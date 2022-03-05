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Евакуація із Маріуполя переноситься. Російська сторона не дотримується режиму тиші, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Евакуація із Маріуполя переноситься. Російська сторона не дотримується режиму тиші, - міськрада

У зв'язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріли як самого Маріуполя, так і його околиць, з метою безпеки, евакуація мирного населення із міста переноситься.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради у телеграмі.

"Просимо всіх маріупольців розходитися і слідувати в місця укриття. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом. На даний момент йдуть перемовини із російською федерацією щодо встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору. Також інформуватимуть мешканців міста поліцейські за допомогою гучномовців. Маріупольці, тримаємось", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+32
Разве от орков кто то ожидал другого?
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05.03.2022 12:55
+8
кацапам все це треба було щоб перегрупуватися та відпочити.
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05.03.2022 12:58
+7
І це тепер треба завжди враховувати.
Бо замість біженців приповзуть їх танки.
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05.03.2022 12:55
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І це тепер треба завжди враховувати.
Бо замість біженців приповзуть їх танки.
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05.03.2022 12:55 Відповісти
Разве от орков кто то ожидал другого?
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05.03.2022 12:55 Відповісти
Очень вашего тёзки не хватает сейчас против орков
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05.03.2022 12:58 Відповісти
Ребята с nlaw и javelin прекрасно справляются и без танкистов. Но, могу только представить что бы сделал Michael Wittmann с колоннами орков.
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05.03.2022 13:06 Відповісти
Від країни терорист , можна очікувати тільки терор . Зараз відбувається геноцид ..
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05.03.2022 13:00 Відповісти
Це армія терористів з своїм ватажком Ху...лом Бен Ладеном, які створюють русский мир Ісламську державу!
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05.03.2022 13:20 Відповісти
кацапам все це треба було щоб перегрупуватися та відпочити.
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05.03.2022 12:58 Відповісти
Картинку хотіли " нацисти б'ють по мирній колоні", а не вийшло
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05.03.2022 13:04 Відповісти
кто то опять поверил кацапу?) только мертвый кацап не врет
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05.03.2022 13:01 Відповісти
Чепушилін казав, що наші не випускають нікого з міста. Суки чекали
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05.03.2022 13:02 Відповісти
Самолеты авиакомпаний страны-террориста арестовывают в иностранных аэропортах по всему миру

Евросоюз закрыл небо для всех российских авиаперевозчиков в связи с агрессией против Украины, поэтому ведущие авиакомпании оккупантов прекращают перелеты не только в аэропорты Европы, но и мира.

Сегодня, 5 марта, авиакомпания S7 Airlines объявила о прекращении всех международных рейсов.

Интересно, что европейские лизингодатели потребовали от россиян вернуть самолеты, но получили отказ, поэтому воздушные суда авиакомпаний страны-агрессора начали арестовывать в иностранных аэропортах.

Так, еще 27 февраля один из бортов авиакомпании «Аэрофлот» - Boeing777, выполнявший рейс Москва - Нью-Йорк, был вынужден развернуться над Атлантикой из-за закрытия Канадой своего воздушного пространства для россиян, а на следующий день первый российский борт был арестован.

28 февраля самолет авиакомпании «Победа» арестовали с Стамбуле, а вчера, 4 марта, в Дубае конфискован борт «Уральских авиалиний».

Решение россиян не отдавать самолеты лизингодателям не приведет ни к чему хорошему, сейчас флот страны-агрессора лишь на 10 процентов состоит из самолетов российского производства, остальные 90 - это «Боинги» и «Эйрбасы», которые через месяц потребуют запчастей и технического обслуживания иностранными специалистами.

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
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05.03.2022 13:02 Відповісти
И ни минуты не сомневался, что всё так и будет. Больше того: они скажут, что это украинская сторона виновата в срыве. Всё по геббелевским лекалам.
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05.03.2022 13:02 Відповісти
Так і є :

⚡️В ДНР заявили, что украинские националисты отказались предоставить гуманитарный коридор жителям Мариуполя
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05.03.2022 13:06 Відповісти
Для внутреннего употребления кацапскими опарышами в кацапской выгребной яме. Что это даст? Ещё сотня тупых "ванек" "воспылает праведным гневом" и приедет в Украину чтобы сдохнуть.
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05.03.2022 13:27 Відповісти
Це тож попало на карандаш в протокол для Гааги
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05.03.2022 13:02 Відповісти
блин, ну шо за тварини, гореть вам в пекле рашисты,,,
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05.03.2022 13:04 Відповісти
договорення з кацапнею феік - вони розстріляють всіх.
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05.03.2022 13:04 Відповісти
Не знаю чи правда, бо з кацапського каналу:

❗️Турция ведёт переговоры по возможности создания коридора через Россию для эвакуации граждан из Украины - МИД Турции
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05.03.2022 13:13 Відповісти
Пох.
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05.03.2022 13:23 Відповісти
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 13:15 Відповісти
до сіх так було - кацапський "корідор" - це перехресний вогонь.
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05.03.2022 13:17 Відповісти
Да кто бы сомневался. Это всё бесперспективно. Только повальное уничтожение кацапни улучшит гуманитарную ситуацию.
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05.03.2022 13:22 Відповісти
Вони можуть створювати "коридори" там, де їм потрібне тимчасове перемир"я (котре теж спробують перевати, коли стане вигідно). В Маріуполі - ситуація інакша, силою взяти місто не можуть, осадою з евакуованим цивільним населенням - неймовірно довго по їх мірках, проблем з ************ там не мають ітд.
Тому не погодяться.
Кацапня завжди так воювала - створюючи тиск на військових шляхом (часто масових) атак на цивільних (Чечня, Сирія, найманці в Африці - в останні роки).
Жодних конвенцій вони не дотримуються, бо Захід дозволяє шантажувати себе ядерною зброєю, і робить вигляд, що цього не зауважує.
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05.03.2022 13:25 Відповісти
Кпсапу поверить - себя *******..
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05.03.2022 13:28 Відповісти
Є тільки вислови з "великого и могучего".
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05.03.2022 13:34 Відповісти
этим коридорам могут верить только недолугие
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05.03.2022 13:39 Відповісти
Це було очевидно. Тупі рашки в принципі не вміють чітко дотримуватись домовленостей.
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05.03.2022 13:44 Відповісти
Не вірте тим коридорам! Мало вам Іловайська, всіх інших домовленостей...
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05.03.2022 13:58 Відповісти
 
 