"Ви найкрутіші! Я пишаюсь вами!" - мер Херсона про відмову мешканців від "гуманітарки" окупантів

Мешканці Херсона рішуче проігнорували нібито "гуманітарну допомогу" від російських окупантів та чітко показали загарбникам, що їхнє рідне місто – це Україна.

Про це написав у Facebook мер Херсона Ігор Колихаєв, інформує ЛІГА передає Цензор.НЕТ.

"Херсон – ви круті! Я про цю гуманітарку на площі та вашу реакцію на неї. Я пишаюся вами. Херсон – місто-герой! Херсон – це Україна!" – написав мер.

Колихаєв прокоментував проукраїнські мітинги, які відбуваються в місті. Він наголосив, що не може заборонити мітинги на підтримку України, так само як і організовувати їх.

Мер додав, що переймається безпекою містян.

Колихаєв стурбований, що окупанти обстрілюють та не дають "зелений коридор" для волонтерів. Мер зв'язувався з іноземними партнерами, щоб повідомити, що Росія порушує "озвучені світу домовленості".

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