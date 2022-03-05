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600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру захоплені в Бородянці "кадировцями", - голова ОВА Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру захоплені в Бородянці "кадировцями", - голова ОВА Кулеба

Кадирівці захопили 600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру в Бородянці та замінували приміщення.

Про це в ефірі UA:Разом повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Я хочу зараз сказати ту інформацію, яку ми отримали нещодавно. У нас є дані про те, що в Бородянці захопили психоневрологічний диспансер. Там знаходиться понад 600 людей. Наскільки ми розуміємо, цю інформацію отримали близько години тому, ми зараз її перевіряємо. Ситуація така: ці люди в заручниках зараз у кадирівців, які зайшли в місто. У мене є інформація, що замінований цей об’єкт. Ми зараз це перевіряємо", - розповів він.

Водночас Кулеба наголосив, що, якщо ця інформація буде підтверджено, це буде ще одним доказом нелюдських умов стосовно мирних людей і в майбутньому має стати предметом розгляду на найвищому рівні міжнародних інституцій. Адже в диспансері здебільшого знаходяться люди, які не можуть самостійно пересуватись.

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Топ коментарі
+19
Які гарні бородаті мішені для наших снайперів...
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05.03.2022 15:31
+18
этих вместо пластиковых мешков заворачивать в свинячі шкури.
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05.03.2022 15:32
+12
ЦЕ ТАКЕ САМЕ ЛАЙНО ЯК І РАМЗАНКА ДИРОВ.ВСІ ВОНИ ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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05.03.2022 15:32
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Які гарні бородаті мішені для наших снайперів...
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05.03.2022 15:31 Відповісти
Всех убивать в плен не брать єто твари
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05.03.2022 15:35 Відповісти
Так снайпер і не може нікого взяти в полон, нє?
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05.03.2022 15:38 Відповісти
Своих выручают.
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05.03.2022 15:31 Відповісти
ЦЕ ТАКЕ САМЕ ЛАЙНО ЯК І РАМЗАНКА ДИРОВ.ВСІ ВОНИ ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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05.03.2022 15:32 Відповісти
этих вместо пластиковых мешков заворачивать в свинячі шкури.
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05.03.2022 15:32 Відповісти
Скоро начнется сафари на шерстяных...
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05.03.2022 15:33 Відповісти
овцеё№ы-с
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05.03.2022 15:33 Відповісти
якщо інформація ще не підтвержена,то на кой ляд базікати за сраних "кадирівців"?

мене одного напрягає розповсюдження про кадирівців,тут що,армія кадирівців,чи звичайні півсотни головорізів?
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05.03.2022 15:34 Відповісти
Какие же кадырки трусливые паскуды. От ВСУ отгребли, так решили с немощными людьми воевать.
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05.03.2022 15:35 Відповісти
Притомні українці можуть дати физди, а ці бідолашні нічого їм не завдіють, от і ховаються за них...
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05.03.2022 15:40 Відповісти
Сцаные герои педоросии плять
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05.03.2022 15:35 Відповісти
Несомненно готовят идеально комфортную обстановку для своего фюрера. Неужели он из Кремля собрался переехать.
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05.03.2022 15:37 Відповісти
Вважаєте покій №6 ще не зайнятий?
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05.03.2022 15:51 Відповісти
Палати. А-ха-ха. Він на палату №6 цілу імперію перетворив!
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05.03.2022 15:56 Відповісти
Так, перетворив. Але ж з їхньої згоди.
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05.03.2022 16:03 Відповісти
Зоофіли бородаті, зрадники свого народу!
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05.03.2022 15:38 Відповісти
Во, это оно. Овцетрахи только с женщинами и немощными. "Элита", ***.
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05.03.2022 15:39 Відповісти
Кадирівців щось дуже тягне в божевільні. Ще з 2014 року, коли вони зробили укрєпрайон в психлікарні в Семенівці біля Словянська.
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05.03.2022 15:40 Відповісти
Такое может быть, но правильнее будет все перепроверить, а затем публиковать. Надеюсь все же, это ложь, предназначенная для того, чтобы вывести людей из равновесия.
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05.03.2022 15:41 Відповісти
вот он, весь боевой героизм спецназа -"кадыровцев"- захватить территорию обитания безоружных психически больных людей,многие из которых вообще не понимают.что происходит..Крутые вояки...Вот почему при встрече с украинскими воинами они гадят в штаны,а против безоружных-"герои"
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05.03.2022 15:41 Відповісти
Пздц .. ..Оце так - воєни аллаха . Вміють воювати лише з психічно хворими людьми .
Оце Диркін створив армію , так створив , курям на сміх !! Я в шоці .
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05.03.2022 15:44 Відповісти
Буде ***** з ким поболтать
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05.03.2022 15:45 Відповісти
Воюють з хворими?
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05.03.2022 15:47 Відповісти
чем дальше узнаю "кадыровцев" тем больше понимаю- это не воины, это отмороженные трусливые ублюдки для которых верхом военного искусства есть либо война с мирным населением, либо война с глубоко больными людьм..., больше ни на что эти хваленые вояки не способны...
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05.03.2022 15:48 Відповісти
Отстреливать бородатых!
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05.03.2022 15:53 Відповісти
Чи не забагато у кацапів "кадирівців"?
ЗАЄС - кадирівці, Бородянку - кадирівці, в Бучі розбили кадирівців, у Гомелі всі лікарні завалені кадирівцями....
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05.03.2022 15:59 Відповісти
У этих нелюдей не осталось НИЧЕГО святого..они не в состоянии бороться против украинских военных ,народа ,так выкатывают свою злость на больных людях…
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05.03.2022 15:59 Відповісти
Ну так в рашкановостях уже вчера разгоняли информацию, что "фошызд Зеленский раздал оружие пациентам психбольницы! Что теперь будет!"
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05.03.2022 16:08 Відповісти
Це ж якісь реальні чмошники, бо захопити в заручники людину, яка не рухається може лише кадирівське ЧМО. Ніякі це не воїни Алаха, це якісь засранці.
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05.03.2022 16:09 Відповісти
Зараз наркотою обколяться
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05.03.2022 16:09 Відповісти
 
 