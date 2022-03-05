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На Миколаївщині збито російський літак, пілота взяли в полон, - глава ОДА Кім. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України збили ще один російський військовий літак на Миколаївщині.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук глава Миколаївської ОДА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінус російський літак", - написав він.

Інших детелей не повідомляється. Втім, зрозуміло, що пілот живий та його захопили в полон наші військові. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині збито 4 вертольоти ворога (оновлено)

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+72
Як же я люблю такі новини
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05.03.2022 16:09
+58
а вот гей свадьба кабасика что сняли над Черниговым
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05.03.2022 16:10
+37
Коротко
..
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям.
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05.03.2022 16:10
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Як же я люблю такі новини
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05.03.2022 16:09 Відповісти
сьогодні просто лаптєльотопад.
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05.03.2022 16:58 Відповісти
І що цікаво цей кацманавт вже в помаранчевому і на колінах! ІДІЛ ау!
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05.03.2022 17:02 Відповісти
Коротко
..
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям.
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05.03.2022 16:10 Відповісти
чому він ще живий?
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05.03.2022 16:10 Відповісти
Не для збереження йому життя, а для міжнародного трибуналу за всі ті злочини, які його країна вчинила проти України і її людей. За всіх жінок, дітей, чоловіків, чиї життя вони забрали.
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05.03.2022 16:12 Відповісти
ви знаєте, що у орків наш пілот в полоні?
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05.03.2022 16:34 Відповісти
а вот гей свадьба кабасика что сняли над Черниговым
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05.03.2022 16:10 Відповісти
пилотов штурмовиков и бомбардировщиков судить по статье
военные преступления - эта **** кроме Чернигова значит и Сирию еще бомбил
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05.03.2022 16:14 Відповісти
Пуцька всіх літунів через Сірію пропустив казав же *это бесплатные учения*
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05.03.2022 16:58 Відповісти
Кабасика можно освежевать и кормить им пленных. Может это и кощунственно, и безбожно звучит, но символично. Зло пожирает само себя.
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05.03.2022 16:15 Відповісти
Уже и на Сирию забили. Все в Украину тащат. В очередной раз убедился. что американская разведка на высоте и впустую языком не чешут. И про вторжение, и про резервы и про все остальное.
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05.03.2022 16:29 Відповісти
если б еще и точно рассказывали зеленскому перед вторжением о масштабах российских приготовлений,а не специально занижали их раз в 5 то вообще были бы молодцы-а так не понятно
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05.03.2022 16:34 Відповісти
Так ему-то амеры как раз и рассказывал. А что он блеял в ответ, напомнить?
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05.03.2022 18:56 Відповісти
видно шо из ссаки. обоссался уже по шею.
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05.03.2022 16:11 Відповісти
У нас сьогодні просто врожай збитих льотчиків
https://t.me/Tsaplienko/1896
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05.03.2022 16:12 Відповісти
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05.03.2022 16:12 Відповісти
ЖІЛІ КАК САБАКІ,ЗДОХЛІ КАК САБАКІ-ЗАРОЮТ КАК САБАК...
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05.03.2022 16:17 Відповісти
Красота!!!
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05.03.2022 16:53 Відповісти
Сегодня кацапская авиация падет со скоростью 2 летательных аппарата в час
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05.03.2022 16:12 Відповісти
Куда их столько девать? Троянский конь!
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05.03.2022 16:12 Відповісти
Этого лоапотника сегодня приземлили под Черниговом...
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05.03.2022 16:12 Відповісти
Цьому чебуреків не давати.
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05.03.2022 16:14 Відповісти
Чебуреків зась!!! Сухариків хіба- хай погризе
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05.03.2022 16:20 Відповісти
орехов еще можно дать
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05.03.2022 19:11 Відповісти
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05.03.2022 16:28 Відповісти
Ему что Вухи оттяпали?
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05.03.2022 16:32 Відповісти
То ,что челюсть подвязали - правильно,но почему этот пдрс еще хлопает поросячьими глазками?
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05.03.2022 19:11 Відповісти
Чёт сильно пацана "заблудился"
Там до Сахи
12 тысяч км минимум
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05.03.2022 16:13 Відповісти
г. Саки, Крым, их скотобаза 59882 там
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05.03.2022 16:18 Відповісти
Так. Морська авіація.
Помаранчева уніформа, щоб краще було видно, якщо впаде в морі.
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05.03.2022 17:25 Відповісти
Пілоти це еліта.Вони доволі цінні.Україна вже збила більше 40 літаків і більше 40 вертушок.
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05.03.2022 16:13 Відповісти
миленьке переживає хоч би не наш літак збили
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05.03.2022 16:14 Відповісти
Прям балують сьогоднi кацапськi льотчики добрими новинами..
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05.03.2022 16:14 Відповісти
какие они тупые!
в мирное время, когда падает самолет, то прекращают полеты самолетов этой марки и комиссия проводит расследование. а раз авиация летает, то они не признают, что они падают десятками. значит и не доводят новым пилотам, что предыдущих сбили.
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05.03.2022 16:14 Відповісти
Дуже класна новина!
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05.03.2022 16:15 Відповісти
Хорош, кучненько пошли летуны недоделанные
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05.03.2022 16:15 Відповісти
Інтрига однако, спочатку гелікоптери вирвались вперед, але літаки піднажали.
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05.03.2022 16:16 Відповісти
Но танки всех опередили!..
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05.03.2022 16:21 Відповісти
Я подозреваю , что НАТО сделает "беспилотную зону" , но только тогда , когда закончатся пепелацы - прийдется нашим хлопцам самим этот вопрос решать .
Ну и ладно - нам свое робити !
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05.03.2022 16:17 Відповісти
НАТО введёт беспилотную зону когда летать сможем только ты, а то Путин нападёт.
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05.03.2022 16:38 Відповісти
Ёрничать будешь на швабре,пацак
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05.03.2022 19:46 Відповісти
А за что спасибо, бл. Он города и воиска бомбит, убивает, такой спокойний с.ка, если их отдадут они опять будут бомбить и убивать, єто кончение люди, а их будут вименивать сразу!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 16:17 Відповісти
Чувак помаранчевий, не накручуй себе. Тебе вб'ють не сьогодні, а завтра, після допиту...Правосеками)))
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05.03.2022 16:20 Відповісти
Чого не завалили кацапського у*обка одразу???
І яке іще спасіба?
Хлопці ви чого???
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05.03.2022 16:21 Відповісти
я так зрозумів його обміняють і він знову сяде на літак бомбити Україну.............
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05.03.2022 16:23 Відповісти
там наш пілот у орків. а зекоманда он і альфівців обміняла, і вагнерівців здала, і цього, як його, який МН-17 збивав.
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05.03.2022 16:37 Відповісти
Ещё один демилитаризированный российский Су-30

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05.03.2022 16:24 Відповісти
кажуть там ще й вертушку положили. З спасателями.
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05.03.2022 16:26 Відповісти
Відео з пожмаканими "спасателямі" вже було
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05.03.2022 16:33 Відповісти
Кацапських літунів як і артилеристів теж потрібно різати як це робили у Сирії

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05.03.2022 16:27 Відповісти
Вчинити з ним так, як муджахіди ІГІЛ зробили із захопленим у полон ворожим пілотом. Посадити у металеву клітку і спалити нахій живцем
(відео в основному вистругане звідусіль, бо жорсткий шок-контент, але за наявності бажання можна знайти)

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05.03.2022 16:29 Відповісти
Жорстко, але справедливо щодо підораса-окупанта, який нищив мирних жителів.
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05.03.2022 17:29 Відповісти
вали его *****, о же опять прилетит вас убивать , мочи, суку ******* !!!!!
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05.03.2022 16:36 Відповісти
Ламайте йому руки або краще відрубайте............ Повернеться додому і знову полетить вбивати !
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05.03.2022 16:37 Відповісти
Ликвидировать☠️
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05.03.2022 16:38 Відповісти
Слова "расстрел" с одной буквой "с" или с двумя?
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05.03.2022 16:43 Відповісти
з однією"З"
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05.03.2022 18:26 Відповісти
сделайте с ним то, что этим романтикам неба делали вьетнамцы. Посадите в яму с крысами
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05.03.2022 16:55 Відповісти
Літакопадіння продовжується. Попереду планети! До книги рекордів Гінеса потрапляють...
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05.03.2022 17:36 Відповісти
Рашистам-кацапам українців не перемогти!Найліпші солдати - українці!Московити про це забули і можуть тільки ганебно стріляти по ВСУ здалека!Слава ВСУ!Слава Україні!Смерть рашистським загарбникам!
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05.03.2022 18:17 Відповісти
сбрасывать на жилые кварталы неуправляемые бомбы ФАБ-500 - это бесчеловечное военное преступление плюс очередное свидетельство рукожопости кацапов и отсутствия управляемого оружия
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05.03.2022 19:15 Відповісти
ах *****
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28.03.2022 09:55 Відповісти
 
 