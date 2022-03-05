Війська РФ не ведуть активних дій, українська армія завдала удару біля Херсона, - Арестович

Російські війська зранку не ведуть активних дій - лише тактичні рухи, а Збройні сили України завдали потужного удару в районі Херсона.

Про це повідомив радник голови ОП Олексій Арестович, інформує Ліга. Передає Цензор.НЕТ.

"Активних дій противник зранку не веде. Він робить окремі тактичні рухи, щоб покращити свої позиції та забезпечити постачання", – сказав він.

За його словами, Збройні сили України контролюють усю ситуацію і завдають окремих контрударів – авіаційних та артилерійських: "Так, уранці в районі Херсона наші ЗСУ завдали дуже потужного удару по ворогові. Зараз його втрати з'ясовуються".

Орієнтовні втрати противника на сьогодні, за даними Арестовича: особового складу понад 10 000, танків – 269, бойових броньованих машин – 945, артилерійських систем – 105, реактивних систем залпового вогню – 50, засобів ППО – 19, літаків – 39 (уточнюється), вертольотів – 40 (уточнюється), автомобільної техніки – 409, легких швидких катерів – 2, цистерн з ПММ – понад 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

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