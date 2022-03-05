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Данілов: Російські окупанти перейшли до відкритого терору. Але "русский корабль идёт … на##й"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Данілов: Російські окупанти перейшли до відкритого терору. Але "русский корабль идёт … на##й"

Російські окупаційні війська перейшли до відкритої тактики терору: завдають точкових ударів по цивільному населенню та критичній інфраструктурі країни.

Про це пише у фейсбуці секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні війська перейшли до відкритої тактики терору, наносять путінські "точкові удари" по цивільному населенню та критичній інфраструктурі. Мета - залякати, створити паніку, зламати нашу волю до спротиву", - пише Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що ворог порушує домовленості - блокує відкриття "зелених коридорів", не допускає гуманітарні вантажі. Окупанти намагаються створити фальшиву картинку "радісної зустрічі" окупантів місцевими жителями, але ці трюки провалилися.

"Героїчний Херсон відмовився брати участь у шоу під назвою "звільнення", влаштованому московськими покидьками. Тримають оборону Харків і Маріуполь - ключові міста стримування російського агресора на Півдні та Сході. Готуються до оборони Миколаївщина і Одеса", - пише він.

Данілов зазначає, що росіяни не готові вмирати за путінські фантазії.

"Тому наш курс незмінний: "русский корабль идёт … на@уй" І його швидкість буде стрімко зростати", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У пеклі горітиме ця тварина, - Данілов про Шойгу

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Топ коментарі
+8
Болт кацапам в рило!
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05.03.2022 14:58
+7
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05.03.2022 15:08
+5
УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ НІКОМУ ТА НІКОЛИ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
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05.03.2022 15:01
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Европа и США, не закрывая наше небо, потокает ***** и становится соучастниками преступлений против Украины.
Вот только пусть потом не плачут, если ***** какая нибудь АЭС. Ликвидировать последствия во время боевых действий никто не будет.
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05.03.2022 14:57 Відповісти
падла тебя первого провокатора надо закопать. гнида кремлевская.
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05.03.2022 15:34 Відповісти
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 16:10 Відповісти
Болт кацапам в рило!
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05.03.2022 14:58 Відповісти
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05.03.2022 14:59 Відповісти
УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ НІКОМУ ТА НІКОЛИ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
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05.03.2022 15:01 Відповісти
Количество желающих вступить в отряды территориальной обороны в Запорожье
https://twitter.com/n_ma_pag/status/1500082851865370631
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05.03.2022 15:03 Відповісти
Кацапи відповзають зализувати рани тільки після того як гине не менше 300 000. Так що нам ще вбивати це падло і вбивати. Спеціально звертаюсь до кацапських індивідів ОРДЛО та Криму. Валіть зараз в "родниє *****". Лише так ви туди повернетесь цілими і навіть встигнете врятувати якесь майно. Інтернувати будемо по-європейському - рюкзак за плечі і колонами пішки...
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05.03.2022 15:05 Відповісти
амінь
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05.03.2022 15:07 Відповісти
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05.03.2022 15:08 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
руSSкому міру повірити-себе обманути!
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05.03.2022 15:20 Відповісти
еще интересно когда начнут истреблять пятую колону, иначе все снова вернется обратно
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05.03.2022 15:20 Відповісти
Усьому свій час.....В первую очередь хахлов дебилоидов. Путинских подстилок.
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05.03.2022 15:26 Відповісти
уже начали.
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05.03.2022 15:33 Відповісти
Окупанти та їх посіпаки, повинні бути знищені.
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05.03.2022 15:28 Відповісти
Сара Палин предупреждала ещё в 2008 году, что при Обаме и Байдене раша вторгается в Украину

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05.03.2022 15:31 Відповісти
всегда знал что Маккарти - кремлевский провокатор.
Хочу видеть его рядом Киреевым, падлу.
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05.03.2022 15:32 Відповісти
 
 