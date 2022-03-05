Запоріжжя готується до облоги, окупанти вийшли з Енергодара, - голова ВЦА Старух

На сьогодні ситуація в Запорізькій області залишається напруженою. На її території тривають бої, Запоріжжя готується до облоги.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова Запорізької військово-цивільної адміністрації Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в області тривали бойові дії. Ті люди, які запропонували гуманітарний коридор з населених пунктів Донецької області, одночасно вели бої на шляху цього коридору - від Полог. В Запоріжжі порівняно спокійно. Місто готується до облоги, зміцнюється і забезпечує ті поставлені завдання і необхідні роботи", - зазначив він.

В окупованому Мелітополі, за його словами, сьогодні відбувся черговий масовий мітинг. Місцева влада працює в Палаці культури під українським прапором, вживає всіх необхідних заходів, працює соціальна інфраструктура.

"Сьогодні наші зробили міні-гуманітарний коридор, доставили для Мелітополя і Бердянська медикаменти для хворих, яким проводять гемодіаліз, і інсулін для діабетиків. Зараз потрібно, щоб ще Мелітополь з Бердянськом обмінялися і буде все в порядку", - наголосив Старух.

Він також зазначив, що на частині півдня Запорізької області транслюються російські канали.

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"З Енергодара вийшли російські війська. Вони намагалися потрапити в будівлю СБУ, провели ніч у міськвиконкомі, вкрали там усе, що тільки можна було вкрасти. Місцева влада повернулася і виконує всі свої функції. Енергодар під контролем. Нам потрібно організувати туди гумконвой: насамперед - паливо, а потім продукти харчування, тому що вони вже закінчуються", - додав Старух.