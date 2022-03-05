Запоріжжя готується до облоги, окупанти вийшли з Енергодара, - голова ВЦА Старух
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
На сьогодні ситуація в Запорізькій області залишається напруженою. На її території тривають бої, Запоріжжя готується до облоги.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова Запорізької військово-цивільної адміністрації Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в області тривали бойові дії. Ті люди, які запропонували гуманітарний коридор з населених пунктів Донецької області, одночасно вели бої на шляху цього коридору - від Полог. В Запоріжжі порівняно спокійно. Місто готується до облоги, зміцнюється і забезпечує ті поставлені завдання і необхідні роботи", - зазначив він.
В окупованому Мелітополі, за його словами, сьогодні відбувся черговий масовий мітинг. Місцева влада працює в Палаці культури під українським прапором, вживає всіх необхідних заходів, працює соціальна інфраструктура.
"Сьогодні наші зробили міні-гуманітарний коридор, доставили для Мелітополя і Бердянська медикаменти для хворих, яким проводять гемодіаліз, і інсулін для діабетиків. Зараз потрібно, щоб ще Мелітополь з Бердянськом обмінялися і буде все в порядку", - наголосив Старух.
Він також зазначив, що на частині півдня Запорізької області транслюються російські канали.
"З Енергодара вийшли російські війська. Вони намагалися потрапити в будівлю СБУ, провели ніч у міськвиконкомі, вкрали там усе, що тільки можна було вкрасти. Місцева влада повернулася і виконує всі свої функції. Енергодар під контролем. Нам потрібно організувати туди гумконвой: насамперед - паливо, а потім продукти харчування, тому що вони вже закінчуються", - додав Старух.
Будь ласка, зачекайте...
***** ГРЯЗНАЯ ВОНЮЧАЯ СТОЧНАЯ КАНАВА И СТАЯ
ГОЛОДНЫХ БЕШЕНЫХ ПСОВ... ВОТ ВСЕ ЧЕМ ДОЛЖНО
ЗАКОНЧИТСЯ ЭТО ****** ТЕЛО
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
руSSкому міру повірити-себе обманути!
Привіт кісі 🇺🇦
https://www.facebook.com/watch/?v=723161182058459
Братья грузины, сегодня в Украине очень жарко. И вы об этом знаете. У нас есть уникальный шанс вернуть наши земли, наши регионы Абхазию и Самачабло. Мы, грузины, которые воюем более 8 лет за свободу Украины, также готовы воевать за свободу Грузии для восстановления территориальной целостности Грузии. Поэтому призываем вас взять в руки оружие и ударить по врагу. Такой уникальной возможности у нас больше не будет. Слава Грузии", - обратились военные.
Как известно, горячая фаза войны в Грузии продолжалась с 7 по 12 августа 2008 года, в ней погибли почти 400 военных с обеих сторон и столько же гражданских. По результатам
войны Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию и признала их "независимость".
Ранее мы сообщали, что в Украину едут тысячи добровольцев.
Количество желающих вступить в отряды территориальной обороны в Запорожье