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Росіяни більше не зможуть полетіти за кордон: рейси лише в Мінськ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росіяни більше не зможуть полетіти за кордон: рейси лише в Мінськ

Росавіація рекомендувала російським авіакомпаніям призупинити з 6 березня міжнародні рейси на тлі масових арештів літаків за кордоном.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Тепер всі рейси за кордон зупиняються з 6 березня і всі рейси з-за кордону до РФ з 8 березня.

"Аерофлот" уже повідомив, що зупиняє з 8 березня всі закордонні рейси, крім Мінська (Білорусь).

Скасування стосується, зокрема, міжнародних напрямів у розкладі авіакомпаній "Росія" та "Аврора".

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Топ коментарі
+64
В Менск, на картошку, как в старые добрые времена ебашить на колхозе
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05.03.2022 15:06
+38
А в Северную Корею почему не хотят летать?
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05.03.2022 15:06
+31
Щас этот митинг будет толкать поломанный автозак, как обычно...
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05.03.2022 15:11
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В Менск, на картошку, как в старые добрые времена ******* на колхозе
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05.03.2022 15:06 Відповісти
Ну так они же хотели обратно в "совок" без нормальной жизни и без прав.
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05.03.2022 15:14 Відповісти
Кацаріліе орут шо будут летать в Египет Турцию Ємираті
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05.03.2022 15:18 Відповісти
На метлах и в ступах
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05.03.2022 15:32 Відповісти
По морю и веслами
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05.03.2022 15:59 Відповісти
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 16:00 Відповісти
А в Северную Корею почему не хотят летать?
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05.03.2022 15:06 Відповісти
в рашке своего скрепного чучхе хватает
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05.03.2022 15:09 Відповісти
А туда просто так хрен прилетишь, даже в северной Корее знают, что руские - *********!!!
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05.03.2022 15:10 Відповісти
ждем когда пуйловская "закрутка" начнет вздуваться -

в Москве уже большой митинг
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05.03.2022 15:08 Відповісти
Щас этот митинг будет толкать поломанный автозак, как обычно...
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05.03.2022 15:11 Відповісти
Ещё и селфи будут снимать и гордиться.
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05.03.2022 15:14 Відповісти
Я помню, я горжусь
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05.03.2022 15:17 Відповісти
Тольк в этот раз им реальный срок всем впаяют, годиков 15, а не суток
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05.03.2022 15:22 Відповісти
"царя видеть желают!" (С) )
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05.03.2022 15:16 Відповісти
Коротко
..
Касаби?
...
Vам...піZда
..
Слава нації
Смерть москалям
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05.03.2022 15:08 Відповісти
прилетіли
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05.03.2022 15:09 Відповісти
Там є чудовий санаторій ружанський))))) сасновий бор, лёґкыє європи, чекає расєян))) у минулому році рекламували на бєлтв кожні півгодини))
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05.03.2022 15:09 Відповісти
Ще є Північна Корея, Еритрея (де це, курва?), Сирія...
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05.03.2022 15:10 Відповісти
В Корею только на дрезине.
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05.03.2022 15:12 Відповісти
хаахха))
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05.03.2022 15:19 Відповісти
Або лісами на МТ-ЛБ, через Китай і єврейську автономну область
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05.03.2022 16:09 Відповісти
Да что вы все про сев Корею. Ким нормальный малый. Он в Украину не лез и горя нам не делал. И вообще не знает где это
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05.03.2022 15:12 Відповісти
Та я ж не проти... Най їдуть туди замість Єгиптів та Туреччин, най піднімають корейцям економіку.
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05.03.2022 15:17 Відповісти
Та він взагалі не знає, хто він.
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05.03.2022 15:18 Відповісти
Це колись від Ефіопії племена дикунів відокремились.
Начебто людожери.
Так, що можуть їхати - кацапи не люди і вони їх не їстимуть.
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05.03.2022 15:20 Відповісти
Ерітрея це шматок бувшої Ефіопії.
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05.03.2022 15:33 Відповісти
Гарна в куйла "підтримка", будь хто позаздрить...
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05.03.2022 15:42 Відповісти
В Джибуті ще
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05.03.2022 16:05 Відповісти
Я НЕ ЗНАЮ КУДИ ЛАПАТНІКІ ВЖЕ НЕ ПОЛЕТЯТЬ АЛЕ Я ЗНАЮ КУДИ ВОНИ УСІ ТОЧНО ПІДУТЬ...
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05.03.2022 15:11 Відповісти
Эта пабеда касапские дегенераты. Слава Ху..лу плять.
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05.03.2022 15:11 Відповісти
Да им плевать. Будут развивать внутренний туризм: сывтывкар рязань улану-где, главнае пабедить фошиздов во славу членина и сралина
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05.03.2022 15:15 Відповісти
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05.03.2022 15:23 Відповісти
Лише сраліна. Бо чЛєніна там не празнують: він, *****, Україну створив .
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05.03.2022 15:34 Відповісти
***** сам того не хотя выдал кацапам военную тайну кто создал Украину. Никогда еще кгбшник не был так близок к провалу
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05.03.2022 15:53 Відповісти
Погано що їх приземлили через арешт літаків , а не відмову деяких країн їх приймати . Були міжнародні авіалінії, стали междупосьолковиє .
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05.03.2022 15:12 Відповісти
а мне кажется наоборот - арест самое то. Ведь иначе был бы раскол между странами - Армения, Турция... а так самолет надо арестовывать все кто признает ИКАО или как-то так
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05.03.2022 15:22 Відповісти
Нефиг своими свиными рылами светить в цивилизованном мире.
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05.03.2022 15:12 Відповісти
Не сладко ХРЮсським, тем кто остался по ту сторону. Их щя только ленивый не пистит
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05.03.2022 15:13 Відповісти
Теперь Бульбофюрер будет шантажировать РФ - не выполните моих условий отменю единственные загранрейсы.....
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05.03.2022 15:14 Відповісти
Картошка не в том положении, чтобы вообще кого-то шантажировать.))
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05.03.2022 15:18 Відповісти
Подарочек к 8-му марта
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05.03.2022 15:14 Відповісти
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05.03.2022 15:14 Відповісти
В пекло вони полетять.

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05.03.2022 15:14 Відповісти
Скоро и туда не смогут. Без запчастей много не налетаешь. Будут как иранцы первое время, раскурочивать одни самолёты, чтобы хоть какие-то починить.
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05.03.2022 15:15 Відповісти
Будут на своих старых вёдрах летать и часто падать.
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05.03.2022 15:15 Відповісти
А что мешает свинособакам через беларусь лететь куда угодно? запрет на полёты же только самолётам, а не свинособачьим паспортам.
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05.03.2022 15:15 Відповісти
Бел. уже давно запрет.
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05.03.2022 15:19 Відповісти
В Северной Корее, их лидер радуется, что он уже не самый первый ***** на Земле.
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05.03.2022 15:17 Відповісти
Нажаль, це не зовсім правда - як літали так і літатимуть кацапи в любі куточки світу.
Арешти і заборони стосуються виключно авіакомпаній паРаші.
Міжнародні компанії: Lufthansa, Turkish airlines і десятки інших - як літали, так і літають на паРашу.
Практично усі прийняті санкції Заходу мають можливість їх обійти, нажаль...
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05.03.2022 15:18 Відповісти
Кудой они летают,через Монголию и Антарктиду?
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05.03.2022 15:19 Відповісти
в Турцию через Канары
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05.03.2022 15:24 Відповісти
Відкрий radar24 і подивись сам. Літають міжнародні компанії на паРашу як і раніше літали - через Латвію, Естонію, Фінляндію та через чорне море - з протилежного боку...
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05.03.2022 15:26 Відповісти
Что ты несёшь?
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05.03.2022 15:36 Відповісти
https://www.flightradar24.com/52.75,45.9/4
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05.03.2022 15:40 Відповісти
Чтоб туда летать, нужны пассажиры.
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05.03.2022 15:25 Відповісти
ыыыыыыыыыыыыыы...............
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05.03.2022 15:20 Відповісти
За колючим дротом одічалих треба тримати.
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05.03.2022 15:20 Відповісти
За что боролись, на то и напоролись.
Хотя один небольшой шанс выхода из тупика есть.
В мокшаленде есть таки хорошие традиции - мартовский падеж монархов.
Гуталин преставился 5 марта;
Александр II был убит 13 марта;
Николай II потерял престол 15 марта;
Павел I был убит табакеркой 24 марта;
Иван Грозный загнулся 28 марта.
Наверное нарушать его не стОит, некоторые дни уже заняты, но свободные ещё есть.
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05.03.2022 15:21 Відповісти
В автомобілях окупантів від СОБР РФ бійці ЗСУ виявили купи гумових палиць для розгонів місцевого населення на окупованих терииторіях
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05.03.2022 15:22 Відповісти
А как же Анталья? Неужели турки тоже будут арестовывать самолёты ? Эрдоган же так боялся срыва курортного сезона
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05.03.2022 15:23 Відповісти
Ну, в гондурас ще можно
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05.03.2022 15:24 Відповісти
ЭТ-О ХРЮ-ЗЗКИЙ:

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05.03.2022 15:24 Відповісти
70% населення РФ позитивно ставиться до війни РФ проти України
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05.03.2022 15:24 Відповісти
Не можна не щепленних скажених випускати за межі лептозорію, хай там біснуються
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05.03.2022 15:25 Відповісти
Всё, занавес пал. Вот и пусть сидят в своём лепрозории.
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05.03.2022 15:25 Відповісти
Вот не русофобьте пожалуйста, рассияне и сейчас легко летают за границу, вон над Черниговом, Харьковом...
Падают правда частенько...
Но продолжают летать!
Русофобы, блин...
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05.03.2022 15:25 Відповісти
скориш мова не йде "куди", а питання "на чому", на суперджеті 100 лише і то без технічної підтримки це гроб без музики
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05.03.2022 15:25 Відповісти
когда открывается такая возможность вместе со всей скрепной парашенькой полететь в пропасть, лететь в какой то там минск просто не актуально. он сам прилетит к ним в ту же пропасть чуть позже. ))
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05.03.2022 15:25 Відповісти
могут, уже пошел обход санкций, воздушный шары )))))
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05.03.2022 15:31 Відповісти
Такого даже при СССР не было. Аэрофлот летал везде, правда не все граждане могли летать. Но это уже другая история
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05.03.2022 15:44 Відповісти
Разучивайте, кацапы новые песни:

Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним
И отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю.
Ты узнаешь, что напрасно получала загранпаспорт,
Ты увидишь, он не нужен, дай-ка я его сожру!
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05.03.2022 15:54 Відповісти
 
 