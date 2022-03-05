Бійці батальйону УПО Миколаївщини допомогли ЗСУ в обороні обласного центру та взяли у полон чотирьох окупантів. ВІДЕО+ФОТО

Бійці батальйону УПО Миколаївщини допомогли ЗСУ в обороні обласного центру та взяли у полон чотирьох окупантів, які "мандрували Миколаївщиною" на броньованому джипі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління поліції охорони в Миколаївській області.

Сьогодні, приблизно об 11 ранку, поліцейські батальйону УПО поверталися з одного зі стаціонарних постів, що розташований неподалеку від Миколаєва. Біля кільця, в районі, смт Мішково-Погорілове побачили бій військових ЗСУ з російськими загарбниками. Бійці підтримали вогнем наші сили та взяли у полон чотирьох окупантів, які "мандрували Миколаївщиною" на броньованому джипі", - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські доставили полонених в центр міста та передали колегам правоохоронцям.

"По дорозі росіяни розповіли, що, нібито, в бік міста корабелів просувається потужна колона , поки ще, "живої сили" ворога. Але її є кому зустрічати!", - зазначили в Управлінні поліції охорони в Миколаївській області

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