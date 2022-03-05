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Російські окупанти показують відео з "новим мером" Мелітополя, - мер міста Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти показують відео з "новим мером" Мелітополя, - мер міста Федоров

У захопленому окупантами Мелітополі щодня проводяться мітинги, на які виходять мешканці міста. При цьому російська пропаганда дійшла до того, що показує відео зі зверненням "нового мера Мелітополя".

Про це мер Мелітополя Іван Федоров заявив у телемарафоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У соцмережах бачив відео з людиною, яка називає себе "новим мером" Мелітополя. Це смішно", - розповів Федоров про спробу окупанта встановити свою владу.

Очільник міста додав також, що місто на порозі гуманітарної катастрофи. В місті закінчуються продукти. Потрібен гуманітарний коридор.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нах#й, домой!", - мешканці Мелітополя голіруч проганяють озброєних окупантів. ВIДЕО

"Вчора і сьогодні в місті проводяться мітинги, на яких городяни висловлюють підтримку Україні. Є проблема з продовольством і медикаментами, люди налякані - не знають, як будуть жити далі", - додав очільник міста.

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Топ коментарі
+15
Сиверская Танковая бригада установила над Черниговом бесполётную зону. Ну а шо делать если НАТО ссыт? Велкам москалики
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05.03.2022 14:23
+12
Італія арештувала нерухомість пропагандиста Соловйова.
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05.03.2022 14:24
+8
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05.03.2022 14:34
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все, кто не сходил на выборы мэра, получили назначенного из масквачхалы))
образовывайтесь, хотя бы таким способом.
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05.03.2022 14:21 Відповісти
Не долго ему мерить.
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05.03.2022 14:21 Відповісти
одну из ночей он не переживёт. они город днём не контролируют, не говоря уже о ночах
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05.03.2022 14:31 Відповісти
мрази кацапские
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05.03.2022 14:22 Відповісти
Сиверская Танковая бригада установила над Черниговом бесполётную зону. Ну а шо делать если НАТО ссыт? Велкам москалики
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05.03.2022 14:23 Відповісти
Каким образом танковая бригада может установить бесполётную зону над городом ?
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05.03.2022 14:24 Відповісти
Путём уничтожения блохолётов агрессора,разве не ясно?
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05.03.2022 14:33 Відповісти
Італія арештувала нерухомість пропагандиста Соловйова.
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05.03.2022 14:24 Відповісти
Русский военный мэр - иди *****
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05.03.2022 14:24 Відповісти
Делаем ставки, господа. Успеет ли этот "мэр" убежать в хрюссию?
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05.03.2022 14:24 Відповісти
А з чого ти взяв, що він в Мелітополі? Відео могли зняти будь де...
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05.03.2022 14:31 Відповісти
покажите видео с Зеленским..... Граждане России я Президент РФ подписал Указ и на многочисленные просьбы Украинцев направляю вас в Космос для поиска и освоения новой планеты на которой будут жить исключительно вяликий кацап..пардонес русс..тьфу мошканско болотная орда орков... думаю кацапы побегут узнавать когда вылет ракетой и что с собой можно взять гранату лапоть ватник ушанку гуталин боярышник ватник автомат или икону с образом Путина ...
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05.03.2022 14:24 Відповісти
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05.03.2022 14:34 Відповісти
Бувають мери обранні містянами ...

А бувають "народні" -- тобто обранні ****** .
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05.03.2022 14:36 Відповісти
Пора нам знімати відосики і поширювати мережами. Хто там хоче бути мером Москви? Воронежа,Пітера і так далі
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05.03.2022 15:24 Відповісти
 
 