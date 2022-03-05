Зеленський про гуманітарні коридори: Хто може захищати своє місто - повинні залишитися. Якщо всі підуть, чиє тоді буде це місто?
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Українська делегація домовилася із російською про організацію гуманітарних коридорів для мирних мешканців.
Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"На переговорах у Білорусі групи домовилися про перший крок. Щоб повернути хоча б один відсоток людяності від нормального рівня. Містам, які в оточенні, які знищують, які переживають найгірші дні. Гуманітарні коридори мають працювати сьогодні. Маріуполь і Волноваха. Щоб урятувати людей. Жінок, дітей, людей старшого віку. Щоб дати продукти харчування й ліки тим, хто залишається. Наша допомога – вже в дорозі. Усі, хто потребує допомоги, повинні мати змогу вийти. Хто хоче. Усі, хто може захищати своє місто, повинні продовжувати боротьбу. Повинні. Бо якщо всі підуть, то чиє тоді буде це місто?", - порушує питання глава держави.
"Ми робимо все з нашого боку, щоб домовленість запрацювала. Це – одне з головних завдань саме на сьогодні. Подивимося, чи можна піти далі у переговорному процесі. Молимося за наших військових. Допомагаємо нашим цивільним. Працюємо заради миру", - резюмує Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Рашистських баб не погнали ж на м'ясо в Україну. А хлопців нікому не шкода.
А так - права жінкам роздали - "забули" роздати відповідальність за свої (їхні) дії, та обовязками не наділили згідно тих прав! а у мужчин - навпаки - права забрали, а обовязки - залишили, ат щей відповідальності за цих "сильних-та-незалежних" накинули! де логіка, де справедливість, де здоровий глузд???
" Мужчины как были так и есть расходный материал." - тоесть, ты себя сам таковым считаешь? - то флаг тебе в руки! вперед и с песней!
не надо за всех мужчин расписываться, если сам нездравомыслящий..
"какой смысл налагать на женщин обязанности" - какой смысл? речь о смысле? что за демагогия.
смысл такой же, как и на мужчину!
ты секист или сексистка? или просто умаличшенный человек?
"которые они не могут выполнить в силу физических и физиологических особенностей? " - кто сказал - ты???? если не могут - пусть не пользуются правами тех, кто могут! что тебе еще непонятно. демагог?
И причем тут Израиль???? это раз. второе - ты в курсе. чт ов Израиле мужчина такой же "никто". как и тут? бабское слово всегда там "правда и истина"... и чтобы она не говорила - он априори считается виноват. хоть тысячу раз он прав.
так ты за это выступаешь. да? так кто ты после этого????
ахаха, минимальная воинская обязанность - значит и минимальные права!!!!
Учит матчасть!
У таких, как ты, все напрочь перевернуто с ног на голову! причинно-следственные связи похерены и перекручены.
"Мужчина по самому факту рождения мужчиной уже в привилегированном положении. " - в каком это? голословное утверждение.
если ты не вкуриваешь разницу между природой и юридическими правами - то у меня для тебя плохая новость...
Пустословие - это твое- вот таких и не терплю балаболов.
"Так было, так есть и так будет." - никогда такого не было, такого нет, и такого не будет.... вот тебе и зеркалка!
"такие твои права бабы умыкнули?" - все! все, где у женщин привилегии! спроси у феминисток! и кури матчасть, как построена логика!
А перечислять мне всё не хватит времени и текста. Если ты слепой - то это твои личные проблемы. У тебя есть гугл - кури на здоровье! Все давно написано! написано как раз для тех, кто не умеет наблюдать!
"Первые два из списка можешь привести? " - легче привести те, которые НЕ "умыкнули"... но таковых, прикол в том, что - НЕТу! умыкнули ВСЕ!
если ты такой узголобый, что даже не понимаешь, что если тебя ЗАСТАВЛЯЮТ идти умирать - то это право на жизнь похерено - то о чем с тобой разговаривать вообще?
"Каких возможностей они тебя лишили?" - любых... что такое "привилегия" тебе изветсно, значение слова? походу, не известно...
ст 24 и ст65 Конституции в случаи мужчин не исполняется. что такое "дискриминация" - иди кури, что такое "сексизм" иди кури.
Ты матчасть не выучил - я тебе что-то писать должен?
ты лучше скажи, где женщину ущемили. что им надо таких же прав, как у мужчин - если у них УЖЕ ДАВНО есть ВСЕ права, и больше того - ПРИВИЛЕГИИ!
Ты по делу ничего не сказал - но начинаешь сыпать вопросами, ответы на которые ты слышать не хочешь априори! я тебе напишу - но это будет как кричать в пустой колодец!
Хотел бы ты узнать -если такой несмышленный и ненаблюдательный, живешь гжде-т ов бункере! - то уже бы узнал давно!
А таким узкомыслящим как ты это ничего не даст, - потому что очевидные вещи я не собираюсь тут рассказывать, и второе, что уже упомянул: на просторах интернета - вот уже десятилетия - о дискриминации мужчин уйма написано! А началось это еще с конца 18 века! но ты же не в курсе! Самому тебе бы почитать! но ты имея возможности - до сих пор этого не сделал! так что гугл тебе в помощь!
Для олухов, вроде тебя - иди найди книгу Эрнеста Белфора "Узаконенное порабощение мужчин" - и обрати внимание на ДАТУ книги!
Тьфу на таких мужчинок, как ты, чмошных, без чести и самодостоинства! слепых котят, напыщенных недосамцов!
Ты не из тех. кто хочет знать истину. Ты крот! Так что разговор окончен!
А на счет 2-3, это вранье за 30 лет население сократилось на 15 миллионов, какие трое детей у каждой женщины, ты о чем? Официальный уровень рождаемости в Украине варьируется от года к году от 1.1 до 1.5 детей на женщину, а минимум что бы в ноль выйти это 2.2 детей на женщину.
Маріуполь Рішення про евакуацію місцевого населення ще не прийнято.
Тому що не введено режим «припинення вогню».
Тому захисники Маріуполя закликають маріупольців дочекатися інформації від військових та не залишати місто без гарантій припинення вогню.
Дуже шкода тих людей. Я знаю деяких особисто. З подругою 7 днів не було зв'язку. Тільки сьогодні зранку написала смс☹️
В тих селах стоїть резерв доя боїв в Гостомелі і Бучі...
Але ж сам тікав від мобілізації ще до президентства.
З одного боку орки зумисно спочатку створюють гуманітарну катастрофу для населення в оточеному місті, заодно звинувачують Україну в "геноциді". Добиваються виходу населення з міста, типу дбають про людей. В разі відмови розносять місто з мешканцями звинувачуючи Україну, що їй на них плювати.
З другого боку в разі виходу населення, тут же будуть розносити місто рівняючи з землею використовуючи авіацію і артилерію. В результаті захисники гинуть , орки в решті зачищають все.
Дуже важкі рішення стосовно цих коридорів...
По любому орки - це терористи, які можуть досягти чогось тільки шантажем.