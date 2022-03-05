"Когда увидел все это воочию - я охерел!", - збитий російський пілот Красноярцев про звірства Росії в Україні. ВIДЕО
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У мережу виклали ще один допит російського окупанта-льотчика - майора Олександра Красноярцева, літак якого українські воїни збили 5 березня в небі над Черніговом.
Відповідне відео виклав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, відповідаючи на питання, чому Красноярцев бомбив житлові райони з мирним населенням, він сказав: "Нам сказали, що звідси усіх вивезли". Він також додав, що не підтримує політику, яка проводиться сьогодні в Росії.
Як повідомлялось, українські воїни сьогодні, 5 березня, збили у небі над Черніговом ворожий літак СУ-25. Один пілот загинув, а другий - майор Олександр Красноярцев був затриманий.
Топ коментарі
+135 vlah
показати весь коментар05.03.2022 16:23
+85 Денис Коновалов 4caafe82
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+59 Шимус
показати весь коментар05.03.2022 16:24
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Будь ласка, зачекайте...
спочатку так...а потiм можна i скальп зняти...на куски порубати.
https://t.me/lachen77/4569
, будет пи…..ть, что ему яйца в тисках держали, когда он сидел сопли пускал😡😡😡
Він перший, хто має поїхати в Гаагу і бути засуджений за військові злочини проти людяності !
хрюшка рашистская... щекастая...губки бантиком ))
Бреше мразота.
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1500139171607990278
гниди Суркіси тікають в бік кордону. вiдео. це ще тиждень назад.
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1500141732494725127
Хз, может и это могло тоже способствовать: https://www.youtube.com/watch?v=2p-0t34iKzM
При этом разрушило дом в котором я выросла. Не могу передать бурю эмоций, которые меня переполняют. Цензурных слов нет. Запас не цензурных заканчивается...
Гребаные рашисты - вы несёте войну, горе и боль!!!
Завтра великий праздник Прощеное воскресенье. Как такое можно простить? Если на поколения вперёд вы пробуждает ненависть. Как бы ни старались вы уничтожить Украину, она выстоит и будет процветать! Память про отчий дом, счастливые детство и юность всегда будет со мной... Бог вам судья
ви ще поцiлуйте та обнiмiть його. ганьба.