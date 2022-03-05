Кіпр заборонив п'яти військовим кораблям РФ доступ до свого порту, - ЗМІ
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Кіпр цього тижня заборонив пришвартуватися п'яти російським військовим кораблям попри угоду з РФ про надання доступу її кораблям до портів острівної держави.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Philenews.
Дипломатичні джерела підтвердили, що Кіпр не дозволив швартуватися п’яти кораблям із запланованим візитом до порту Лімассол. Як зазначається, це були фрегати та допоміжні катери, які мали б причалити для дозаправки.
МЗС Кіпру повідомило Росію вербальною нотою, що через події в Україні дію угоди про надання об'єктів та швартовного дозволу припинено.
Це змусило російські кораблі шукати інший порт для дозаправки, сказано в повідомленні.
Раніше Кіпр закрив свій повітряний простір для російських літаків.
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Бомбив Сирію і мав аудієнцію з Асадом: полонений пілот Су-34, збитого над Черніговом, виявився одним з "асів" Путіна
КИЇВ. 5 березня. УНН. Полонений пілот Су-34, збитого над Черніговим, виявився одним з "асів" президента РФ Володимира Путіна. Як повідомили у СБУ, за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом, передає УНН.
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На відео СБУ - збитий російськй пілот, один із "асів" путіна, який за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом. Ви можете побачити їхнє спільне фото у нарізці вище.
Для нього бомбити цивільні міста - не нова справа. Як пояснює сам злочинець, він не думає про такі поняття як "житлові будинки і квартали": "Є просто цілі з координатами..."
Тепер у нього попереду безліч довгих розмов зі співробітниками СБУ.
Він відповідатиме за всі свої звірства, як і тисячі інших російських загарбників, що з війною прийшли на українську землю, додали у СБУ.
Захватили бы Кипр.
Кое-кому полегчало бы, а то мучаются, сомневаются.
Увесь світ сахається від вас, як від прокажених.