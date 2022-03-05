Ще один ворожий літак збили на околицях Чернігова, - ОК "Північ". ВІДЕО+ФОТО

На околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ОК "Північ".

Суспільне.Чернігів уточнює, що наразі військові шукають пілотів, які катапультувалися.





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