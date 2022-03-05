УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
66147 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
5320 13
Італія (461) конфіскація (120) олігарх (461)

В Італії конфіскували вілли і яхти російських олігархів і пропагандистів, загальна вартість - не менше 140 мільйонів євро

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Італійська поліція конфіскувала вілли і яхти у чотирьох росіян, яких було внесено до списку санкцій ЄС після нападу Москви на Україну. Зокрема, віллу на озері Комо, що належить державному телеведучому Володимиру Соловйову. Загальна вартість конфіскованого - не менше 140 мільйонів євро.

Про це з посиланням на агентство Reuters повідомляє РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Джерело в поліції повідомило, що вілла бізнесмена-мільярдера Алішера Усманова на середземноморському острові Сардинія конфіскована.

Крім того, джерела підтвердили, що яхти, що належать найбагатшій людині Росії Олексію Мордашову і тісно пов'язаному з президентом Росії Володимиром Путіним Геннадію Тимченку, були конфісковані вночі в Північному італійському порту Імперія.

Читайте також: Велика Британія може конфіскувати нерухомість російських олігархів і розмістити там біженців з України, - Рааб

Вважається, що за останні 20 років російські олігархи купили безліч вілл в найкращих місцях Італії, і джерела повідомляють, що в найближчі дні очікується арешт нових активів, оскільки західні держави вводять масштабні санкції, намагаючись змусити Росію піти з України.

У п'ятницю відділ фінансової розвідки Банку Італії доручив італійським банкам терміново повідомити про всі заходи, вжиті для заморожування активів фізичних і юридичних осіб, включених до списку ЄС.

Металургійний і телекомунікаційний магнат Усманов добре відомий в Італії тим, що володіє декількома об'єктами нерухомості на Сардинії, а італійські ЗМІ повідомляють, що Мордашов володів віллою на тому ж острові вартістю близько 66 мільйонів євро.

Читайте також: Італія має намір тимчасово відмовитися від російського газу

Беручи до уваги активи всієї його сім'ї, журнал Forbes підрахував, що до введення санкцій стан Мордашова оцінювався в 29,1 мільярда доларів. Його 65-метрова яхта "Леді М" коштувала 65 мільйонів євро, а яхта Тимченко "Лена" коштувала близько 50 мільйонів євро, повідомило джерело в поліції.

Тимченко сколотив статки на торгівлі нафтою, і Путін назвав його одним зі своїх найближчих соратників.

Раніше Соловйов скаржився по російському телебаченню, коли минулого місяця дізнався, що ризикує втратити свою італійську віллу: "Раптом хтось приймає рішення, що цей журналіст тепер у списку санкцій. І відразу ж це стосується вашої нерухомості".

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+21
Солов'йов доп%здівся... Мабуть зараз відчуває шо шось пішло не так...
показати весь коментар
05.03.2022 14:44
+15
Коротко
....
Касаби?
..
Vам...піZда !
...
Слава нації
Смерть москалям.
показати весь коментар
05.03.2022 14:44
+10
Но звучит как музыка!!! Большн музыки и громче!!!!
показати весь коментар
05.03.2022 14:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мало.
показати весь коментар
05.03.2022 14:43 Відповісти
Но звучит как музыка!!! Большн музыки и громче!!!!
показати весь коментар
05.03.2022 14:48 Відповісти
Солов'йов доп%здівся... Мабуть зараз відчуває шо шось пішло не так...
показати весь коментар
05.03.2022 14:44 Відповісти
Коротко
....
Касаби?
..
Vам...піZда !
...
Слава нації
Смерть москалям.
показати весь коментар
05.03.2022 14:44 Відповісти
Вони отримають компенсацію з держбюджету, відповідно менше грошей буде на зброю.
показати весь коментар
05.03.2022 14:45 Відповісти
отримають від свого бидлонародонасєлєнія
показати весь коментар
05.03.2022 14:58 Відповісти
Помет соловья, как же я рад что ты щас ноешь. Но подожди, это только начало, мы тебя ещё вздёрнем, я даже приеду тебя за ножку подергаю
показати весь коментар
05.03.2022 14:46 Відповісти
Зачем вам куда-то плавать, если весь мир сказал куда идти рузьке ванному карабелю?
показати весь коментар
05.03.2022 14:53 Відповісти
Як же довго я очікувала на цю новину!!!

Говоряща дупа ***** замість озера Комо буде засмагати у сонячному Сибіру.
показати весь коментар
05.03.2022 14:57 Відповісти
В гаазі воно буде сидіти
показати весь коментар
05.03.2022 15:07 Відповісти
Как сообщает La Repubblica, итальянскими властями наложен арест на две виллы российского телеведущего, "последовательного сторонника Путина", 58-летнего Владимира Соловьева. Виллы, общая стоимость которых 8 миллионов евро, находятся на озере Комо. Операция по аресту вилл была проведена сотрудниками специального подразделения финансовой полиции Guardia di Finanza.
показати весь коментар
05.03.2022 15:08 Відповісти
У Соловьева на Комо ТРИ виллы! ФБК сообщал. Третья сейчас ремонтируется. Ищите ее!
показати весь коментар
05.03.2022 15:31 Відповісти
Зате москалі отримали зашибенну валізу без ручки - Калінінградську область, потрапити у яку можна буде лише морем абе літаком з Санкт-Ленінграда, зробивши ******** гак, щоб не потрапити у повітряний простір і територіальні води оточуючих держав.
показати весь коментар
05.03.2022 15:46 Відповісти
 
 