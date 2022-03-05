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В уряді розробляють маршрути евакуації цивільного населення з усіх окупованих українських міст, - Верещук

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В уряді розробляють маршрути евакуації цивільного населення з усіх окупованих українських міст, - Верещук

В уряді розробляють маршрути евакуації цивільного населення з усіх міст, які тримають в облозі російські загарбники.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила у відеозверненні до громадян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми збираємо інформацію з усіх регіонів: Суми, Чернігів, Запоріжжя. Ми знаємо, пам'ятаємо! Київська область, Димер, Богданівка, Херсон! Ми всіх вас знаємо, пам'ятаємо і розробляємо маршрути евакуації. Давайте самоорганізовуватися, давайте працювати разом і будемо співпрацювати з Червоним Хрестом, з міжнародними організаціями, які повинні стати посередниками для забезпечення режиму припинення вогню", - сказала Верещук.

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