ППО збила ворожий БПЛА, який фіксував інформацію для ворога

В ЗСУ закликають вірити у своїх захисників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Оперативного командування "Північ".

"Фахівці протиповітряної оборони однієї з бригад ОК "Північ" влучно знешкодили ворожий БПЛА, який фіксував інформацію для ворога.

Вірте у своїх захисників! Вони - надпотужні. Північ вистоїть", - наголосили в командуванні.

фото facebook.com/kommander.nord