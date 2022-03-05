"Ви найкрутіші! Я пишаюсь вами!" - мер Херсона про відмову мешканців від "гуманітарки" окупантів
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Мешканці Херсона рішуче проігнорували нібито "гуманітарну допомогу" від російських окупантів та чітко показали загарбникам, що їхнє рідне місто – це Україна.
Про це написав у Facebook мер Херсона Ігор Колихаєв, інформує ЛІГА передає Цензор.НЕТ.
"Херсон – ви круті! Я про цю гуманітарку на площі та вашу реакцію на неї. Я пишаюся вами. Херсон – місто-герой! Херсон – це Україна!" – написав мер.
Колихаєв прокоментував проукраїнські мітинги, які відбуваються в місті. Він наголосив, що не може заборонити мітинги на підтримку України, так само як і організовувати їх.
Мер додав, що переймається безпекою містян.
Колихаєв стурбований, що окупанти обстрілюють та не дають "зелений коридор" для волонтерів. Мер зв'язувався з іноземними партнерами, щоб повідомити, що Росія порушує "озвучені світу домовленості".
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АНКАРА, СУББОТА 05 МАРТА 2022 16:13
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган завтра попытается убедить президента РФ Владимира Путина прекратить войну России против Украины. А также чтобы российская сторона села за стол переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
никакие переговоры с бесноватым не принесут результатов...
стирая с лица наши села и города оно твердит о своей миротворческой миссии и ждет только просьб о пощаде...
И как можно было получить такое доверие, что Сталин его не убил, когда он всех в окружении убивал.
Отец путина был добровольцем НКВД, начиная с Финляндии. Утверждают, что он много финнов убил. Ну и дальше по НКВД. Отсюда сам путин - это КГБ.
сьогодні у день у центрі був мітинг під українськими прапорами,
орки спочатку стояли навколо обл.адміністрації,
а потім зникли.. люди вільно пересуваються центром міста