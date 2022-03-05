"Не надо нас кормить! Хватит убивать!", - Бердянськ протестує проти окупантів та масово відмовляється від російської "гуманітарки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Українці в окупованому Бердянську Запорізької області вийшли вранці 5 березня на мітинг проти російських агресорів та масово відмовляються приймати від них так звану "гуманітарну допомогу".
Про це повідомляє Держспецзв'язку та місцеве видання PRO.berdiansk, передає Цензор.НЕТ.
На опублікованому Держспецзв'язку відео українці стоять із державними прапорами та скандують "Україна – понад усе".
PRO.berdiansk зазначає, що з ранку 5 березня у різних районах Бердянська з'явилися авто з "гуманітаркою" від окупантів. Деякі жителі вишикувалися у черзі за їжею, але більшість бердянців вийшли на мітинги.
Журналісти пишуть, що мітинг проводять на майдані Єдності, а також на вулиці Північній біля супермаркету АТБ.
Топ коментарі
+16 Константин См
показати весь коментар05.03.2022 14:50
+4 Константин См
показати весь коментар05.03.2022 14:51
+3 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показати весь коментар05.03.2022 14:49
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Там есть и полиция и военкомат ... Это саботаж . Очень надеюсь что всю верхушку власть которая посадят за ИЗМЕНУ