и есть расходный материал." - тоесть, ты себя сам таковым считаешь? - то флаг тебе в руки! вперед и с песней!
не надо за всех мужчин расписываться, если сам нездравомыслящий..
"какой смысл налагать на женщин обязанности" - какой смысл? речь о смысле? что за демагогия.
смысл такой же, как и на мужчину!
ты секист или сексистка? или просто умаличшенный человек?
"которые они не могут выполнить в силу физических и физиологических особенностей? " - кто сказал - ты???? если не могут - пусть не пользуются правами тех, кто могут! что тебе еще непонятно. демагог?
И причем тут Израиль???? это раз. второе - ты в курсе. чт ов Израиле мужчина такой же "никто". как и тут? бабское слово всегда там "правда и истина"... и чтобы она не говорила - он априори считается виноват. хоть тысячу раз он прав.
так ты за это выступаешь. да? так кто ты после этого????
ахаха, минимальная воинская обязанность - значит и минимальные права!!!!
Учит матчасть!
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06.03.2022 14:12 Відповісти
Уж на что я не терплю оголтелых феминисток, но мужиков, требующих себе равные с бабами права, я не терплю еще больше. Мужчина по самому факту рождения мужчиной уже в привилегированном положении. Так было, так есть и так будет. Какие твои права бабы умыкнули? Первые два из списка можешь привести? Каких возможностей они тебя лишили?
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06.03.2022 14:51 Відповісти
А я узколобых и умалишенных, как ты, не терплю... самонапыщенных и самонадеянных высокомерок... опущенцев...
У таких, как ты, все напрочь перевернуто с ног на голову! причинно-следственные связи похерены и перекручены.
"Мужчина по самому факту рождения мужчиной уже в привилегированном положении. " - в каком это? голословное утверждение.
если ты не вкуриваешь разницу между природой и юридическими правами - то у меня для тебя плохая новость...
Пустословие - это твое- вот таких и не терплю балаболов.
"Так было, так есть и так будет." - никогда такого не было, такого нет, и такого не будет.... вот тебе и зеркалка!
"такие твои права бабы умыкнули?" - все! все, где у женщин привилегии! спроси у феминисток! и кури матчасть, как построена логика!
А перечислять мне всё не хватит времени и текста. Если ты слепой - то это твои личные проблемы. У тебя есть гугл - кури на здоровье! Все давно написано! написано как раз для тех, кто не умеет наблюдать!
"Первые два из списка можешь привести? " - легче привести те, которые НЕ "умыкнули"... но таковых, прикол в том, что - НЕТу! умыкнули ВСЕ!
если ты такой узголобый, что даже не понимаешь, что если тебя ЗАСТАВЛЯЮТ идти умирать - то это право на жизнь похерено - то о чем с тобой разговаривать вообще?

"Каких возможностей они тебя лишили?" - любых... что такое "привилегия" тебе изветсно, значение слова? походу, не известно...
ст 24 и ст65 Конституции в случаи мужчин не исполняется. что такое "дискриминация" - иди кури, что такое "сексизм" иди кури.
Ты матчасть не выучил - я тебе что-то писать должен?
ты лучше скажи, где женщину ущемили. что им надо таких же прав, как у мужчин - если у них УЖЕ ДАВНО есть ВСЕ права, и больше того - ПРИВИЛЕГИИ!

Ты по делу ничего не сказал - но начинаешь сыпать вопросами, ответы на которые ты слышать не хочешь априори! я тебе напишу - но это будет как кричать в пустой колодец!
Хотел бы ты узнать -если такой несмышленный и ненаблюдательный, живешь гжде-т ов бункере! - то уже бы узнал давно!
А таким узкомыслящим как ты это ничего не даст, - потому что очевидные вещи я не собираюсь тут рассказывать, и второе, что уже упомянул: на просторах интернета - вот уже десятилетия - о дискриминации мужчин уйма написано! А началось это еще с конца 18 века! но ты же не в курсе! Самому тебе бы почитать! но ты имея возможности - до сих пор этого не сделал! так что гугл тебе в помощь!
Для олухов, вроде тебя - иди найди книгу Эрнеста Белфора "Узаконенное порабощение мужчин" - и обрати внимание на ДАТУ книги!
Тьфу на таких мужчинок, как ты, чмошных, без чести и самодостоинства! слепых котят, напыщенных недосамцов!

Ты не из тех. кто хочет знать истину. Ты крот! Так что разговор окончен!
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06.03.2022 15:39 Відповісти
При рівні народжванності 1.1? Мінімальна щоб вийти в нуль 2.5 (з урахуванням дитячої смертності). У нас в 92 було 52 мільйони насаленния, зараз 40, де відтворювання? Я бачу тіки генкрокуророк, суддейок і так далі. І я написав що євакуювати жінк тіки з малими дітьми, це справедливо, все інше це порушення рівних прав закріплених в конституції, просто привілеї.
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05.03.2022 20:12 Відповісти
У нас тоже сплошные бабы, начиная с президента. Как следствие, политика просто беззубая, что не есть хорошо в период, когда под боком война. Но это не отменяет принципа. для количества рожденных детей важно не количество мужчин, а количество женщин детородного возраста
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06.03.2022 00:10 Відповісти
Рождаемости нет, какая детородная функция при одном ребенке в 35, и это максимум? Тогда почему нет родильной повинности для женщин, а есть воинская для мужчин?
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06.03.2022 00:12 Відповісти
Ты знаешь, я как раз об этом и писал) О том, что раз женщина, при равных правах с мужчиной не может нести военных обязанностей, к примеру, то должна быть обязанность по рождению детей. Но... Феминистки глаза выцарапают)
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06.03.2022 00:15 Відповісти
По этому нельзя оправдать "детородной функцией" так как она существует только на бумаге. Тогда нет никакого равноправия, не надо лицемерить, а признавать что женский пол привилегирован, и уже потом думать что с этим фактом и как делать. А не говорить что у нас равноправие, и ни у кого привилегий нет, а на деле как есть...
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06.03.2022 00:20 Відповісти
Слушай... Я через день на пропуске Паланка. Встречаю ваших женщин с маленькими детьми. Есть и по двое, есть и по трое. Я рад, что они сейчас в безопасности и мы может эту безопасность им предоставить
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06.03.2022 00:22 Відповісти
Я не писал что не нужно эвакуировать с маленькими детьми, к сожалению действительно в нашем обществе матери куда лучше справляются с детьми, и с маленькими детьми обязательно эвакуировать, я не злобный ***** и никому не хочу ничего плохого... Я просто тыкнул пальцем в лицемерие и неравноправие, нарушающее нашу же конституцию. Я бы вывез всех, кто не держал в руках оружие так-то...

А на счет 2-3, это вранье за 30 лет население сократилось на 15 миллионов, какие трое детей у каждой женщины, ты о чем? Официальный уровень рождаемости в Украине варьируется от года к году от 1.1 до 1.5 детей на женщину, а минимум что бы в ноль выйти это 2.2 детей на женщину.
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06.03.2022 00:47 Відповісти
Были и 5-ю детьми) Пропустили и мужа, как многодетного отца. Был рад за него
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06.03.2022 01:11 Відповісти
Но вообще сердце болело за парней, которые привозят семью на границу и плачут. Я сам до ужаса сентиментальный. Слезы текли
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06.03.2022 01:13 Відповісти
Ну и да, умник, я не получал сообщений и не могу дозвониться своему парню двое суток, если он погиб, то он погиб из-за идеологии гиноцентризма которую ты поддерживаешь, и не дай бог мне выжить если он погиб, я приеду в москву и буду резать москвичей НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛА, но начну, ****, с тебя ******, понял, *****? Мужчины не важны, ну так и ты нихуя не важен, ****.
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05.03.2022 20:18 Відповісти
Начал было писать, но не буду. Не до споров в такие моменты. Надеюсь, что с твоим парнем все нормально
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06.03.2022 00:04 Відповісти
За это спасибо, правда.
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06.03.2022 00:13 Відповісти
я искренне. Я терял друзей в приднестровскую войну
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06.03.2022 00:21 Відповісти
Соболезную, искренне. Такого никому не пожелаешь, даже ****** этим рашистским не хочеться желать терять близких людей...
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06.03.2022 00:49 Відповісти
Увага!!!

Маріуполь Рішення про евакуацію місцевого населення ще не прийнято.

Тому що не введено режим «припинення вогню».

Тому захисники Маріуполя закликають маріупольців дочекатися інформації від військових та не залишати місто без гарантій припинення вогню.
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05.03.2022 11:50 Відповісти
А что с населенными пунктами в районе Дымера, Иванкива, Демидова и т.д?
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05.03.2022 11:53 Відповісти
Там тиждень ні світла ні тепла ні їжі ні зв'язку. Чому про них забули перемовники?
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05.03.2022 12:10 Відповісти
Я знаю. На счастье погреба у людей заполнены. Но кацапские ублюдки уже мародёрат по сёлам. Тащат всё, что на глаза попадает. Мои звонят раз в сутки и отключают телефон, потому как зарядить нет никакой возможности.
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05.03.2022 12:40 Відповісти
На жаль, але вони з перших годин війни опинилися на шляху окупантів, і більшість не мали ніякої можливості виїхати.
Дуже шкода тих людей. Я знаю деяких особисто. З подругою 7 днів не було зв'язку. Тільки сьогодні зранку написала смс☹️
В тих селах стоїть резерв доя боїв в Гостомелі і Бучі...
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05.03.2022 13:11 Відповісти
Вовочка, залишимся, не очкуй... и куй аленя в Киев пустим..
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05.03.2022 11:57 Відповісти
А смисл їх залишати в оточенні?
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05.03.2022 11:58 Відповісти
Воно то так.
Але ж сам тікав від мобілізації ще до президентства.
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05.03.2022 12:40 Відповісти
Зеленскиий может ты разберешься с гражданской и военной админестрацией Одессы? Весь город пылает огнями наружного освещения даже во время воздушной тревоги.На окраинах Одессы сигналы вообще не слышны
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05.03.2022 12:41 Відповісти
У мене стосовно гуманітарних коридорів якось двояко.
З одного боку орки зумисно спочатку створюють гуманітарну катастрофу для населення в оточеному місті, заодно звинувачують Україну в "геноциді". Добиваються виходу населення з міста, типу дбають про людей. В разі відмови розносять місто з мешканцями звинувачуючи Україну, що їй на них плювати.
З другого боку в разі виходу населення, тут же будуть розносити місто рівняючи з землею використовуючи авіацію і артилерію. В результаті захисники гинуть , орки в решті зачищають все.
Дуже важкі рішення стосовно цих коридорів...
По любому орки - це терористи, які можуть досягти чогось тільки шантажем.
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05.03.2022 13:15 Відповісти
харант, ты разве не понимаешь, что это замануха?!
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05.03.2022 13:47 Відповісти
 
 