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Путін: РФ розглядатиме спроби закрити небо над Україною як участь у військових діях

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін: РФ розглядатиме спроби закрити небо над Україною як участь у військових діях

Президент країни-агресора Володимир Путін погрожує країнам, які можуть відгукнутися на прохання України закрити небо над нею для російської авіації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Путін заявив, що Росія розглядатиме будь-які спроби інших країн встановити над Україною безпольотну зону як участь у військових діях.

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05.03.2022 15:42 Відповісти
Усралось ***** -- тебе писец пришел
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05.03.2022 15:45 Відповісти
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05.03.2022 15:50 Відповісти
******* пи@аре@ок и что твой ПЕНИС СМОРЧКОВЫЙ НАЧНЕТ ВОЕВАТЬ С США КАНАДОЙ ЕВРОПОЙ??? !!!!! ой же дебельное БОГ ТАКИ ТЕБЯ УШЛЕБКА НАКАЗАЛ ОТНЯЛ РАЗУМ...
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05.03.2022 15:52 Відповісти
тогда миротворцы, голубые каски ООН
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05.03.2022 15:54 Відповісти
МАСКА ВОССТАЛА
Величезний мітинг у Москві проти війни в Україні! 5 Березня
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05.03.2022 15:55 Відповісти
больной, но расчет правильный и рабочий - угрожать миролюбивым ******* потому-что они засцут
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05.03.2022 15:51 Відповісти
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 15:59 Відповісти
Величезний мітинг у Москві проти війни в Україні! 5 Березнhttps://www.youtube.com/watch?v=rQaSOvgHDwcя
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05.03.2022 15:59 Відповісти
Дебил в отчаянии.
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05.03.2022 15:43 Відповісти
Власти Италии арестовали недвижимость Соловьева и Усманова
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05.03.2022 15:44 Відповісти
с миллионнами, ****, дегенератов
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05.03.2022 15:45 Відповісти
Над Кульбакіно знов український прапор !!!!!!!
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05.03.2022 15:43 Відповісти
Кричи громче **** из бункера не слышно
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05.03.2022 15:44 Відповісти
Гори в Аду дьявол.
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05.03.2022 15:44 Відповісти
Вбийте вже цього параноіка!
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05.03.2022 15:44 Відповісти
Убить эту мразь - это освободить его от страданий, ну разве что как кадаффи с черенком в дупе и на камеру.
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05.03.2022 15:52 Відповісти
Ти визначайся чим спецоперація відрізняється від бойових дій.
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05.03.2022 15:44 Відповісти
Да ***** ,тебе ****** ...
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05.03.2022 15:44 Відповісти
И что ? Блефует Окурок , ЯО пугает .
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05.03.2022 15:44 Відповісти
Залякує захід, а ті вже з повними штанями.
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05.03.2022 15:45 Відповісти
Ну да надо дать вяликой апмии безпрепятственно бомбить мирные районы.
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05.03.2022 15:45 Відповісти
Ми вб"ємо всіх твоїх сцикливих окупантів !
Х.......йло, ти вже програло і обіс.....ралось!
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05.03.2022 15:45 Відповісти
А мені здається, що ***** очікує, коли НАТО закриє небо, щоб припинити наступ своїми орками, та шантажувати вже весь світ ядрьоною зброєю.
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05.03.2022 15:45 Відповісти
Отож.
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05.03.2022 15:49 Відповісти
...военный русский корабль - иди *****!!!!!!!!
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05.03.2022 15:46 Відповісти
Чем эта козлина Путин может угрожать если вся его боеспособная армия уже срет мартовским поносом в полях Украины !
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05.03.2022 15:46 Відповісти
У него последний козырь в рукаве остался - шантаж войной со странами НАТО с применением ЯО.
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05.03.2022 15:48 Відповісти
Нє. Ще може в себе їх підірвати, або взяти якийсь кацапський край в заручники.
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05.03.2022 15:55 Відповісти

Це так. Але тільки належного та потрібного враження це на опонента не справить. ))
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05.03.2022 16:05 Відповісти
Ваша правда. Це як той полудурок Мєдвєдєв грозився смертну кару повернути власним громадянам... Що вони там нюхають, ці дебіли?
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05.03.2022 16:11 Відповісти
Вот так происходит распад личности, теперь мы можем наблюдать за этим фактически онлайн. П-Прогрес.
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05.03.2022 15:46 Відповісти
От саме про це я й казав...
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05.03.2022 15:46 Відповісти
Истерика. Ситуация у хла катастрофическая. Оно обосралось и начинает потихоньку это осознавать.
Кстати, такие визги из бункера говорят о том, что бесполетная зона над Украиной таки рассматривается, иначе бы хло не хрюкало.
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05.03.2022 15:46 Відповісти
Гітлер до останньої миті верещав, що перемога буде за Німеччиною.
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05.03.2022 16:06 Відповісти
Кто бы сомневался!
Просто не хватает смелости прямо заявить - мы этого ссымся, потому что нам и так пи_да.
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05.03.2022 15:46 Відповісти
Свою чудовищную войну он считает военной операцией, а закрытие неба- войной.
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05.03.2022 15:47 Відповісти
Ще одна сушка і непошкодженій (поки що)пилот в полоні на Миколаївщині !!!!
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05.03.2022 15:47 Відповісти
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05.03.2022 15:47 Відповісти
..сиди в бункере и не тявкай. ***** тебе, тварь!!!
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05.03.2022 15:47 Відповісти
Коли ти здохнеш падло ******
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05.03.2022 15:47 Відповісти
це істерика 100 відсотково...потім буде агонія
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05.03.2022 15:48 Відповісти
Та похій. Зеленський молодець, а путіну Псдець! Нехай закривають небо по принципу їхтамнєт. Яка участь? В яких діях...
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05.03.2022 15:48 Відповісти
Путин, иди на х*й.
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05.03.2022 15:48 Відповісти
Запад уже 100 сказал, что не будет закрывать небо. Чего оно кирпичами ср*т.
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05.03.2022 15:49 Відповісти
Может о чём-то знает, или догадывается. Только нам это пока неизвестно.
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05.03.2022 16:07 Відповісти
Хто кого боїться, НАТО - ****`a? чи, ****o - НАТО?
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05.03.2022 15:49 Відповісти
***** ще не знає, що скоро його заварять в бункері, заллють бетоном зверху, обріжуть кабелі.
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05.03.2022 15:49 Відповісти
нато само подсказало ему это заявление.
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05.03.2022 15:50 Відповісти
Как вариант.
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05.03.2022 16:04 Відповісти
та стопудов. ложно сформулированное исходное заявление от нато.
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05.03.2022 16:09 Відповісти
Воно вже відверто загрожує НАТО. А шо НАТО?
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05.03.2022 15:50 Відповісти
А нато непокоїться. Повністю виправдовцють свою абревіатуру. No Action Talk Only.
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05.03.2022 16:08 Відповісти
Агония е*анутого карлика. Умри в страхе и унижении
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05.03.2022 15:50 Відповісти
Х.............йло, вся твоя армія поляже і буде вбита !

Ти сцикливий, обіс...раний фашист виліз із бункера і в істериці плачеш...

Тобі і твоїй недоармії піз...........да !
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05.03.2022 15:52 Відповісти
Путін заявив, що Росія розглядатиме будь-які спроби інших країн встановити над Україною безпольотну зону як участь у військових діях. Джерело: https://censor.net/ua/n3321842


ну, розглядай і Шо
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05.03.2022 15:52 Відповісти
это уже истерия , паника , это шантаж последнего шанса , то есть прямая угроза всему миру , с этого момента , я так думаю, и китай включится . по любому рашку дожмут .
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05.03.2022 15:53 Відповісти
китай вже давно включився
лиш не на тому боці, що ти думаєш
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05.03.2022 15:56 Відповісти
А "захід" слухає скаженого пацюка
і сциться ...
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05.03.2022 15:53 Відповісти
Давай уже, обісране ху*ло пусти собі кулю в лоб, білішість людей на цій планеті саме цього очікують.
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05.03.2022 15:53 Відповісти
Чахлик невмирущий же не одноосібно над тею кнопкою колядує, я думаю і сподіваюсь що це не тільки від цього божевільного залежить. Мають же бути ще якісь особи відповідальні яким дороге життя своє і своїх рідних.
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05.03.2022 15:54 Відповісти
Дайте мне убивать этих хохлов безнаказанно ибо сделаю вам бо-бо....и сцыкуны дадут
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05.03.2022 15:54 Відповісти
Не долго деду осталось маразмом страдать.

Война проиграна без шансов, дефолт уже скоро.
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05.03.2022 15:54 Відповісти
Надо подключать войска НАТО. Там их около 5 миллионов человек.
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05.03.2022 15:54 Відповісти
підключай
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05.03.2022 15:58 Відповісти
Раздавим как букашку с мощным и технологичным вооружением
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05.03.2022 16:01 Відповісти
Тебе бабушки половой орган пришел!!!
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05.03.2022 15:54 Відповісти
шизофреник «пу»точно использовал страх и слова НАТО …Теперь пому представит следующий пафос нато»мы все делаем правильно ,чтобы нас не втянули в войну».
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05.03.2022 15:55 Відповісти
Ось бачьте НАТО, досі боятися, кремлівський пацюк сам вас боїться більше сметрі
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05.03.2022 15:55 Відповісти
Хто його взагалі слухає, кому цікаво що та як він буде сприймати?
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05.03.2022 15:56 Відповісти
Українці всього світу мають об'єднатися і дати такий бій окупанти як ніколи, зараз наш шанс отримати незалежність від орди котрого не мали наші предки протягом століть не маємо права його змарнувати. Тримаємо стрій, слава ЗСУ, ТРО
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05.03.2022 15:56 Відповісти
ПОВТОРЮЮ-ПУТІН ТИ ВЖЕ МЕРТВИЙ...
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05.03.2022 15:58 Відповісти
То ще невідомо що за ЯО у нього залишилося!
30-40 років пройшло, без перевірок, без модернізації.
У повній таємності.
І, головне, ці 30-40 років, всі керівники ціх ракет були свято впевнені, що вони потрібні тільки для погроз та парадів!
Все давно розкрадене, та здано на металобрухт.
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05.03.2022 16:03 Відповісти
Нажаль збити його над рашою не вийде швидше за все
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05.03.2022 16:09 Відповісти
Продолжаем утилизацию!
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05.03.2022 16:03 Відповісти
здрасьте-приехали))) никаких боевых действий нету, значит никто не может принять в них участие.
один сумасшедший держит за лохов всех.
давайте смоделируем ситуацию: США или НАТО закрывают небо и этот педух, говорит, что против нас воюет НАТО. так он и так это говорит. он, что, нападет на НАТО? так он терпит поражение в Украине - как он может напасть еще на кого-то? чем? срочниками?
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05.03.2022 16:04 Відповісти
 
 