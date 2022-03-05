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Бутусов Юрій (3123) ЗСУ (5683)

Під Харковом ЗСУ захопили три ворожі "Гради" і дві "Акації", - Бутусов. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Три реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та дві 152 мм самохідні артустановки Акація, захоплені під Харковом однією з бригад ЗСУ.

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"Три реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та дві 152 мм самохідні артустановки Акація, захоплені під Харковом однією з бригад ЗСУ. Вся ця техніка зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ вже стоїть на озброєнні нашої армії. Загалом наші війська на захід від Харкова захопили понад 30 одиниць бойової техніки".

Під Харковом ЗСУ захопили три ворожі Гради і дві Акації, - Бутусов 01

Під Харковом ЗСУ захопили три ворожі Гради і дві Акації, - Бутусов 02

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Топ коментарі
+81
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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05.03.2022 17:03
+57
получил мзды поразбежались 93 ка красавцы
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05.03.2022 17:03
+55
СЛАВА "ОДНІЙ З БРИГАД ЗСУ"!!!
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05.03.2022 17:04
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05.03.2022 17:03 Відповісти
получил мзды поразбежались 93 ка красавцы
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05.03.2022 17:03 Відповісти
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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05.03.2022 17:03 Відповісти
СЛАВА "ОДНІЙ З БРИГАД ЗСУ"!!!
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05.03.2022 17:04 Відповісти
Усе в закрома.
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05.03.2022 17:06 Відповісти
Ну в хозяйстве пригодится ...
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05.03.2022 17:06 Відповісти
Нашим Слава !!!! А Собакам собачье !!!!
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05.03.2022 17:07 Відповісти
це просто свято якесь.
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05.03.2022 17:08 Відповісти
Демілітаризація Росії йде повним ходом 👍
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05.03.2022 17:08 Відповісти
та перестаньте ********* чи ерефію, іншим чином писати- це ж на інстинктивному рівні вже має бути від 14-го року.
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05.03.2022 17:22 Відповісти
денацифікація рабсєян також!
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05.03.2022 19:45 Відповісти
чому самоназва азiопської рашистської паРашi з великої лiтери ?
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05.03.2022 20:02 Відповісти
Що у них звички - казали-ж їм - "Не лізь по копаному , падлюка !"
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05.03.2022 17:12 Відповісти
🤣🤣🤣
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05.03.2022 17:21 Відповісти
Да града с полным боекомплектом смотрю)
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05.03.2022 17:12 Відповісти
Два*
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05.03.2022 17:13 Відповісти
Путін і Шойгу


Розмова фашистів !
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05.03.2022 17:12 Відповісти
Не поширюйте ПІТЕРСЬКИЙ СПАМ (із сайта lifedon.com.ua).
https://lifedon.com.ua/policy/policy_world/59398-srochno-prezidentskiy-bort-rf-vyletel-v-ssha.html
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05.03.2022 19:50 Відповісти
Бригады - хорошо,
Батальоны - плохо
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05.03.2022 17:13 Відповісти
А не то ли это поле https://censor.net/ua/video_news/3321818/*****************************************************************************************************
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05.03.2022 17:14 Відповісти
УКРАЇНЦІ, ЛЮБІ !
ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ !
МИ ПРОСТО НА МАЄМО ПРАВА БОЯТИСЯ !
ЯКЩО Є СТРАХ, ТО ПЕРЕТВОРЮЙТЕ ЙОГО НА ДІЇ !
У ТАКОМУ РАЗІ КОЖЕН ПОВИНЕН ТЯГНУТИ ДО ДОРОГ ШИНІ, МІХІ З ПІСКОМ ВАРИТИ ІЖАКІВ ТА СТЯГУВАТИ ЇНШИЙ ХЛАМ , ЩОБ У РАЗІ ПРИБЛИЖЕННЯ -
ЗАГОРОДИТИ ПРОЇЗД КОЛОНАМ РАШИСТІВ !
НЕ ВТРАЧАЄМО ДОРОГОЦІННИЙ ЧАС !
ВСЕ БУДЕ - УКРАЇНА !
СЛАВА ТОБІ МУЖНІЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДЕ -ПЕРЕМОЖЦЮ !!!
ПРОДОВЖУЄМО НИЩИТИ ЗАГАРБНИКА - ВОРОГА, ХТО ЯК МОЖЕ !
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05.03.2022 17:15 Відповісти
мілітаризація України
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05.03.2022 17:15 Відповісти
Nice job! Nice job!
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05.03.2022 17:16 Відповісти
А чи найдуться такі люди в Україні які зможуть оволодіти те озброєння та із ним боронити Україну?Я вважаю що знешкоджування робочої техніки ворога являється саботажем та і диверсією.
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05.03.2022 17:16 Відповісти
У нас точно такое вооружение есть. И если внимательно читать то можно узнать что мы это будем использовать
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05.03.2022 17:18 Відповісти
Але на жаль влада чекає тільки зброю із-за бугра
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05.03.2022 17:27 Відповісти
віднесіться з розумінням до свіжого ко-ко форуму... І так перехвилювався, що абзац зміг посилити, а розділові знаки- ліпіть як забажаєте, включно із зворотнім значенням.
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05.03.2022 17:29 Відповісти
Двохсота мотострілецька бригада ЗС РФ вже по справжньому "200та"!!!
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05.03.2022 17:21 Відповісти
А чому ця техніка не відремонтована та не првцює на ЗСУ? Адже по фото видно що скати можливо поміняти хвилин за 30-40 і техніка ворога вже в бою наблаго Ураїни.Тільки чомусь ніхто це не ініціює.
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05.03.2022 17:24 Відповісти
так без тебе ж, ніяк?
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05.03.2022 17:31 Відповісти
Зачем этот шлак нужен? С байрактара превращаясь в металлолом.
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05.03.2022 17:35 Відповісти
Нужен,ФЕДЯ нужен.Ой как нужен.Если для ВСУ битая техника не нужна,так как ее избыток,То для нас українців і залишений патрон потрібен для знешкожування ворога.
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05.03.2022 17:44 Відповісти
Ти і є ,,шлак,,.Адже ті кому біля 60 якраз і являються самими вправними бійцями на тій техніці яку залишають мокшани.А ось ти ,хренова душа,,яка не знає даже як розбирати АК вчить та вказує як нам українцям боронити свою землю.
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05.03.2022 17:59 Відповісти
ми теж втрачаємо техніку, на її виробництво та ремонт потрібен час, а якщо трофейна в справному стані, то нею можна знищувати ворога майже миттєво, навіть вбігти не зможуть, як під власні снаряди потраплять.
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05.03.2022 18:02 Відповісти
По домам ударили и удрали. Дома жалко и людей. Где жить будут теперь? А ведь война может 2-3 месяца идти теперь.
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05.03.2022 17:28 Відповісти
Рф можно занести как один из поставщиков оружия
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05.03.2022 17:29 Відповісти
Прям древнее, кто с мечом на нас пойдёт, - от него и погибнет.....
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05.03.2022 17:33 Відповісти
Захопили, перевірили, розвернули і по московських нацистах їхньою же зброєю, поки далеко не втекли.
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05.03.2022 17:57 Відповісти
Москалі лізуть в Україну, як чорти в пекло!!!
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05.03.2022 18:08 Відповісти
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05.03.2022 18:14 Відповісти
Ну і куди, суки, по ораному?
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05.03.2022 18:30 Відповісти
****** по Бєлгороду!!!
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05.03.2022 18:43 Відповісти
Харків'яни, вул. Наталії УЖВІЙ ?
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06.03.2022 05:11 Відповісти
 
 