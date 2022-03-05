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Миколаївська область (474) полон (406) ЗСУ (1622)

Бійці батальйону УПО Миколаївщини допомогли ЗСУ в обороні обласного центру та взяли у полон чотирьох окупантів. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці батальйону УПО Миколаївщини допомогли ЗСУ в обороні обласного центру та взяли у полон чотирьох окупантів, які "мандрували Миколаївщиною" на броньованому джипі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління поліції охорони в Миколаївській області.

Сьогодні, приблизно об 11 ранку, поліцейські батальйону УПО поверталися з одного зі стаціонарних постів, що розташований неподалеку від Миколаєва. Біля кільця, в районі, смт Мішково-Погорілове побачили бій військових ЗСУ з російськими загарбниками. Бійці підтримали вогнем наші сили та взяли у полон чотирьох окупантів, які "мандрували Миколаївщиною" на броньованому джипі", - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські доставили полонених в центр міста та передали колегам правоохоронцям.

"По дорозі росіяни розповіли, що, нібито, в бік міста корабелів просувається потужна колона , поки ще, "живої сили" ворога. Але її є кому зустрічати!", - зазначили в Управлінні поліції охорони в Миколаївській області

Також читайте: На Миколаївщині збито 4 вертольоти ворога (оновлено)

Бійці батальйону УПО Миколаївщини допомогли ЗСУ в обороні обласного центру та взяли у полон чотирьох окупантів 01
Бійці батальйону УПО Миколаївщини допомогли ЗСУ в обороні обласного центру та взяли у полон чотирьох окупантів 02

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Топ коментарі
+13
Расстрелять нахер. 2 раза!!!
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05.03.2022 15:22
+13
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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05.03.2022 15:22
+12
Смотрите не перепутайте: снизу освободители вяликой империи, сверху бойцы нищей Украины.
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05.03.2022 15:25
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Расстрелять нахер. 2 раза!!!
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05.03.2022 15:22 Відповісти
Европа небо не закрывает, а значит ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ идут в направлении руского корабля!!!
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05.03.2022 15:23 Відповісти
хотя я не прав. нельзя казнить в городе. мы ж не звери. нужно вывезти хотябы в посадку!!! и что б перед этим сами себе яму копали
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05.03.2022 15:24 Відповісти
Согласен.Эта мразь не сдаваться пришла,а стреляла в наших солдат.Нахуй их комить-утилизируйте по тихому.Это враги,и если их отпустить-они опять вернутся с оружием.
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05.03.2022 15:26 Відповісти
После Харькова, Чернигова и Ахтырки за каждую ракету или снаряд в сторону жилого сектора отрезать одную свинокацапскую бошку! И выкладывать видео!
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05.03.2022 15:31 Відповісти
Лучше кацапских пленных привязывать к жилым и административним зданиям и предупреждать об этом оккупантов ,чтобы не стреляли
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05.03.2022 15:35 Відповісти
Они для хутина и его кодлы копейки не стоят, так что даже если их привязывать со всем их семейством ,ничего не измениться и всё равно будут бомбить дома
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05.03.2022 15:53 Відповісти
Сначала взять донорскую кровь. Всю. Добровольно, конешно.
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05.03.2022 15:34 Відповісти
а его к нам в райотдел привезли
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05.03.2022 15:39 Відповісти
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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05.03.2022 15:22 Відповісти
Слава миколаївським поліціянтам! На своїх автах взяли броньований автомобіль рашків! Хай беруть собі трофейний броник і продовжують в тому ж дусі!
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05.03.2022 15:34 Відповісти
Смотрите не перепутайте: снизу освободители вяликой империи, сверху бойцы нищей Украины.
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05.03.2022 15:25 Відповісти
да у нас полиция с иголочки, в тысячу раз лучше одета и экипирована, чем эти жлобы, что стоят на коленках и писаются Великая армия, что тут скажешь.
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05.03.2022 15:27 Відповісти
Наші круті і на вид і в ділі. Помню мокшанці в рекламі своєї армії використовували фото наших ЗСУ, у них нема з чого зробити гарні фото, алкоголічно-бомжатська армія пуйла ,яку вони стидаються навіть фоткати)))
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05.03.2022 15:32 Відповісти
не, ну, а что?
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05.03.2022 15:39 Відповісти
Каструйте їх !
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05.03.2022 15:25 Відповісти
10 дней назад; Ха-ха! Киев за три дня! Теперь вы узнаете всю мощь хрюSSиюшки!
Сейчас: психологи хрюSSии рекомендуют кацапской свиноте как можно меньше смотреть новостей про Украину.
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05.03.2022 15:26 Відповісти
В расее ***** сказал быдлу, что все идет по плану
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05.03.2022 15:29 Відповісти
Есть вероятность, что хло сказало правду. Просто план хла, это самоубиться об Украину и он его придерживается.
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05.03.2022 15:32 Відповісти
Не знаю почему ***** был так уверен в блицкриге и вообще в победе. наверное потому что ему его генералы ездили по ушам и говорили что они самые сильные и красивые косоглазые ******** типа шойга
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05.03.2022 15:43 Відповісти
Как символично.
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05.03.2022 15:26 Відповісти
почему все мокшанские свинособаки одеты как бомжи?
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05.03.2022 15:26 Відповісти
Когда-то во время 8-дневной войны вяликой расеи с Грузией, пришлось увидеть ролик, как русские грязные свиньи захватили брошенную чистейшую воинскую казарму грузинских военных. Ходят по ней и матерятся: "нихуя себе!" "а ботинки американские"(тут же надел), "а кровати! посмотрите какие кровати!" "у меня дома такого унитаза нет!"
Они были, есть и всегда будут грязными оборванными свиньями, мечтающими, чтобы весь мир жил так, как они. Пьянь и рвань. Тьфу!
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05.03.2022 15:34 Відповісти
А чого це "доблесные АсвАбАдители" лице ховають
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05.03.2022 15:29 Відповісти
ці теж про учєнія мурчать будуть. вони вже попереду колони рухались-скоріше за все розвідка.
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05.03.2022 15:29 Відповісти
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 15:30 Відповісти
Хорошо, но почему морды закрыты? Надо проводить полный деанон и фиксировать на фото-видео, чтобы потом не было сказок о "шахтёрах-трактористах-потерявшихся-заблудившихся" и "это не мы,она сама пришла"
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05.03.2022 15:36 Відповісти
Один из этой четвёрки - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/268543
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05.03.2022 15:37 Відповісти
наши по ходу дозор взяли , но основные трудности еще впереди , солдатской удачи вам родные защитники
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05.03.2022 15:41 Відповісти
А чого це свинособаки голови повісили?
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05.03.2022 15:45 Відповісти
ура!! я понл задум петуха из алтайского бункера - что бы все войска сдались к нам в плен и что бы у нас не хватило еды их кормить.
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05.03.2022 16:09 Відповісти
 
 