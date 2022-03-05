Евакуація із Маріуполя переноситься. Російська сторона не дотримується режиму тиші, - міськрада

У зв'язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріли як самого Маріуполя, так і його околиць, з метою безпеки, евакуація мирного населення із міста переноситься.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради у телеграмі.

"Просимо всіх маріупольців розходитися і слідувати в місця укриття. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом. На даний момент йдуть перемовини із російською федерацією щодо встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору. Також інформуватимуть мешканців міста поліцейські за допомогою гучномовців. Маріупольці, тримаємось", - йдеться у повідомленні.

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