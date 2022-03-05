ППО збила ворожий БПЛА, який фіксував інформацію для ворога
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В ЗСУ закликають вірити у своїх захисників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Оперативного командування "Північ".
"Фахівці протиповітряної оборони однієї з бригад ОК "Північ" влучно знешкодили ворожий БПЛА, який фіксував інформацію для ворога.
Вірте у своїх захисників! Вони - надпотужні. Північ вистоїть", - наголосили в командуванні.
фото facebook.com/kommander.nord
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