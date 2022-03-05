74% американців виступає за безпольотну зону над Україною. Що ще треба для ухвалення рішення?, - Зеленський

74% громадян Сполучених Штатів Америки виступають за безпольотну зону для України. Це вагомий аргумент для закриття неба над Україною.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Президент подякував громадянам інших країн за їхню підтримку. Зокрема, американцям, які проголосували за безполітну зону над Україною.

"Я вдячний американцям, стійкій двопартійній більшості звичайних людей. Ми бачили опитування, ми бачили думку звичайних людей Америки, які підтримують звичайних людей України... Які підтримують закриття неба вже зараз, щоб врятувати життя людей. 74% американців за безпольотну зону. Абсолютна більшість. Що ще треба для ухвалення рішення", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 74% громадян США підтримують закриття неба над Україною, - опитування Reuters

Нагадаємо, згідно з опитуванням Reuters, близько 74% американців, включаючи значну більшість республіканців і демократів, заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники по Організації Північноатлантичного договору повинні закрити небо над Україною.