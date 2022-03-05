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Путін: РФ розглядатиме спроби закрити небо над Україною як участь у військових діях
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент країни-агресора Володимир Путін погрожує країнам, які можуть відгукнутися на прохання України закрити небо над нею для російської авіації.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Путін заявив, що Росія розглядатиме будь-які спроби інших країн встановити над Україною безпольотну зону як участь у військових діях.
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Будь ласка, зачекайте...
Величезний мітинг у Москві проти війни в Україні! 5 Березня
Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
Х.......йло, ти вже програло і обіс.....ралось!
Це так. Але тільки належного та потрібного враження це на опонента не справить. ))
Кстати, такие визги из бункера говорят о том, что бесполетная зона над Украиной таки рассматривается, иначе бы хло не хрюкало.
Просто не хватает смелости прямо заявить - мы этого ссымся, потому что нам и так пи_да.
Ти сцикливий, обіс...раний фашист виліз із бункера і в істериці плачеш...
Тобі і твоїй недоармії піз...........да !
ну, розглядай і Шо
лиш не на тому боці, що ти думаєш
і сциться ...
Война проиграна без шансов, дефолт уже скоро.
30-40 років пройшло, без перевірок, без модернізації.
У повній таємності.
І, головне, ці 30-40 років, всі керівники ціх ракет були свято впевнені, що вони потрібні тільки для погроз та парадів!
Все давно розкрадене, та здано на металобрухт.
один сумасшедший держит за лохов всех.
давайте смоделируем ситуацию: США или НАТО закрывают небо и этот педух, говорит, что против нас воюет НАТО. так он и так это говорит. он, что, нападет на НАТО? так он терпит поражение в Украине - как он может напасть еще на кого-то? чем? срочниками?