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Київ (13823) гуманітарна допомога (726)

Киянам доставлять понад 50 тонн продуктів зі Львова та Рівного

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Киянам доставлять понад 50 тонн продуктів зі Львова та Рівного

Жителям Києва, які потерпають від дефіциту найважливіших продуктів харчування, зі Львова та Рівного доставлять потяг харчів - понад 50 тонн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У вагонах те, чого найбільше бракує у столичних магазинах: 20 тонн цукру, 15 тонн тушкованого м'яса в консервах, та 20 тонн макаронних виробів.

Допомогу киянам організував Фонд Ріната Ахметова. Отримати її можна буде в Гуманітарному штабі Києва. Крім Києва, допомога буде направлена до інших міст на сході, де ситуація є найбільш складною.

Ситуація у столиці залишається складною. Російські війська не полишають спроб прорватися в місто, яке тримає героїчну оборону. 
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Топ коментарі
+6
Щойно на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик! https://twitter.com/i/status/1500051343226068994
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05.03.2022 12:22
+4
СУПЕР!
Захід допомагає Сходу!
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05.03.2022 12:23
+4
Да без м'яса посидимо. В мене родичі в Харкові, там зараз треба гуманітарка.
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05.03.2022 12:35
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Щойно на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик! https://twitter.com/i/status/1500051343226068994
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05.03.2022 12:22 Відповісти
затримано пілота збитого російського літака СУ-25. Район Забарівки.
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05.03.2022 12:27 Відповісти
Отдать этого КАЦАПОФАШИКА нашему "Киевскому Привиду", пусть поговорит с этой ГНИДОЙ, как Сокол со стервятником.
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05.03.2022 12:31 Відповісти
На гілляку.
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05.03.2022 12:34 Відповісти
Віддайте його в Київ, в нас зараз пагано з харчами.
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05.03.2022 12:47 Відповісти
колеги, ви забуваєте, що наш пілот також у орків в полоні. може, якось можна помінятися?
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05.03.2022 13:31 Відповісти
СУПЕР!
Захід допомагає Сходу!
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05.03.2022 12:23 Відповісти
Включи вебки на кордоні і подивись номера машин.
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05.03.2022 12:37 Відповісти
Зачем об этом писать????
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05.03.2022 12:23 Відповісти
Просьба к комментаторам тратить энергию в правильном русле! @Potus аккаунт президента США Твиттер! Пишем NO FLY ZONE UKRAINE и максимальный репост текста!
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05.03.2022 12:24 Відповісти
Вбито члена першої гомельської делегації України Дениса Кірєєва: його підозрювали в держзраді


Дар'я Дурова
Політика
19 хвилин тому
1 хвилина

29,4 т.
пни затриманні СБУ. Ну накінець перестали панькатись
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05.03.2022 12:26 Відповісти
Переговорника від України на першій гомельській зустрічі Дениса Кірєєва нібито вбили під час затримання Службою безпеки України. Попередньо Кірєєва запідозрили в держзраді.
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05.03.2022 12:27 Відповісти
НАМ НЕ ТРЕБА!!! ВЕЗИТЬ У ХАРКІВ ЧИ СУМИ! ТАМ ЗАРАЗ ТРЕБА!
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05.03.2022 12:30 Відповісти
Харчи по магазинам есть, а вот мяса совсем нет..
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05.03.2022 12:33 Відповісти
У нас навпаки, м'яса і ковбас повно, круп менше
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05.03.2022 12:35 Відповісти
Да без м'яса посидимо. В мене родичі в Харкові, там зараз треба гуманітарка.
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05.03.2022 12:35 Відповісти
Та питань нема, як доставити?
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05.03.2022 12:36 Відповісти
С. Перемоги Баришівський р-н, люди сидять по підвалах без їжі четверту добу, окупанти зайшли в село
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05.03.2022 12:41 Відповісти
Хай влада зверне увагу на торгові мережі, які по-мародерські підвищують ціни на продукти харчування в період війни!
"Мегамаркет":
масло вершкове, 200 г - 80 грн!
Картопля, 1кг - 23 грн!
Сири тверді, що ще тиждень тому коштували 200-300 грн/кг, тепер коштують 300-400 грн/кг
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05.03.2022 13:51 Відповісти
 
 