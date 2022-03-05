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"Ви найкрутіші! Я пишаюсь вами!" - мер Херсона про відмову мешканців від "гуманітарки" окупантів

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Мешканці Херсона рішуче проігнорували нібито "гуманітарну допомогу" від російських окупантів та чітко показали загарбникам, що їхнє рідне місто – це Україна.

Про це написав у Facebook мер Херсона Ігор Колихаєв, інформує ЛІГА передає Цензор.НЕТ.

"Херсон – ви круті! Я про цю гуманітарку на площі та вашу реакцію на неї. Я пишаюся вами. Херсон – місто-герой! Херсон – це Україна!" – написав мер.

Колихаєв прокоментував проукраїнські мітинги, які відбуваються в місті. Він наголосив, що не може заборонити мітинги на підтримку України, так само як і організовувати їх.

Мер додав, що переймається безпекою містян.

Колихаєв стурбований, що окупанти обстрілюють та не дають "зелений коридор" для волонтерів. Мер зв'язувався з іноземними партнерами, щоб повідомити, що Росія порушує "озвучені світу домовленості".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні створено штаб для координації гуманітарної допомоги

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
ми усі пишаємось Вами
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05.03.2022 16:54
+30
ХЕРСОН - ВСТАВАЙ! ХЕРСОН - ЦЕ УКРАЇНА!
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05.03.2022 16:53
+8
***** слетел с катушек...
никакие переговоры с бесноватым не принесут результатов...
стирая с лица наши села и города оно твердит о своей миротворческой миссии и ждет только просьб о пощаде...
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05.03.2022 17:14
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ХЕРСОН - ВСТАВАЙ! ХЕРСОН - ЦЕ УКРАЇНА!
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05.03.2022 16:53 Відповісти
ми усі пишаємось Вами
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05.03.2022 16:54 Відповісти
Дай бог им до Одессы не добраться, там же просто на мясо разберут голыми руками.
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05.03.2022 16:56 Відповісти
Эрдоган завтра попытается убедить Путина прекратить войну в Украине
НОВИНА УКРАЇНСЬКОЮ →
АНКАРА, СУББОТА 05 МАРТА 2022 16:13

Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган завтра попытается убедить президента РФ Владимира Путина прекратить войну России против Украины. А также чтобы российская сторона села за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
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05.03.2022 16:59 Відповісти
Дай Бог, но вряд ли что-то получится. Хутин одержим одной маниакальной идеей. Если он остановится, то он не будет знать как дальше жить.
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05.03.2022 17:13 Відповісти
Не уговорит, у него манника и он антикрист жаждущий крови эту тварь может только его смерть остановит
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05.03.2022 17:37 Відповісти
***** слетел с катушек...
никакие переговоры с бесноватым не принесут результатов...
стирая с лица наши села и города оно твердит о своей миротворческой миссии и ждет только просьб о пощаде...
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05.03.2022 17:14 Відповісти
В путина дед был поваром в Горках и кормил Ленина, а потом Сталина.
И как можно было получить такое доверие, что Сталин его не убил, когда он всех в окружении убивал.
Отец путина был добровольцем НКВД, начиная с Финляндии. Утверждают, что он много финнов убил. Ну и дальше по НКВД. Отсюда сам путин - это КГБ.
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05.03.2022 20:23 Відповісти
Перед цуцвангом воєнної афери путлера раптово всі почнуть вмовляти, а тут опа і погодиться і на переговори піде щоб поразку перетворити в нічию і виторгувати побільше
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05.03.2022 22:15 Відповісти
Пока не уговорил, надо нашим ВСУ их побольше накрошить, чтоб некому было снова лезть
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05.03.2022 17:15 Відповісти
це якась вчорашня новина..
сьогодні у день у центрі був мітинг під українськими прапорами,
орки спочатку стояли навколо обл.адміністрації,
а потім зникли.. люди вільно пересуваються центром міста
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05.03.2022 18:06 Відповісти
Херсон - ви класні!
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05.03.2022 18:39 Відповісти
Херсон це не місто герой, це місто самих найсправжніх героїв, сміливих, гордовитих і відданих самим собі 👏👏👏 гордість України, а свиномобакам такого ніколи не зрозуміти
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05.03.2022 19:08 Відповісти
 
 