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Ми допомагаємо українській армії захистити суверенітет та перемогти у цій війні, - Ахметов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми допомагаємо українській армії захистити суверенітет та перемогти у цій війні, - Ахметов

Підприємства SCM допомагають і продовжать допомагати Україні та українській армії захистити суверенітет країни та перемогти у розв'язаній проти нас війні.

Про це заявив власник SCM бізнесмен Рінат Ахметов у коментарі виданню "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми допомагаємо Україні, українській армії захистити суверенітет нашої країни та перемогти, а українцям вижити та вистояти", - заявив Ахметов.

Він наголосив, що Україна завжди була мирною країною, але зараз Росія руйнує українські міста та селища.

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"Безумовно. Росія - країна-агресор, а Путін - військовий злочинець. Тому що Україна завжди була мирною країною і ніколи ні на кого не нападала. А сьогодні в нашій країні руйнують селища, міста та інфраструктуру, гинуть і страждають мирні люди", - наголосив бізнесмен.

Ахметов повідомив, що зараз із країною-агресором Росією розірвані будь-які контакти. "Зараз у нас там немає жодних інтересів та активів", - наголосив Ахметов.

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Топ коментарі
+37
Эх Ахметов ,Ахметов ,а не поздновато-ли ???
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05.03.2022 16:31
+30
У тебе **** сепарска ніхто вже не питає !!! Вилізло як Наші почали перевагу отримувати, де був 8 днів???!!! Хоча назад повернутися падло.... Українці НЕ ДОПУСТІТЬ ПОВЕРНЕННЯ ТИХ ДЕПУТАТІВ, ОЛІГАРХІВ ЩО ВТЕКЛИ КОЛИ БУЛА НЕБЕЗПЕКА!!!
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05.03.2022 16:31
+30
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05.03.2022 16:32
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Эх Ахметов ,Ахметов ,а не поздновато-ли ???
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05.03.2022 16:31 Відповісти
Когда заводики в Мариуполе в опасности, пора действовать
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05.03.2022 16:33 Відповісти
Максимум - дасть "гудок"
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05.03.2022 16:35 Відповісти
Він і раніше діяв -- перевозив вугілля з закордону, бо нічим було працювати ТЕЦ. Це Ахметов давав нам тепло, коли не було вугілля. І ніякі зловмисники не можуть роззявляти рота.
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05.03.2022 16:52 Відповісти
Не хочу я не его и не его тепла.
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05.03.2022 23:51 Відповісти
Що він зараз може !
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05.03.2022 18:57 Відповісти
как всегда, лучше поздно, чем никогда, он и погудит еще
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05.03.2022 16:33 Відповісти
За 8 років війни це руде падло нагуділо з українців на мільярди.
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05.03.2022 17:08 Відповісти
Гудок гнида в 14 году мог остановить все - так нет ждал чмо до последнего кто будет побеждать
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05.03.2022 16:36 Відповісти
Нечего он не мог

Вся братва что могла в могилах уже лежала.
Или привыкла к мирным временам, и могла ток понты гонят
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05.03.2022 16:40 Відповісти
Ваша правда. Украина побеждает
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05.03.2022 17:10 Відповісти
в 14 это конченое в принципе и спонсировал частично, этот балаган с сеперьем
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05.03.2022 18:37 Відповісти
Ждал в какую сторону склонятся чаши весов. Сегодня, наконец, до него дошло, что москалький режим орков скоро ****** накроется (без вариантов)!
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05.03.2022 17:57 Відповісти
У тебе **** сепарска ніхто вже не питає !!! Вилізло як Наші почали перевагу отримувати, де був 8 днів???!!! Хоча назад повернутися падло.... Українці НЕ ДОПУСТІТЬ ПОВЕРНЕННЯ ТИХ ДЕПУТАТІВ, ОЛІГАРХІВ ЩО ВТЕКЛИ КОЛИ БУЛА НЕБЕЗПЕКА!!!
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05.03.2022 16:31 Відповісти
ну, как так можно? человек возил в Донецк "гуманитарную помощь", даже гудел там! а вы его ***** кроете...

он - не ****. он - враг Украины!
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05.03.2022 16:35 Відповісти
Він повернувся назад ще до початку війни.
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05.03.2022 16:49 Відповісти
Подготовился, нет активов . ПНХ
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05.03.2022 16:32 Відповісти
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05.03.2022 16:32 Відповісти
Ахметов идинахуй.
А заводи без тебе кровопийця краще працюватимуть!
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05.03.2022 16:33 Відповісти
Всплило
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05.03.2022 16:33 Відповісти
Лайно не тоне
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05.03.2022 16:36 Відповісти
Та ладно, краще пізно ніж ніколи.
Всяка допомога згодиться.
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05.03.2022 16:33 Відповісти
До того ж це в його інтересах, щоб Маріуполь не окупували.
Поки є спільні інтереси вважаю, що не треба нагнітати.
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05.03.2022 16:34 Відповісти
Ахметов...
А где беня?? Где эта ****??
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05.03.2022 16:33 Відповісти
Ну здравствуй, Ахметов? Коломойша интервью даст? Расскажет, как он помогает Украине в войне против *****
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05.03.2022 16:33 Відповісти
Слова цієї людини не варті й копійки
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05.03.2022 16:33 Відповісти
Скоро цього підари судити за зраду будуть ! І всі впадуть як доміно . Майно націоналізують
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05.03.2022 16:34 Відповісти
говно, если бы ты принял меры в 2014, а не гудел в жопу, **** продажная, после войны все конфисковать, кровь за эту войну на его руках
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05.03.2022 16:34 Відповісти
Как же он мог "принимать меры" если сам был "серым кардиналом" в этих событиях, пока Ху#ло не перехватил инициативу и не прислал гиркина-падлу.
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05.03.2022 18:26 Відповісти
тьху на тебе..
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05.03.2022 16:34 Відповісти
Вот дней 10 назад ты такое скажи, а не улепетывай в ЕС на самолете...
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05.03.2022 16:35 Відповісти
звичайні перехожі на звичайній вулиці у Києві сьогодні

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05.03.2022 16:36 Відповісти
Нормальная ситуация. Когда такое было? Стреляй не хочу.
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05.03.2022 16:40 Відповісти
В Израиле сплошь и рядом, но мать с ребёнком и автоматом, признаюсь никогда не видел
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05.03.2022 16:53 Відповісти
В 2014-м он бегал и орал "Донбасс не слышат" !
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05.03.2022 16:36 Відповісти
Ще врубав "гудок миру."
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05.03.2022 16:38 Відповісти
Але навіть від нього можна зробити приємний висновок. Якби мовчав, то очікував би приходу Росії. А тут, згадує путіна-вбивцю. Думаю, що вже навіть він вірить в ЗСУ
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05.03.2022 16:42 Відповісти
Плюс не пригадую щоб в азову були до нього питання. Значить дійсно допомагає. Бо виходу нема. З рашкою він втратить все.
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05.03.2022 19:54 Відповісти
Не нам судити

Але поки живий нехай спокутує, бо йому дана така можливість і можливо не дарма
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05.03.2022 16:43 Відповісти
Що спокутує, те що тримав нашу енергетику під час війни, що платив податки в держбюджет на відміну від інших олігархів? Отака ваша вдячність. Чи він має спокутувати вашу ганьбу на виборах?
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05.03.2022 17:05 Відповісти
Холуй, заткни пельку! А скільки ця падла з українців злупила по зеленим тарифам?
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05.03.2022 17:12 Відповісти
Він сам знає.
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05.03.2022 18:37 Відповісти
ого, виявляється, у кремля є своєрідне почуття гумору
якщо скласти всі тактичні знаки на техніці московитів, то розшифруємо слово

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05.03.2022 16:46 Відповісти
Майже 30 років грабував Україну,а тепер раптом вирішив допомогти,добряга((
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05.03.2022 16:49 Відповісти
Ахметова вскормили русские спецслужбы! Ахметов должен быть расстрелян без суда и следствия! Лучше время для расстрела, чем сейчас не будет!
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05.03.2022 16:57 Відповісти
я думаю, что надо тебя расстрелять
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05.03.2022 17:34 Відповісти
Ахметов у вершины русской агентуры в Украине! Расстрелять пид#раса!!!
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05.03.2022 16:58 Відповісти
Ахметов - это кошелек Путина в Украине и Новинский - смерть им *****!!!
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05.03.2022 16:59 Відповісти
Ахмєтка, маючи приватну армію охоронців 30000 шт. у 14-му році і пальцем не рухнув, щоб зупинити кацапів на Донбасі....А тепер ллє крокодилові сльози...
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05.03.2022 17:14 Відповісти
Тіх кого нема на сьогоднішій день в Україні все майно має бути націалізоване..Ахметов не є виключенням.
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05.03.2022 17:53 Відповісти
Перевзувся, гандон
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05.03.2022 18:08 Відповісти
пособник и спонсор террористов проснулся
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05.03.2022 18:10 Відповісти
А що,підприємства Ахметова ще не націналізовані?
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05.03.2022 18:29 Відповісти
Нужно все забрать у олигархов,которые украли свои заводы и т.д у государства и продать на международных торгах
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05.03.2022 18:55 Відповісти
РІНАТКА, А ДЕ ТИ БУВ У 2014 РОЦІ? ДЕ БУЛИ ТВОЇ ШАХТАРІ ТА МЕТАЛУРГИ, КОЛИ 30-50 АЛКАШІВ ТА НАРІКІВ БРАЛИ ДОНЕЦЬ ТА ЛУГАНСЬК. МОЖЕ ВЖЕ НЕ ПІЗДІВ БИ?
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05.03.2022 19:17 Відповісти
Эта гнида больше не должна наживаться на украинцах в этой стране.
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05.03.2022 21:36 Відповісти
 
 