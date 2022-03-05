На Миколаївщині збито російський літак, пілота взяли в полон, - глава ОДА Кім. ВIДЕО

Захисники України збили ще один російський військовий літак на Миколаївщині.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук глава Миколаївської ОДА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінус російський літак", - написав він.

Інших детелей не повідомляється. Втім, зрозуміло, що пілот живий та його захопили в полон наші військові.

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