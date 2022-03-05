74% американців виступає за безпольотну зону над Україною. Що ще треба для ухвалення рішення?, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
74% громадян Сполучених Штатів Америки виступають за безпольотну зону для України. Це вагомий аргумент для закриття неба над Україною.
Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Президент подякував громадянам інших країн за їхню підтримку. Зокрема, американцям, які проголосували за безполітну зону над Україною.
"Я вдячний американцям, стійкій двопартійній більшості звичайних людей. Ми бачили опитування, ми бачили думку звичайних людей Америки, які підтримують звичайних людей України... Які підтримують закриття неба вже зараз, щоб врятувати життя людей. 74% американців за безпольотну зону. Абсолютна більшість. Що ще треба для ухвалення рішення", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, згідно з опитуванням Reuters, близько 74% американців, включаючи значну більшість республіканців і демократів, заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники по Організації Північноатлантичного договору повинні закрити небо над Україною.
Будь ласка, зачекайте...
Думаю авіації не буде, а ППО нададуть під управлінням іноземного легіону.
"Росія змушуватиме Україну капітулювати, якщо цього не вийде - вони все спалять, - Єрмак ."
Джерело: https://censor.net/ua/n3321636
Зачем нам НАТО, спростите у военных которые проливают кровь ежедневно.
Тому хто обсирає владу, той кацап!
Але це не означає, що зраду пробачим!
IKEA приостанавливает все продажи в России с 4 марта. В Новосибирске работает самый восточный гипермаркет шведской компании.
«В сложившейся ситуации ИКЕА вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях ИКЕА в России с 4 марта 2022 года. Информацию об обслуживании уже совершенных покупок и оформленных услуг вы найдете на сайте IKEA.ru в ближайшее время», - говорится в заявлении компании.
Читатель прислал Тайге.инфо видео из новосибирской IKEA. Очередь на кассах, по его словам, достигла 200 метров.
Не дають, сцуки. Сцуться.
Як воно потрапило до перемовників ?!!
На словах - за Украину. Подтвердить слова делами - ??
Але Байден інший , він як страус не розуміє , що верогідність дії червоної кнопки зростає з кожним днем .
Я вважаю , що виключно завдяки консультаціям висококваліфікованним псіхіатрам аналітик Ленглі й Байден отримали висновок йще пів року тому , що Пуйло може .
Але тоді йще не було стола . Я вважаю, що бесперечно Пуйло може й не людина , в його "логіка" не хомо-сапієнс . Я цю хворобу називаю "рептілойд" . Пуйло себе бачить "нильским крокодайлом" . Й поводить себе відповідно ... це типовий біполярний розлад . Але й тут требо розуміти , що за "рептілоїдами" міліони років еволюції й вони б як вид не вижили, коли б полювали би на Слонів, на левів й на бегемотів . Й тому бегемоти не бояться крокодилів , а навпаки .
Тому призиви до людяності , до "правил ведення війни" , до "офіцерської честі" й навіть до логіки економічної виглядають дуже комедно . Рептілоїди не знають про дефолти .
Рептілоїда може зупинити виключно "інкстинкт самозбереження". Тому пом"ятаємо не тільки про табакерку , але й про стіл ...
Й тому беспілотна зона вже зараз єдиний засіб усунути можливість "зманань ядерний кнопок" .
Ось про може йти перемовини : це фільм "Хвост керує собаком" .
Шарікови ***** зараз їх в ********** більше 70% . Так ось , вони доведені до такого стана скотства , вони навіть виглядають як барани .
Так ось , усе дуже просто . Заміна реальності . Кеосаян знімає хфільму , де людина схожа на Зеленського нібито підписує капітуляцію .
Наступний день монтується художний фільм -- "Парад ***** на Хрещатику" . На "Мосфільмі" багато декорацій . Й потім , є ще якийсь "запас" інструментів , щоб відео з Зеленським підробити . Підмалювати йому ***** .
Шарікови все одно повірять в "люту перемогу" . Вони ж барани . А хто не повірить , того за кордон . ***** зберігає на якись час обличчя ...
Й тихо виводить своє військо . В тому числі й з Криму . З Криму разом с тими , хто захопив хати біженців з Криму в 2014 .
Війську теж демонструють змонтованні кадри - вони щиро вірять . Хто сумнівається тому крайще здатися у полон й попросити статус політичного біженця в Україні .
для ухвалення рішення потрібно - як мінімум ухвалення НАТО, якого він обложив ***** тільки вчора.
не знаю як зробить НАТО - може йому хлебальник клованьський зашить?