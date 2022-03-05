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ППО збила ворожий БПЛА, який фіксував інформацію для ворога

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ППО збила ворожий БПЛА, який фіксував інформацію для ворога

В ЗСУ закликають вірити у своїх захисників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Оперативного командування "Північ".

"Фахівці протиповітряної оборони однієї з бригад ОК "Північ" влучно знешкодили ворожий БПЛА, який фіксував інформацію для ворога.

Вірте у своїх захисників! Вони - надпотужні. Північ вистоїть", - наголосили в командуванні.

ППО збила ворожий БПЛА, який фіксував інформацію для ворога 01

фото facebook.com/kommander.nord
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сегодня день ПВО ЗСУ
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05.03.2022 16:19 Відповісти
А этому точно чайку с пирожком не надо? Простите , что убили животное.
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05.03.2022 18:05 Відповісти
этот мордовский ватоплан двумя удмуртами с рогатки запускается?
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05.03.2022 16:22 Відповісти
https://youtu.be/l9Nbi7V9PuE
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05.03.2022 16:27 Відповісти
мало!
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05.03.2022 16:42 Відповісти
В Одессе сбили
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05.03.2022 16:28 Відповісти
В сраці
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05.03.2022 16:30 Відповісти
Импортозамещение, сделанное из китайского конструктора. Наверное россияне точно не понимает насколько их обокрали свои же.
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05.03.2022 20:27 Відповісти
 
 