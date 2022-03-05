600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру захоплені в Бородянці "кадировцями", - голова ОВА Кулеба

Кадирівці захопили 600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру в Бородянці та замінували приміщення.

Про це в ефірі UA:Разом повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Я хочу зараз сказати ту інформацію, яку ми отримали нещодавно. У нас є дані про те, що в Бородянці захопили психоневрологічний диспансер. Там знаходиться понад 600 людей. Наскільки ми розуміємо, цю інформацію отримали близько години тому, ми зараз її перевіряємо. Ситуація така: ці люди в заручниках зараз у кадирівців, які зайшли в місто. У мене є інформація, що замінований цей об’єкт. Ми зараз це перевіряємо", - розповів він.

Водночас Кулеба наголосив, що, якщо ця інформація буде підтверджено, це буде ще одним доказом нелюдських умов стосовно мирних людей і в майбутньому має стати предметом розгляду на найвищому рівні міжнародних інституцій. Адже в диспансері здебільшого знаходяться люди, які не можуть самостійно пересуватись.