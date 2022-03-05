Російські окупанти показують відео з "новим мером" Мелітополя, - мер міста Федоров

У захопленому окупантами Мелітополі щодня проводяться мітинги, на які виходять мешканці міста. При цьому російська пропаганда дійшла до того, що показує відео зі зверненням "нового мера Мелітополя".

Про це мер Мелітополя Іван Федоров заявив у телемарафоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У соцмережах бачив відео з людиною, яка називає себе "новим мером" Мелітополя. Це смішно", - розповів Федоров про спробу окупанта встановити свою владу.

Очільник міста додав також, що місто на порозі гуманітарної катастрофи. В місті закінчуються продукти. Потрібен гуманітарний коридор.

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"Вчора і сьогодні в місті проводяться мітинги, на яких городяни висловлюють підтримку Україні. Є проблема з продовольством і медикаментами, люди налякані - не знають, як будуть жити далі", - додав очільник міста.