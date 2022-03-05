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війна (56084) Зеленський (17371) США (14430) закрите небо (71)

74% американців виступає за безпольотну зону над Україною. Що ще треба для ухвалення рішення?, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

74% американців виступає за безпольотну зону над Україною. Що ще треба для ухвалення рішення?, - Зеленський

74% громадян Сполучених Штатів Америки виступають за безпольотну зону для України. Це вагомий аргумент для закриття неба над Україною.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Президент подякував громадянам інших країн за їхню підтримку. Зокрема, американцям, які проголосували за безполітну зону над Україною.

"Я вдячний американцям, стійкій двопартійній більшості звичайних людей. Ми бачили опитування, ми бачили думку звичайних людей Америки, які підтримують звичайних людей України... Які підтримують закриття неба вже зараз, щоб врятувати життя людей. 74% американців за безпольотну зону. Абсолютна більшість. Що ще треба для ухвалення рішення", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 74% громадян США підтримують закриття неба над Україною, - опитування Reuters

Нагадаємо, згідно з опитуванням Reuters, близько 74% американців, включаючи значну більшість республіканців і демократів, заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники по Організації Північноатлантичного договору повинні закрити небо над Україною.
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Топ коментарі
+29
А що він не так сказав зараз? Я за нього не голосував, ***** він наробив багато, але зараз що він не так каже?
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05.03.2022 12:24
+9
Правильная позиция , избиратели не простят Байдену нерешительности , давить нужно !
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05.03.2022 12:25
+9
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05.03.2022 12:38
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Их мнение Байдену безразлично, для него Украина это политический объект, а не живые люди, которые погибают.
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05.03.2022 12:21 Відповісти
На відміну від "живих людей" на байдена працює ЦРУ та аналітики пентагону.
Думаю авіації не буде, а ППО нададуть під управлінням іноземного легіону.
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05.03.2022 12:44 Відповісти
******?
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05.03.2022 12:47 Відповісти
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05.03.2022 12:54 Відповісти
А що він не так сказав зараз? Я за нього не голосував, ***** він наробив багато, але зараз що він не так каже?
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05.03.2022 12:24 Відповісти
Плюсую!!!
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05.03.2022 12:26 Відповісти
перекладывать и корчить с себя мини бонопартия он красиво может ***** нам в реальном времени идёт инфа со спутников США повторяю в реальном времени харе им обмазыватся говрит ии пусть следит за помелом А то потом внезапно загундосит про нейтральный статус и прочее
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05.03.2022 12:29 Відповісти
Та не підпише він капітуляцію, не сси.
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05.03.2022 12:31 Відповісти
хрен его занет оно просто не ожидало такого от нас
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05.03.2022 12:33 Відповісти
Його дЄрьмак говорить про капітуляцію.

"Росія змушуватиме Україну капітулювати, якщо цього не вийде - вони все спалять, - Єрмак ."

Джерело: https://censor.net/ua/n3321636
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05.03.2022 12:48 Відповісти
Адміни, забаньте цього стратєга. Вже тошно читать його стєнанія про те як все погано.
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05.03.2022 12:55 Відповісти
А тобі що - важко у такій ситуації натиснути кнопку "спам " ? І собі нерви збережеш , і іншим час зекономиш !
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05.03.2022 13:17 Відповісти
сейчас с чистым сердцем и без тени сомнения тебя штопаного презерватива в спам
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05.03.2022 12:27 Відповісти
ухаха твой друг тебе уже не напишет фот факт
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05.03.2022 12:47 Відповісти
А чого мордяку замалювали - кацапія должна помніть сваїх хєроєв ((
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05.03.2022 13:18 Відповісти
Голосую, що довбойоб.
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05.03.2022 12:52 Відповісти
В условиях войны и героического сопротивления, главное чтобы у кого-то не снесло крышу от создаваемого "культа личности", а то что-то неприятный ветерок подул со стороны власти (такой знаете, как будто где-то канализацию прорвало): мол зачем нам НАТО?
Зачем нам НАТО, спростите у военных которые проливают кровь ежедневно.
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05.03.2022 12:54 Відповісти
"Що ще треба для ухвалення рішення?" Наприклад перестать брехать, та не водить Кирєєвих та Абрамовичей в складі делегації від України на перемовини. По друге сховать подалі Єрмака, про якого США та Англія вже давно казали, що не хочуть мати справу, як він працює на москву.
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05.03.2022 14:52 Відповісти
Бубочкою і не тільки називали до війни ( я в тому числі), але не зараз.
Тому хто обсирає владу, той кацап!
Але це не означає, що зраду пробачим!
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05.03.2022 12:56 Відповісти
Вали в спам, крєтін.
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05.03.2022 12:53 Відповісти
Як скажеш. В спам, так в спам. Відпочинь там.
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05.03.2022 12:56 Відповісти
Может хватит "бубочкать" в такое время ?
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05.03.2022 12:55 Відповісти
Розспамив.
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05.03.2022 12:55 Відповісти
Просьба к комментаторам тратить энергию в правильном русле! @Potus аккаунт президента США Твиттер! Пишем NO FLY ZONE UKRAINE и максимальный репост текста!
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05.03.2022 12:25 Відповісти
Правильная позиция , избиратели не простят Байдену нерешительности , давить нужно !
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05.03.2022 12:25 Відповісти
У Байдена с ****** сделка, он только делает вид, что поддерживает Украину. Он досих пор не перекрыл торговлю нефтью, США закупают русско-фашистскую нефть! От SWIFT не отключены банки, через которые идут оплаты за нефть и газ.
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05.03.2022 12:41 Відповісти

IKEA приостанавливает все продажи в России с 4 марта. В Новосибирске работает самый восточный гипермаркет шведской компании.
«В сложившейся ситуации ИКЕА вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях ИКЕА в России с 4 марта 2022 года. Информацию об обслуживании уже совершенных покупок и оформленных услуг вы найдете на сайте IKEA.ru в ближайшее время», - говорится в заявлении компании.

Читатель прислал Тайге.инфо видео из новосибирской IKEA. Очередь на кассах, по его словам, достигла 200 метров.
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05.03.2022 12:25 Відповісти
Похоже Западу выгодно затягивание войны, чтобы нашими руками как можно больше намолотить кацапов...
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05.03.2022 12:27 Відповісти
Не треба бути наївними і просити неможливого, потрібно ВИМАГАТИ літаки та засоби ППО, отримати це нескладно!
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05.03.2022 12:28 Відповісти
Просити нескладно. Отримати важко.
Не дають, сцуки. Сцуться.
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05.03.2022 12:30 Відповісти
ДАДУТЬ! Треба не просто ПРОСИТИ, а ВИМАГАТИ (нагадуючи "Будапештський меморандум")!
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05.03.2022 12:38 Відповісти
і не лише літаки радянського виробництва, а й ті, що перебувають у резерві США на консервації! Літати на них зможуть добровольці з інших західних країн, якщо немає часу на перенавчання своїх льотчиків!

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05.03.2022 12:34 Відповісти
Не все там мотлох! Дещо з того "мотлоху" буде краще за нинішні російські літаки!
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05.03.2022 12:43 Відповісти
ухаха рособолт все росс сми теперь пропаганден
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05.03.2022 12:31 Відповісти
Пока не закроют небо, самолёты, которые передадут - просто тренировочные мишени будут для кацапских ракет. Они же не 24 часа в сутки будут в небе.
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05.03.2022 12:33 Відповісти
Ведущий телеканала АВС Стэн Грант выгнал из студии зрителя за поддержку России
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05.03.2022 12:31 Відповісти
Просьба к комментаторам тратить энергию в правильном русле! @Potus аккаунт президента США Твиттер! Пишем NO FLY ZONE UKRAINE и максимальный репост текста!
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05.03.2022 12:33 Відповісти
Байден - подельник *****! Если бы Порошенко сдал коррупционные схемы байдена в 2020г, то никакой бы войны не было! При Трампе ***** сидел тихо!
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05.03.2022 12:38 Відповісти
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05.03.2022 12:38 Відповісти
Переговорщика от Украины на первой гомельской встрече Дениса Киреева якобы убили при задержании Службой безопасности Украины. Предварительно, Киреева заподозрили в госизмене.
Як воно потрапило до перемовників ?!!
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05.03.2022 12:42 Відповісти
Вот и узнаем, на чьей стороне Байден!
На словах - за Украину. Подтвердить слова делами - ??
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05.03.2022 12:43 Відповісти
Зеленский, обращайся к американской нации, народу. Говори, вы все за то чтобы помочь нашей молодой демократии, но ваш лидер не слышит вас. Может быть вам нужно поменять лидера.
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05.03.2022 12:47 Відповісти
Хто бачив (а хто ні ?) той table в 6 метрів , тому важко уявити , що існує якась причина , що змусить Пуйло на суїцід . Тому я й жалкуюся , что не Буш-молодший зараз Презідент . Адже ж саме він врятував кріхітну Грузію від повних руїн Тбілісі й танків на прощі Шота Руставелі .

Але Байден інший , він як страус не розуміє , що верогідність дії червоної кнопки зростає з кожним днем .
Я вважаю , що виключно завдяки консультаціям висококваліфікованним псіхіатрам аналітик Ленглі й Байден отримали висновок йще пів року тому , що Пуйло може .
Але тоді йще не було стола . Я вважаю, що бесперечно Пуйло може й не людина , в його "логіка" не хомо-сапієнс . Я цю хворобу називаю "рептілойд" . Пуйло себе бачить "нильским крокодайлом" . Й поводить себе відповідно ... це типовий біполярний розлад . Але й тут требо розуміти , що за "рептілоїдами" міліони років еволюції й вони б як вид не вижили, коли б полювали би на Слонів, на левів й на бегемотів . Й тому бегемоти не бояться крокодилів , а навпаки .
Тому призиви до людяності , до "правил ведення війни" , до "офіцерської честі" й навіть до логіки економічної виглядають дуже комедно . Рептілоїди не знають про дефолти .
Рептілоїда може зупинити виключно "інкстинкт самозбереження". Тому пом"ятаємо не тільки про табакерку , але й про стіл ...

Й тому беспілотна зона вже зараз єдиний засіб усунути можливість "зманань ядерний кнопок" .

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05.03.2022 12:50 Відповісти
Я пропоную дуже альтернативний варіант .

Ось про може йти перемовини : це фільм "Хвост керує собаком" .

Шарікови ***** зараз їх в ********** більше 70% . Так ось , вони доведені до такого стана скотства , вони навіть виглядають як барани .
Так ось , усе дуже просто . Заміна реальності . Кеосаян знімає хфільму , де людина схожа на Зеленського нібито підписує капітуляцію .
Наступний день монтується художний фільм -- "Парад ***** на Хрещатику" . На "Мосфільмі" багато декорацій . Й потім , є ще якийсь "запас" інструментів , щоб відео з Зеленським підробити . Підмалювати йому ***** .

Шарікови все одно повірять в "люту перемогу" . Вони ж барани . А хто не повірить , того за кордон . ***** зберігає на якись час обличчя ...

Й тихо виводить своє військо . В тому числі й з Криму . З Криму разом с тими , хто захопив хати біженців з Криму в 2014 .
Війську теж демонструють змонтованні кадри - вони щиро вірять . Хто сумнівається тому крайще здатися у полон й попросити статус політичного біженця в Україні .
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05.03.2022 13:05 Відповісти
це нереально. "крисчанє" будуть запитувати а якого хєра ми далжни уєзжать
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05.03.2022 13:15 Відповісти
Пора "старому сонному діду" проснутися.
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05.03.2022 13:02 Відповісти
какое совпаденьице по цифрам то)
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05.03.2022 13:06 Відповісти
Пи#здец Рашке. Увидев такое сопротивление в Херсоне, их солдатня будет сдаваться пачками. Да и скоро, командование перестанет выполнять приказы.

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05.03.2022 13:06 Відповісти
зеленьський - падло чорнороте.
для ухвалення рішення потрібно - як мінімум ухвалення НАТО, якого він обложив ***** тільки вчора.
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05.03.2022 13:22 Відповісти
я б на ідіота закрив очі і надав би Україні потрібну допомогу.
не знаю як зробить НАТО - може йому хлебальник клованьський зашить?
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05.03.2022 13:28 Відповісти
 
 