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Війська РФ не ведуть активних дій, українська армія завдала удару біля Херсона, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Події

Війська РФ не ведуть активних дій, українська армія завдала удару біля Херсона, - Арестович

Російські війська зранку не ведуть активних дій - лише тактичні рухи, а Збройні сили України завдали потужного удару в районі Херсона.

Про це повідомив радник голови ОП Олексій Арестович, інформує Ліга. Передає Цензор.НЕТ.

"Активних дій противник зранку не веде. Він робить окремі тактичні рухи, щоб покращити свої позиції та забезпечити постачання", – сказав він.

За його словами, Збройні сили України контролюють усю ситуацію і завдають окремих контрударів – авіаційних та артилерійських: "Так, уранці в районі Херсона наші ЗСУ завдали дуже потужного удару по ворогові. Зараз його втрати з'ясовуються".

Орієнтовні втрати противника на сьогодні, за даними Арестовича: особового складу понад 10 000, танків – 269, бойових броньованих машин – 945, артилерійських систем – 105, реактивних систем залпового вогню – 50, засобів ППО – 19, літаків – 39 (уточнюється), вертольотів – 40 (уточнюється), автомобільної техніки – 409, легких швидких катерів – 2, цистерн з ПММ – понад 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

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Топ коментарі
+22
русская весна 2022
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05.03.2022 14:43
+7
Там коридор скоро сухопутний до донбаса через маріуполь буде Бороніть маріуполь, хлопці.
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05.03.2022 14:45
+5
мабуть від ковіду померли
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05.03.2022 14:46
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05.03.2022 14:42 Відповісти
Касапский намаз затянулся..
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05.03.2022 14:43 Відповісти
Ординські новини (коротенька вибірка на цей час):

-Російський урядовий борт Іл-96-300 вилетів до США . (то в ньому - не повідомляється). Іл-96-300 належить до спеціального льотного загону «Росія», його використовують ЛИШЕ високопоставлені російські чиновники та журналісти з кремлівського пулу.
(Мабуть полетіли, щоб донести Байдену про ситуацію на фронті і попросити - не виконувати запити та забезпечувати більше потреби України? Невже вже так припекло на десятий день війни, і тепер не знають як вийти з самими влаштованої колотнечі з найменшою шкодою?)

-Путін підписав закони про фейки та санкції (щоб не дізналися правди про реальний стан справ, саме - жителі Орди).

-До Держдуми надійшов законопроект про заклик на військову службу на Донбас противників спецоперації. - (*Видихлися з прихильниками спецоперації.. тепер пошлють її противників)

-Закон про фейки. - (Загрожує в'язниця противникам війни в Україні і розповсюджувачам негативної інформації про стан та "успіхи" в її "денацифікації")

-Психологи МНС порадили дивитися якнайменше новин про Україну

-Соціологи: Рейтинг Путіна та влади суттєво виріс за останній тиждень. (Відповіддю буде пояснення причин зростання в наступному посиланні):

--Торговим мережам дозволять обмежувати продаж товару в одні руки. (-Зрозуміло й без коментарів?)

- Ель Мюрід. Наслідки блокади та шанси Росії ("Починається результативна частина запроваджених санкцій. АвтоВАЗ зупиняє складання автомобілів через дефіцит електронних компонентів. Незабаром стануть і інші автомобільні заводи. Моногорода - такі як Тольятті, Набережні Човни - накриє виробничий, та і соціальний колапс. По ланцюжку стануть постачальники. Країна різко і швидко просяде, інфраструктура неспроможна підтримувати життєзабезпечення для нинішньої кількості населення. Вихід - у його утилізації. Через масову смертність від голоду, хвороб, та й ще повоюємо десь. Щоби вимирали з користю.).

-У розбитого корита. Німецький бізнес надовго відвертається від Росії

-Економіст (д.е.н., проф.) Максим Миронов: Росіяни, навіть освічені, не розуміють, що на них чекає в результаті санкцій

-Україна - пастка для Заходу. Кирдик підкрався непомітно. (Україну треба було дезактивувати та денацифікувати, а не активувати, відбивши надмірний військовий потенціал та прагнення до НАТО і ядерної зброї. (Тобто, Європі слід було приєднатися до "зусиль стабілізаації в Україні " авторства Путіна... )

-За даними Пентагону, Україна зберегла боєздатність сил ППО

-Президент Путін заявив, що РФ не має жодних недобрих намірів щодо сусідів -(Коменти- зайві)
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05.03.2022 14:44 Відповісти
Наче своїх дипломатів полетіли у Штати забирати...
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05.03.2022 15:00 Відповісти
русская весна 2022
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05.03.2022 14:43 Відповісти
Весна почалась з посівної
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05.03.2022 14:46 Відповісти
З покосу.
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05.03.2022 15:29 Відповісти
мабуть від ковіду померли
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05.03.2022 14:46 Відповісти
щас резко возрастёт спрос от министерства рашистского нападения на дополнительные партии целофановых мешков ))
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05.03.2022 14:52 Відповісти
какие-то черные все. наверное шахтеры
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05.03.2022 14:59 Відповісти
Google каже, що це світлина із Беслану - навіщо постити фейки???
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05.03.2022 15:38 Відповісти
Гоп-стоп не удался. Терь активно кукарекать будут.
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05.03.2022 14:44 Відповісти
Там коридор скоро сухопутний до донбаса через маріуполь буде Бороніть маріуполь, хлопці.
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05.03.2022 14:45 Відповісти
Може й буде. Але чи надовго?
Щоб боронити той коридор завждовжки 400 км, де росіяни сили возьмуть?
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05.03.2022 14:53 Відповісти
шапками закидуватимуть. Там же люди-мʼясо, вони на лінії Маннергейма 400к людей поклали заради прориву і досі це великою перемогою вважають
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05.03.2022 15:04 Відповісти
Да панове ,кацапских оккупантов мы уничтожим ВСЕХ ,хоть и добрые мы люди ,но по другому НИКАК ,
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05.03.2022 14:53 Відповісти
///
У російських військових, котрих відправляють в Україну, забирають документи, що підтверджують особу - посвідчення, воєнні квитки, жетони.
Відповідний документ -Наказ «для внутрішнього користування» підписав заступник міністра оборони Росії Олексій Криворучко.

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05.03.2022 14:53 Відповісти
коментар відмічено як спам
це все добре а як там справи з Рівненською АЕС ? Там шось кацапня туди направлялася
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05.03.2022 14:54 Відповісти
Арестович, оптимизм должен быть умеренным
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05.03.2022 15:01 Відповісти
 
 