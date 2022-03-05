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Без Zara, Bershka, Massimo Dutti та інших брендів одягу: група Inditex зачиняє магазини в Росії та припиняє online торгівлю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Без Zara, Bershka, Massimo Dutti та інших брендів одягу: група Inditex зачиняє магазини в Росії та припиняє online торгівлю

Іспанський роздрібний продавець одягу Inditex припинив торгівлю в Росії та закриває 502 магазини та онлайн-продажі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву рітейлера, передає Цензор.НЕТ.

"У нинішніх обставинах Inditex не може гарантувати безперервність діяльності та комерційних умов у Російській Федерації та тимчасово припиняє свою діяльність", – повідомили у компанії-власниці Zara.

На Росію припадає близько 8,5% глобального EBIT групи, додали в Inditex.

Також читайте: Відомі бренди йдуть з Росії - перестали працювати бутіки Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent

До групи входять такі бренди як: Massimo Dutti, Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Uterque.

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Топ коментарі
+16
Это массовые увольнения. Скоро вся Россия будет безработной.
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05.03.2022 13:18
+11
скоро лапти, косоворотка, берестяные штаны
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05.03.2022 13:19
+10
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05.03.2022 13:18
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05.03.2022 13:18 Відповісти
Это массовые увольнения. Скоро вся Россия будет безработной.
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05.03.2022 13:18 Відповісти
Так, Ваша правда. Так само будуть звільнені кацапи, які працювали на закордонних заводах та фабриках... А це вже масове безробіття та голод...
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05.03.2022 13:37 Відповісти
Бо свідомі!
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05.03.2022 13:18 Відповісти
скоро лапти, косоворотка, берестяные штаны
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05.03.2022 13:19 Відповісти
Скульптор з Якутії їм одежу з гівна буде ліпити.
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05.03.2022 13:21 Відповісти
Хай лапті з ватніками носять. Нафіг їм європейський одяг?!
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05.03.2022 13:21 Відповісти
Касапы завещания пишут?? Или всё на репарации пойдёт??
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05.03.2022 13:24 Відповісти
Я б на місці фінів їх не пускав: в росіян нема війни, а *****ти та паплюжити всіх і все навколо можна і вдома...
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05.03.2022 13:40 Відповісти
Они мечтали о жизни как в советском союзе. Ну получайте.
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05.03.2022 13:30 Відповісти
Хай кацапи тепер звикають білоруські трєнікі. носити.
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05.03.2022 13:32 Відповісти
вой с кацапских болот. 04.03.2022 из МаскваБада в Ереван только было выполнено 30!!!рейсов... цена квітка 100 000 деревяшек... бегут крысы, у кого еще есть деньги...
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05.03.2022 13:46 Відповісти
Даєш большевічку!
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05.03.2022 13:50 Відповісти
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05.03.2022 13:56 Відповісти
 
 