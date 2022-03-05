Із Волновахи та Маріуполя жителів виводять гуманітарними коридорами до Запоріжжя, - Верещук
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Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила про створення гуманітарного коридору з Волновахи та Маріуполя.
Про це вона заявила сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми погодили через посередництво Міжнародного Комітету Червоного Хреста маршрути, рух колони, план завезення гуманітарних вантажів та отримали підтвердження від російської сторони", - сказала Верещук під час брифінгу у суботу.
За її словами, маршрути проходитимуть за такими напрямками: Маріуполь – Микільське – Розівка – Більмак – Пологе – Оріхів – Запоріжжя. Цим каналом Україна планує вивезти понад 200 тис. осіб. Наступним маршрутом Волноваха – Валер'янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ – Запоріжжя українська сторона евакуює понад 15 тис. людей.
Верещук додала, що гарантію припинення вогню під час евакуації мирного населення забезпечує Червоний Хрест.
Будь ласка, зачекайте...
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Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.
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І зараз у нас виснаження.
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Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.
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Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми почуваємо себе тотально виснаженими. Можуть бути ознаки депресії через постійну тривогу.
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Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!
Залякати. Обдурити. Знешкодити.
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Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.
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✅За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
✅П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
✅Робимо інформаційні паузи від читання новин;
✅Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
❗️Ми усе відбудуємо. Гроші нам на це нададуть.
✅включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
✅Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
✅Обіймайтеся;
✅Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
🇺🇦не вірити, не поширювати не перевірену інформацію. Нас ніхто ніколи не здасть!
І ми Не Здаємося!
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Всіх люблю. Обійматися будемо під час перемоги.
Автор Христя Кішик
МОЛІМОСЯ!
Часть уехали в 2014-2015гг. После нападения на Украину на запад шла сплошная колонна машин, поезда шли набитые как маршрутка в час пик.
Кто там останется?