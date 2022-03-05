Ракетно-бомбові удари військ РФ по Маріуполю та Волновасі унеможливлюють відкриття гуманітарних коридорів. Це воєнний злочин, - МЗС

Порушуючи досягнуті домовленості, збройні сили Російської Федерації продовжують ракетно-бомбові удари по Маріуполю, Волновасі та іншим українським містам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС України.

"Триваючі обстріли унеможливлюють відкриття гуманітарних коридорів задля безпечної евакуації цивільного населення і доставки медикаментів та продовольства. Твердження міністерства оборони РФ про нібито створення українською владою перешкод для виїзду мешканців оточених міст не відповідають дійсності і є дезінформацією, аби виправдати злочинні дії російської армії" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російська сторона ігнорує звернення міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного хреста, щодо припинення вогню задля створення безпечних умов виїзду мирного населення, а також поранених людей.

"Дії Росії є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як воєнний злочин згідно з Римським статутом. Ми закликаємо міжнародну спільноту - держави й міжнародні організації - негайно засудити грубе порушення Росією домовленостей про відкриття гуманітарних коридорів і закликати Москву віддати наказ російським військам припинити вогонь. Україна разом із причетними гуманітарними організаціями готова виконати евакуацію мирного населення, щойно для цього з‘являться безпечні умови", - зауважили у МЗС.

Читайте також: Евакуація із Маріуполя переноситься. Російська сторона не дотримується режиму тиші, - міськрада