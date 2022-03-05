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Росіяни більше не зможуть полетіти за кордон: рейси лише в Мінськ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росавіація рекомендувала російським авіакомпаніям призупинити з 6 березня міжнародні рейси на тлі масових арештів літаків за кордоном.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Тепер всі рейси за кордон зупиняються з 6 березня і всі рейси з-за кордону до РФ з 8 березня.
"Аерофлот" уже повідомив, що зупиняє з 8 березня всі закордонні рейси, крім Мінська (Білорусь).
Скасування стосується, зокрема, міжнародних напрямів у розкладі авіакомпаній "Росія" та "Аврора".
Топ коментарі
+64 Підлога Маккартні
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+38 Serhios Bond 5ae25a76
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Будь ласка, зачекайте...
Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
в Москве уже большой митинг
..
Касаби?
...
Vам...піZда
..
Слава нації
Смерть москалям
Начебто людожери.
Так, що можуть їхати - кацапи не люди і вони їх не їстимуть.
Арешти і заборони стосуються виключно авіакомпаній паРаші.
Міжнародні компанії: Lufthansa, Turkish airlines і десятки інших - як літали, так і літають на паРашу.
Практично усі прийняті санкції Заходу мають можливість їх обійти, нажаль...
Хотя один небольшой шанс выхода из тупика есть.
В мокшаленде есть таки хорошие традиции - мартовский падеж монархов.
Гуталин преставился 5 марта;
Александр II был убит 13 марта;
Николай II потерял престол 15 марта;
Павел I был убит табакеркой 24 марта;
Иван Грозный загнулся 28 марта.
Наверное нарушать его не стОит, некоторые дни уже заняты, но свободные ещё есть.
Падают правда частенько...
Но продолжают летать!
Русофобы, блин...
Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним
И отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю.
Ты узнаешь, что напрасно получала загранпаспорт,
Ты увидишь, он не нужен, дай-ка я его сожру!