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Ще один ворожий літак збили на околицях Чернігова, - ОК "Північ". ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ОК "Північ".

Суспільне.Чернігів уточнює, що наразі військові шукають пілотів, які катапультувалися.

Ще один ворожий літак збили на околицях Чернігова, - ОК Північ 01
Ще один ворожий літак збили на околицях Чернігова, - ОК Північ 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу під Харковом, - Сухопутні війська. ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+62
Горит, бубновый.
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05.03.2022 12:01
+51
Чернигов вы там звери 3й борт землите
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05.03.2022 12:02
+39
Слава спеціалістам ЗСУ
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05.03.2022 12:03
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Горит, бубновый.
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05.03.2022 12:01 Відповісти
вже й пілота впіймпли. Дивлячись на того пілота не дивно що літак впав ))
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05.03.2022 12:37 Відповісти
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05.03.2022 12:38 Відповісти
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 16:09 Відповісти
Сороковий.
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05.03.2022 12:01 Відповісти
Горите в аду, мрази. В плен не брать, они просто неудачно катапультировались.
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05.03.2022 12:01 Відповісти
ці покидьки є джерелом інформації. Я би точно знайшов спосіб розв"язати язика. Почав би зі сверління дреллю колін.
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05.03.2022 12:10 Відповісти
Ну и гурман Вы!
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05.03.2022 12:13 Відповісти
не ми такі, життя таке
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05.03.2022 13:36 Відповісти
Способов задавания вопросов довольно много, тут главное не переборщить с фантазией и любопытством.
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05.03.2022 12:21 Відповісти
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05.03.2022 12:01 Відповісти
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05.03.2022 12:03 Відповісти
Сильно!!!!
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05.03.2022 12:09 Відповісти
Так ось ти який "Бандеромобіль"...
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05.03.2022 12:29 Відповісти
Чернигов вы там звери 3й борт землите
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05.03.2022 12:02 Відповісти
это личное у них, дай им бог
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05.03.2022 12:10 Відповісти
Вовки!
Я кацапів попереджав у Чернігів краще не лізти! Але вони дауно-зомбі.
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05.03.2022 12:34 Відповісти
Все стингеры под Киевом. Чернигов уже который день утюжат с воздуха каждые полчаса
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05.03.2022 14:49 Відповісти
Слава спеціалістам ЗСУ
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05.03.2022 12:03 Відповісти
Латвії привіт!
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05.03.2022 12:08 Відповісти
С такими темпами, касапы скоро на кукурузнике прилетят..
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05.03.2022 12:04 Відповісти
Русіш фанер.
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05.03.2022 12:06 Відповісти
Напевно Смєшко збив особисто
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05.03.2022 12:05 Відповісти
Сербия:

В Белграде 4 марта прошел митинг в поддержку России

Участники скандировали "Россия, Путин, Сербия!", а также демонстрировали плакаты с буквой Z - она нанесена на некоторые машины армии РФ в Украине. Одним из организаторов митинга выступила крайне правая сербская группа "Народные патрули". Фото: Радио Свобода
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05.03.2022 12:05 Відповісти
Zєрбія бл****
Ми все пам'ятаємо.
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05.03.2022 12:07 Відповісти
Срби на верби, як кажуть бандеро-хорвати
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05.03.2022 12:08 Відповісти
не хорваты а кроаты. и Страна у них называется Кроатиа.
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05.03.2022 13:05 Відповісти
Все знают, что джавеллин продается в любом военторге. Но, к сожалению, инструкции к нему на английском языке. Разобраться с этой проблемой решил сайт Милитарный и теперь у вас не будет проблем, как использовать этот девайс.
https://mil.in.ua/uk/articles/posibnyk-z-ekspluatatsiyi-javelin/?fbclid=IwAR1-4-VNLQjcY6g7Njvv0nvJpYuZjfyA5WHYzorLDmY_RXtk7bBt9D4HS4M
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05.03.2022 12:06 Відповісти
Ловись рибка велика та маленька ...(с)
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05.03.2022 12:07 Відповісти
Уничтожаются передовые подразделения кацапов. То, что сейчас идет в чернозем это самая обученная, самая боеспособная часть кацапского поголовья. В это же время ВСУ набивает руку, тренируется, берегут состав. Не люблю радоваться раньше времени, поэтому никаких выводов писать не буду.
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05.03.2022 12:07 Відповісти
я теж так кажу..Ворога не потрібно недооцінювати.тим більш такого підступного і підлого
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05.03.2022 12:17 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1500049320980189187
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05.03.2022 12:08 Відповісти
Хлопці! Ви- герої! Так тримати!
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05.03.2022 12:11 Відповісти
Повезет им, если найдут военные. А если тероборона или местные- тогда...
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05.03.2022 12:11 Відповісти
ПВО вчиться в бойових умовах, без шуток )) Слава Україні!
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05.03.2022 12:15 Відповісти
Просьба к комментаторам тратить энергию в правильном русле! @Potus аккаунт президента США Твиттер! Пишем NO FLY ZONE UKRAINE и максимальный репост текста!
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05.03.2022 12:17 Відповісти
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·14 хв

Чернігів! УВАГА! Жителям вулиці Забарівської та тих, що поблизу.

У вашому районі приземлився пілот збитого російського літака. Його шукають військові.

ПРОХАННЯ допомогти у пошуках, за можливості - виявити та затримати.

Будьте обережні - він може бути озброєний!
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05.03.2022 12:23 Відповісти
Да поймали его!
Узбагойся!
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05.03.2022 12:33 Відповісти
шо там со спрыгнгувшими питарами?? )) при приземлении получили травмы не совместимые с жизнью? ))
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05.03.2022 12:23 Відповісти
Добре синку, добре!!
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05.03.2022 12:24 Відповісти
словили 1 штук
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05.03.2022 12:25 Відповісти
Кабанюра рашистська.
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05.03.2022 12:29 Відповісти
Чудовий подранок... Вже не хрюкає...
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05.03.2022 12:32 Відповісти
явно тяжелее воздуха...гравитация цапам мешает - так и тянет вглубь земли...
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05.03.2022 12:33 Відповісти
pristrelit nado na meste takogo.
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05.03.2022 12:34 Відповісти
расстрелять эту тварь, он убил наших людей и разбобил наши города.
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05.03.2022 12:36 Відповісти
Саме так виглядає шматок лайна.
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05.03.2022 13:05 Відповісти
Поймали уже пIдаров!
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05.03.2022 12:28 Відповісти
словили пидаров????
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05.03.2022 12:35 Відповісти
У Миколаєві в бік Кульбакінського аеропорту рухаються російські танки.
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05.03.2022 12:35 Відповісти
те кто бросает видео на ютуб в камменты, комментите его "правильно". тот же свежий момент как к-52 низко идёт в речку подписывайте кликбейтно типо "к-52 жжот в первом своём бою!", или подобное. ватанам явно захочется посмотреть как же он жжёт )))
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05.03.2022 12:36 Відповісти
второй всё
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05.03.2022 12:40 Відповісти
Зря рыло замазали.
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05.03.2022 12:43 Відповісти
Морду розвалили кацапу , ✊💪👍🏼
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05.03.2022 12:51 Відповісти
Чудесный подарок его домашней свиноматке и мамочке к 8-марта.
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05.03.2022 12:56 Відповісти
На при кінці промови людини,було актуальне на сьогодення слово : ****!
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05.03.2022 12:51 Відповісти
Штурмовик? В штурмовике один пилот! А тут их два. И бомба которую нашли тоже ростом с человека- большая для штурмовика. Это был бомбардировщик су-34 даже исходя из профиля на видео. Да и фото этих пилотов в Сирии это подтверждает.
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05.03.2022 14:44 Відповісти
«14 августа 2021 года, около 15.10 мск, в Турецкой Республике в районе н. п. Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200», - цитирует агентство сообщение МО. Это его хвост на фото.
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05.03.2022 20:12 Відповісти
літак на фото з якого фільму?..щось не те..і зірка там совітська -а не рашинська..може то Афган???
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16.03.2022 13:33 Відповісти
 
 