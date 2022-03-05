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Евакуація із Маріуполя переноситься. Російська сторона не дотримується режиму тиші, - міськрада
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У зв'язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріли як самого Маріуполя, так і його околиць, з метою безпеки, евакуація мирного населення із міста переноситься.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради у телеграмі.
"Просимо всіх маріупольців розходитися і слідувати в місця укриття. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом. На даний момент йдуть перемовини із російською федерацією щодо встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору. Також інформуватимуть мешканців міста поліцейські за допомогою гучномовців. Маріупольці, тримаємось", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+32 wittmann1980
показати весь коментар05.03.2022 12:55
+8 Tommy Lee
показати весь коментар05.03.2022 12:58
+7 Петро Воля
показати весь коментар05.03.2022 12:55
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Будь ласка, зачекайте...
Бо замість біженців приповзуть їх танки.
Ху...ломБен Ладеном, які створюють русский мирІсламську державу!
Евросоюз закрыл небо для всех российских авиаперевозчиков в связи с агрессией против Украины, поэтому ведущие авиакомпании оккупантов прекращают перелеты не только в аэропорты Европы, но и мира.
Сегодня, 5 марта, авиакомпания S7 Airlines объявила о прекращении всех международных рейсов.
Интересно, что европейские лизингодатели потребовали от россиян вернуть самолеты, но получили отказ, поэтому воздушные суда авиакомпаний страны-агрессора начали арестовывать в иностранных аэропортах.
Так, еще 27 февраля один из бортов авиакомпании «Аэрофлот» - Boeing777, выполнявший рейс Москва - Нью-Йорк, был вынужден развернуться над Атлантикой из-за закрытия Канадой своего воздушного пространства для россиян, а на следующий день первый российский борт был арестован.
28 февраля самолет авиакомпании «Победа» арестовали с Стамбуле, а вчера, 4 марта, в Дубае конфискован борт «Уральских авиалиний».
Решение россиян не отдавать самолеты лизингодателям не приведет ни к чему хорошему, сейчас флот страны-агрессора лишь на 10 процентов состоит из самолетов российского производства, остальные 90 - это «Боинги» и «Эйрбасы», которые через месяц потребуют запчастей и технического обслуживания иностранными специалистами.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
⚡️В ДНР заявили, что украинские националисты отказались предоставить гуманитарный коридор жителям Мариуполя
❗️Турция ведёт переговоры по возможности создания коридора через Россию для эвакуации граждан из Украины - МИД Турции
Тому не погодяться.
Кацапня завжди так воювала - створюючи тиск на військових шляхом (часто масових) атак на цивільних (Чечня, Сирія, найманці в Африці - в останні роки).
Жодних конвенцій вони не дотримуються, бо Захід дозволяє шантажувати себе ядерною зброєю, і робить вигляд, що цього не зауважує.