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Запоріжжя готується до облоги, окупанти вийшли з Енергодара, - голова ВЦА Старух

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

На сьогодні ситуація в Запорізькій області залишається напруженою. На її території тривають бої, Запоріжжя готується до облоги.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова Запорізької військово-цивільної адміністрації Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в області тривали бойові дії. Ті люди, які запропонували гуманітарний коридор з населених пунктів Донецької області, одночасно вели бої на шляху цього коридору - від Полог. В Запоріжжі порівняно спокійно. Місто готується до облоги, зміцнюється і забезпечує ті поставлені завдання і необхідні роботи", - зазначив він.

В окупованому Мелітополі, за його словами, сьогодні відбувся черговий масовий мітинг. Місцева влада працює в Палаці культури під українським прапором, вживає всіх необхідних заходів, працює соціальна інфраструктура.

"Сьогодні наші зробили міні-гуманітарний коридор, доставили для Мелітополя і Бердянська медикаменти для хворих, яким проводять гемодіаліз, і інсулін для діабетиків. Зараз потрібно, щоб ще Мелітополь з Бердянськом обмінялися і буде все в порядку", - наголосив Старух.

Він також зазначив, що на частині півдня Запорізької області транслюються російські канали.

Також дивіться: Російську ДРГ ліквідували на Запоріжжі під час затримання. ВIДЕО

Енергодара вийшли російські війська. Вони намагалися потрапити в будівлю СБУ, провели ніч у міськвиконкомі, вкрали там усе, що тільки можна було вкрасти. Місцева влада повернулася і виконує всі свої функції. Енергодар під контролем. Нам потрібно організувати туди гумконвой: насамперед - паливо, а потім продукти харчування, тому що вони вже закінчуються", - додав Старух.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
На Одещині збили черговий російський літак

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05.03.2022 17:14
+22
кацапских оккупантов убьём ВСЕХ до единого а ******** лишим государственности .
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05.03.2022 17:08
+19
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05.03.2022 17:11
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кацапских оккупантов убьём ВСЕХ до единого а ******** лишим государственности .
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05.03.2022 17:08 Відповісти
За окупантів згоден на всі 100%а от щодо кацапської державності то це їх внутрішня справа. Ізояція. Повна і тотальна. "Ніжки Буша" в 1991-1992 роках вартістю 43 мільярда доларів призвели до того що уже в 2008 кацапи зайшли в Грузію і хапнули 20% території... Без "ніжок" з виплатою репарацій нам гарантоване як мінімум 70 років без війни з кацапами. Їм буде не до війн. Ми, якщо хочемо отримувати репарації протягом 50 років маємо бути зацікавлені щоб в ********** після війни і відновлення українських кордонів було керівництво яке здатне обдирати населення як липку... Так що *****-2, *****-3 "ето судьба"...
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05.03.2022 17:17 Відповісти
Раздайте народу оружие не тупите !!! Желающих тысячи -- организовуйтесь
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05.03.2022 17:17 Відповісти
РОБІТЬ БАРИКАДИ НА В'ЇЗДАХ, ГОТУЙТЕ КОКТЕЙЛІ МОЛОТОВА! НЕ БІЙТЕСЬ. МИ В КИЄВІ ВЖЕ ТИЖДЕНЬ ТАК МОСКАЛІВ ЗУСТРІЧАЄМО!
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05.03.2022 17:10 Відповісти
Вони не будуть заходити в місто будуть йти в сторону Києва
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05.03.2022 17:17 Відповісти
В Запоріжжі багато ЗСУ. Просто обійти і ******* далі на Київ в орків не вийде. ЗСУ їх тили нахер похерачать.
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05.03.2022 17:30 Відповісти
А в якому напрямку вони з Енергодару вийшли?
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05.03.2022 18:52 Відповісти
Если сами вышли из Энергодара это означает что у путлера уже не хватает войск чтобы наступать, приходится откуда то уходить.
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05.03.2022 17:11 Відповісти
Більш схоже, що заснували станцію та вийшли
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05.03.2022 17:12 Відповісти
Старух хай приiде на блок - пост та АЕС и подивиться скiльки iх там.
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05.03.2022 17:45 Відповісти
Замінували
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05.03.2022 17:14 Відповісти
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05.03.2022 17:11 Відповісти
Ще сьогодні є час на концерт Кобзона вечірній...
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05.03.2022 17:15 Відповісти
КАКОЙ НА *** ГРОБ? КАКИЕ НА *** ЦВЕТЫ?
***** ГРЯЗНАЯ ВОНЮЧАЯ СТОЧНАЯ КАНАВА И СТАЯ
ГОЛОДНЫХ БЕШЕНЫХ ПСОВ... ВОТ ВСЕ ЧЕМ ДОЛЖНО
ЗАКОНЧИТСЯ ЭТО ****** ТЕЛО
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05.03.2022 17:56 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
руSSкому міру повірити-себе обманути!
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05.03.2022 17:13 Відповісти
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 17:14 Відповісти
Блін, та хорош рекламу привата тут впарювати!
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05.03.2022 17:26 Відповісти
Начебто на військовий стан страхові поліси не поширюються?
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05.03.2022 18:53 Відповісти
Тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає
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05.03.2022 19:07 Відповісти
На Одещині збили черговий російський літак

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05.03.2022 17:14 Відповісти
На прямой видимости из окна моих родственников!! Я был наверно первый кто фотки получил)
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05.03.2022 17:22 Відповісти
К сожалению не последний, сейчас орки мобилизуют пилотов авиалиний которые без работы остались. А в танки посадят дальнобойщиков.
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05.03.2022 17:29 Відповісти
Тут другой вопрос, почему ЗСУ до сих пор не ******* по аэродромам в Беларуси и России откуда летят самолеты и ракеты? Это правда так сложно, буду рад услышать мнение эксперта, ибо мне кажется что наша власть просто боится разозлить Пуйла.
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05.03.2022 17:33 Відповісти
Не знаю чи бачили,хто не бачив ,подивиться.
Привіт кісі 🇺🇦
https://www.facebook.com/watch/?v=723161182058459
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05.03.2022 17:17 Відповісти
шото кисе привет не понравился )))
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05.03.2022 17:20 Відповісти
Украинцы это нация войны. Что умеют делать украинцы наилучшим образом, так это воевать. Скифы, Сарматы, Готы, Русы кровь самых воинственных цивилизаций текут в украинцах. Собиратели ягод и мха, явно переоценили себя и свои возможности, за что и поплатятся
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05.03.2022 17:18 Відповісти
"Собиратели ягод и мха," - это классно!
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05.03.2022 17:42 Відповісти
Вполне возможно, что войскам Путина в ближайшее время придется очень туго. Мало того, что Россия несет невиданные потери, вторгнувшись в Украину, еще и грузины собрались возвращать Абхазию Как сообщает УНИАН, с таким заявлением выступили грузинские бойцы, которые 8 лет воевали против российских оккупантов на Донбассе.

Братья грузины, сегодня в Украине очень жарко. И вы об этом знаете. У нас есть уникальный шанс вернуть наши земли, наши регионы Абхазию и Самачабло. Мы, грузины, которые воюем более 8 лет за свободу Украины, также готовы воевать за свободу Грузии для восстановления территориальной целостности Грузии. Поэтому призываем вас взять в руки оружие и ударить по врагу. Такой уникальной возможности у нас больше не будет. Слава Грузии", - обратились военные.

Как известно, горячая фаза войны в Грузии продолжалась с 7 по 12 августа 2008 года, в ней погибли почти 400 военных с обеих сторон и столько же гражданских. По результатам

войны Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию и признала их "независимость".

Ранее мы сообщали, что в Украину едут тысячи добровольцев.
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05.03.2022 17:19 Відповісти
Этих орков ждут с нетерпением, будем рвать в клочья даже голыми руками, у нас здесь желающих столько что им тошно будет, говорю как коренной житель Запорожья
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05.03.2022 17:51 Відповісти
Абсолютна брехня ,можливо в місті вони не шляються сильно,але вони є в місті,і повність контролюють заес
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05.03.2022 17:57 Відповісти
Видна военная организация и отпор в северных областях Украины. А по югу оккупанты почти свободно шастают. Много здоровых мужиков в мирных протестах пытаются остановить врага. Организуйте как-то юг в военном отношении. А то каждый город будто спокойно ждёт своей порции оккупантов
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05.03.2022 18:11 Відповісти
Не вышли. Город действительно нуждается в гуманитарных поставках.
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05.03.2022 18:53 Відповісти
То курва, вже дайте зброю людям. Смерть Москві та москалям
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05.03.2022 19:21 Відповісти
_"Из Энергодара вышли российские войска "... Брехня, только что читал опровержение мера Енергодара. Мацкали из города не выходили, но буянить пока перестали...
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05.03.2022 23:22 Відповісти
 
 