Ми допомагаємо українській армії захистити суверенітет та перемогти у цій війні, - Ахметов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Підприємства SCM допомагають і продовжать допомагати Україні та українській армії захистити суверенітет країни та перемогти у розв'язаній проти нас війні.
Про це заявив власник SCM бізнесмен Рінат Ахметов у коментарі виданню "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми допомагаємо Україні, українській армії захистити суверенітет нашої країни та перемогти, а українцям вижити та вистояти", - заявив Ахметов.
Він наголосив, що Україна завжди була мирною країною, але зараз Росія руйнує українські міста та селища.
"Безумовно. Росія - країна-агресор, а Путін - військовий злочинець. Тому що Україна завжди була мирною країною і ніколи ні на кого не нападала. А сьогодні в нашій країні руйнують селища, міста та інфраструктуру, гинуть і страждають мирні люди", - наголосив бізнесмен.
Ахметов повідомив, що зараз із країною-агресором Росією розірвані будь-які контакти. "Зараз у нас там немає жодних інтересів та активів", - наголосив Ахметов.
Будь ласка, зачекайте...
Вся братва что могла в могилах уже лежала.
Или привыкла к мирным временам, и могла ток понты гонят
он - не ****. он - враг Украины!
А заводи без тебе кровопийця краще працюватимуть!
Всяка допомога згодиться.
Поки є спільні інтереси вважаю, що не треба нагнітати.
А где беня?? Где эта ****??
Але поки живий нехай спокутує, бо йому дана така можливість і можливо не дарма
якщо скласти всі тактичні знаки на техніці московитів, то розшифруємо слово