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Від початку вторгнення Росії в Україну загинули 32 дитини, 70 зазнали поранень, - Денісова

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Від початку вторгнення Росії в Україну загинули 32 дитини, 70 зазнали поранень, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що від початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинули 32 дитини, а 70 зазнали поранень.

"Станом на 11 годину 5 березня 2022 року від початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинули 32 дитини, 70 зазнали поранень", - написала вона в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, внаслідок 47 обстрілів цивільних об’єктів на Київщині загинули двоє дітей. Під завалами будинків у смт Бородянка на Київщині можуть перебувати приблизно сотня осіб, зокрема й діти. Їхня доля невідома.

У с. Мархалівка Фастівського району Київської області ворожі снаряди забрали життя трьох дітей, а через ракетні та артилерійські обстріли в Харкові загинули п'ятеро дітей.

Також на Київщині з танкових кулеметів колони військової техніки окупантів 4 березня 2022 року було розстріляно автомобіль із шістьома цивільними, 17-річна дівчина та жінка загинули, ще четверо дістали осколкових поранення, серед них дівчата 17 та 7 років.

"Російські війська продовжують цинічно порушувати право дітей на життя, яке закріплено в статті 6 Конвенції ООН про права дитини. Закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України. Прошу країни-члени НАТО - закрийте небо над Україною!" - закликала Денісова.

Також читайте: Двоє важкопоранених дітей на Київщині померли без допомоги через блокаду ворога, - черговий лікар "Охматдиту" Висоцький

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05.03.2022 13:45 Відповісти
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких.
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05.03.2022 13:48 Відповісти
Здесь свежая петиция для мирового признании режима РФ фашистским:
https://www.change.org/p/united-nations-officially-recognize-the-current-russian-regime-as-fascist

Я думаю, что все понимают, что такое признание очень важно.
Кто сможет подпишитесь. И распространяйте ссылку.
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05.03.2022 13:56 Відповісти
Прокляті мразі, вас по всьому світлу виловлювати будемо.
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05.03.2022 13:58 Відповісти
 
 