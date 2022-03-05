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Ще один ворожий літак збили на околицях Чернігова, - ОК "Північ". ВІДЕО+ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ОК "Північ".
Суспільне.Чернігів уточнює, що наразі військові шукають пілотів, які катапультувалися.
Топ коментарі
+62 Совестно за Брата
показати весь коментар05.03.2022 12:01
+51 Шимус
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+39 Yan Pastars
показати весь коментар05.03.2022 12:03
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Будь ласка, зачекайте...
Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
Я кацапів попереджав у Чернігів краще не лізти! Але вони дауно-зомбі.
В Белграде 4 марта прошел митинг в поддержку России
Участники скандировали "Россия, Путин, Сербия!", а также демонстрировали плакаты с буквой Z - она нанесена на некоторые машины армии РФ в Украине. Одним из организаторов митинга выступила крайне правая сербская группа "Народные патрули". Фото: Радио Свобода
Ми все пам'ятаємо.
https://mil.in.ua/uk/articles/posibnyk-z-ekspluatatsiyi-javelin/?fbclid=IwAR1-4-VNLQjcY6g7Njvv0nvJpYuZjfyA5WHYzorLDmY_RXtk7bBt9D4HS4M
·14 хв
Чернігів! УВАГА! Жителям вулиці Забарівської та тих, що поблизу.
У вашому районі приземлився пілот збитого російського літака. Його шукають військові.
ПРОХАННЯ допомогти у пошуках, за можливості - виявити та затримати.
Будьте обережні - він може бути озброєний!
Узбагойся!