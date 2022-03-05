40 057 64
На Миколаївщині збито російський літак, пілота взяли в полон, - глава ОДА Кім. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України збили ще один російський військовий літак на Миколаївщині.
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук глава Миколаївської ОДА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Мінус російський літак", - написав він.
Інших детелей не повідомляється. Втім, зрозуміло, що пілот живий та його захопили в полон наші військові.
Топ коментарі
+72 Мабуть Я
показати весь коментар05.03.2022 16:09
+58 Шимус
показати весь коментар05.03.2022 16:10
+37 Lvbnhj
показати весь коментар05.03.2022 16:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
..
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям.
военные преступления - эта **** кроме Чернигова значит и Сирию еще бомбил
https://t.me/Tsaplienko/1896
Там до Сахи
12 тысяч км минимум
Помаранчева уніформа, щоб краще було видно, якщо впаде в морі.
в мирное время, когда падает самолет, то прекращают полеты самолетов этой марки и комиссия проводит расследование. а раз авиация летает, то они не признают, что они падают десятками. значит и не доводят новым пилотам, что предыдущих сбили.
Ну и ладно - нам свое робити !
І яке іще спасіба?
Хлопці ви чого???
(відео в основному вистругане звідусіль, бо жорсткий шок-контент, але за наявності бажання можна знайти)