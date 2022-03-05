Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12.00 5 березня

Розпочато десяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 05.03.2022 щодо російського вторгнення.

"У зв’язку з невдалими діями підрозділи ЗС РФ продовжують злочинні дії щодо обстрілів об’єктів цивільної інфраструктури, що призводить до чисельних втрат цивільного населення. Окупанти продовжують зосередження основних зусиль на оточенні українських міст Києва, Харкова, Миколаєва, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з ТОТ АР Крим, але поступово втрачає наступальний потенціал", - йдеться у зведенні.

На Волинському напрямку просування окупантів вглиб нашої території та активних дій з боку противника не відзначається.

"Військовим керівництвом Республіки Білорусь посилено державний кордон з Україною. За наявною інформацією, з протилежної сторони кордону продовжують знаходитись боєздатні частини ЗС РБ, що перебувають в готовності перейти до наступу. В той же час, морально-психологічний стан особового складу продовжує погіршуватися, з військовослужбовцями працюють спецслужби РБ, "мотивують" особовий склад великими тюремними термінами", - зазначають у Генштабі.

На Поліському напрямку угруповання військ Східного воєнного округу, Тихоокеанського флоту та повітряно-космічних сил ЗС РФ загальною чисельністю до 15 БТГр продовжує блокування міста Київ з північного та частково з західного напрямків. Силами двох БТГр ворог не полишає спроб наростити зусилля у напрямку Вишгорода. В районі н.п. Іванків окупанти здійснюють розгортання польового майданчика для армійської авіації.

В результаті нанесення ураження підрозділами Збройних Сил України втратив боєздатність 488-й мотострілецький Сімферопольський Червонопрапорний полк Західного воєнного округу ЗС РФ.

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На Сєвєродонецькому напрямку підрозділи 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу ЗС РФ ведуть наступальні дії у напрямку на Сєверодонецьк.

Ворог готується до наступальних дій в напрямку на Харків із залученням підрозділів 6-ї та 20-ї загальновійськових армій ЗС РФ.

У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області в районі

н.п. Безсонівка відзначено зосередження до 3 тисяч осіб резервістів, що прибули для поповнення втрат. Морально-психологічний стан резервістів вкрай низький.

На Донецькому напрямку противник силами до семи БТГр зі складу 1, 2 АК та 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії намагається продовжити наступальні дії на напрямках міст Дніпро та Запоріжжя.

На Сєвєродонецькому напрямку силами до двох БТГр 3-ї мотострілецької дивізії зі складу 20-ї загальновійськової армії ворог зупинений по річці Сіверський Донець. Зосередив близько 500 одиниць озброєння та військової техніки, намагається здійснити обхід позицій підрозділів ЗС України.

На Маріупольському напрямку агресор продовжує блокувати Маріуполь, веде артилерійський вогонь по об’єктах інфраструктури міста та житловим кварталам з метою залякування населення. В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права здійснює просування збройних підрозділів по обумовленим "зеленим" коридорам для евакуації мирних мешканців.

"На Таврійському напрямку угруповання військ 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ, 22- го армійського корпусу берегових військ ЧФ РФ та 7-ї десантно-штурмової дивізії ПДВ оточило Маріуполь та намагається розвинути наступ у напрямку на Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що силами 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ та 22-го армійського корпусу берегових військ ЧФ РФ здійснює підготовку до відновлення наступу на Миколаїв. Загалом на напрямку противник зосередив до 17 БТГр.

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В Чорноморській та Азовській операційних зонах противник продовжує підготовку до морської десантної операції. До району Новоозерне прибувають підрозділи 810-ї обрмп для завантаження на великі десантні кораблі.

До нанесення авіаційних ударів по об’єктах на території України, а також виявлення та знищення системи ППО ЗС України залучались літаки оперативно-тактичної авіації з аеродромів на території РФ – Сеща, РБ – Ліда, Лунінець, Барановичі та ТОТ АР Криму – Бельбек.

"Ворог несе втрати. Продовжують збивати ворожі літаки над Черніговом. Територіальна оборона ЗС України отримує все нові трофеї, які використовуються проти російських окупаційних військ. Зберігаєм пильність та спокій! Все буде – Україна !!!", - резюмують у зведенні.

Разом переможемо !!! Слава Україні!!!