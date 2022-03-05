Путін: РФ розглядатиме спроби закрити небо над Україною як участь у військових діях

Президент країни-агресора Володимир Путін погрожує країнам, які можуть відгукнутися на прохання України закрити небо над нею для російської авіації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Путін заявив, що Росія розглядатиме будь-які спроби інших країн встановити над Україною безпольотну зону як участь у військових діях.