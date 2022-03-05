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Ракетно-бомбові удари військ РФ по Маріуполю та Волновасі унеможливлюють відкриття гуманітарних коридорів. Це воєнний злочин, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ракетно-бомбові удари військ РФ по Маріуполю та Волновасі унеможливлюють відкриття гуманітарних коридорів. Це воєнний злочин, - МЗС

Порушуючи досягнуті домовленості, збройні сили Російської Федерації продовжують ракетно-бомбові удари по Маріуполю, Волновасі та іншим українським містам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС України.

"Триваючі обстріли унеможливлюють відкриття гуманітарних коридорів задля безпечної евакуації цивільного населення і доставки медикаментів та продовольства. Твердження міністерства оборони РФ про нібито створення українською владою перешкод для виїзду мешканців оточених міст не відповідають дійсності і є дезінформацією, аби виправдати злочинні дії російської армії" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російська сторона ігнорує звернення міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного хреста, щодо припинення вогню задля створення безпечних умов виїзду мирного населення, а також поранених людей.

"Дії Росії є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як воєнний злочин згідно з Римським статутом. Ми закликаємо міжнародну спільноту - держави й міжнародні організації - негайно засудити грубе порушення Росією домовленостей про відкриття гуманітарних коридорів і закликати Москву віддати наказ російським військам припинити вогонь. Україна разом із причетними гуманітарними організаціями готова виконати евакуацію мирного населення, щойно для цього з‘являться безпечні умови", - зауважили у МЗС.

Читайте також: Евакуація із Маріуполя переноситься. Російська сторона не дотримується режиму тиші, - міськрада

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УСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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05.03.2022 15:14 Відповісти
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05.03.2022 15:16 Відповісти
Прекратите эту говорильню. Бесполезно. Уничтожение кацапни на всех фронтах- единственный выход.
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05.03.2022 15:16 Відповісти
А что мешает делать это параллельно?! МИД говорит, ведет переговоры, ВСУ режут кацапских свиней. Все при деле. Все на своих местах.
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05.03.2022 15:19 Відповісти
Николаев обстреливают реактивной артиллерией. Не выходите из укрытий!», - написал мэр, разместил фото снаряда.

уже есть раненные,суки долбят второй день
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05.03.2022 15:18 Відповісти
надо тоже менять тактику - подрывать всю эту технику, что стреляет ракетами и бомбами + склады ж у них тоже где- то есть...
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05.03.2022 15:22 Відповісти
А хто вірив у пперемови із вбивцями? Невже події Іловайська та Дебальцево забули? Ще добре що по колонах біженців на марші ці потвори не вдарили
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05.03.2022 15:25 Відповісти
в 9;59 по Кацап ТВ обьявили шо Украина типа Абманула с Выходами! Я сразу Передала ВАМ!!........Кацапам верить НЕЛЬЗЯ НИКОГДА!!!
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05.03.2022 15:30 Відповісти
внас Расия ТВ полностью ЗаБанено!!))) Я так по IPTV свежий лист смотрю))) вроде идет! но Кацапы там по Первому Каналу пифдят шо Нацисты напали на Расию и пора Пониматься типа показать 45 год))) УЖАС.........
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05.03.2022 15:41 Відповісти
 
 