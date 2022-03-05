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Метінвест придбає для тероборони України засоби захисту в умовах війни на 10 мільйонів євро

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Метінвест придбає для тероборони України засоби захисту в умовах війни на 10 мільйонів євро

Метінвест придбає для територіальної оборони України засоби захисту в умовах війни на 10 мільйонів євро

Про це повідомили у пресслужбі компанії. 

Закупівля буде проходити у кілька етапів. У межах першого етапу закупівлі Метінвест придбає 2 800 бронежилетів третього й четвертого рівнів захисту, вироблених у Польщі, та 500 армійських аптечок виробництва Туреччини. На другому етапі також будуть придбані бронежилети, медичні аптечки й захисні каски для тероборони.

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"Територіальна оборона – надійна опора та гордість України. Ми впевнені, що цей захист допоможе нашим хлопцям, збереже їхнє здоров'я та життя", - пояснили у компанії.

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Я был озадачен, почему перед войной, когда все наперебой говорили о неминуемости вторжения, зачем Ахметов затеял модернизацию металлургических комбинатов? Теперь все понятно. Интуиция у Рината работает как надо. Но как обычно, бизнес-планы требуют корректировки. Зато потом какой подъем на переплавке рашистского металлолома будет!
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05.03.2022 15:46 Відповісти
Гудок купил недвижимости в Лондоне на 300 млн., а тут шакал раздобрел аж на 10
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05.03.2022 15:50 Відповісти
Ахметов прокинувся? Доброго ранку. В нас вже 10-й день війна! Чи вичікував, куди вітер подує? ****!
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05.03.2022 15:55 Відповісти
 
 