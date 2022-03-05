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Кіпр заборонив п'яти військовим кораблям РФ доступ до свого порту, - ЗМІ

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Кіпр заборонив п'яти військовим кораблям РФ доступ до свого порту, - ЗМІ

Кіпр цього тижня заборонив пришвартуватися п'яти російським військовим кораблям попри угоду з РФ про надання доступу її кораблям до портів острівної держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Philenews.

Дипломатичні джерела підтвердили, що Кіпр не дозволив швартуватися п’яти кораблям із запланованим візитом до порту Лімассол. Як зазначається, це були фрегати та допоміжні катери, які мали б причалити для дозаправки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Русский корабль, иди нах#й": Грузинські моряки відмовились надавати паливо росіянам. ВIДЕО

МЗС Кіпру повідомило Росію вербальною нотою, що через події в Україні дію угоди про надання об'єктів та швартовного дозволу припинено.

Це змусило російські кораблі шукати інший порт для дозаправки, сказано в повідомленні.

Раніше Кіпр закрив свій повітряний простір для російських літаків.
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Топ коментарі
+34
Казали ж, веслами, веслами.
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05.03.2022 17:24
+22
Російський корабель, пішов на **й!
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05.03.2022 17:26
+13
Вербальная нота это что то типа....руские военные корабли идите *****..да???
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05.03.2022 17:27
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Казали ж, веслами, веслами.
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05.03.2022 17:24 Відповісти
5 березня 2022, 16:17 • Тоня Туманова • 109320

Бомбив Сирію і мав аудієнцію з Асадом: полонений пілот Су-34, збитого над Черніговом, виявився одним з "асів" Путіна

КИЇВ. 5 березня. УНН. Полонений пілот Су-34, збитого над Черніговим, виявився одним з "асів" президента РФ Володимира Путіна. Як повідомили у СБУ, за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом, передає УНН.

Деталі

На відео СБУ - збитий російськй пілот, один із "асів" путіна, який за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом. Ви можете побачити їхнє спільне фото у нарізці вище.

Для нього бомбити цивільні міста - не нова справа. Як пояснює сам злочинець, він не думає про такі поняття як "житлові будинки і квартали": "Є просто цілі з координатами..."

Тепер у нього попереду безліч довгих розмов зі співробітниками СБУ.

Він відповідатиме за всі свої звірства, як і тисячі інших російських загарбників, що з війною прийшли на українську землю, додали у СБУ.
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05.03.2022 17:25 Відповісти
"Це змусило російські кораблі шукати інший порт для дозаправки"

Захватили бы Кипр.
Кое-кому полегчало бы, а то мучаются, сомневаются.
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05.03.2022 17:26 Відповісти
100% тут вже рашисти в своїх групах на ФБ пишуть " Кипр наш" , расєйскіє *****, які повиходили заміж за кіпріотів , розповідають їм про " бенедеров" та "нациков" , та Великого *****... кидаються на українців, бо не можуть вивести свої гроші з параші..
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05.03.2022 17:37 Відповісти
Російський корабель, пішов на **й!
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05.03.2022 17:26 Відповісти
О АПЯТЬ-РУСКІЙ КАРАБЛЬ ІДІ НА...
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05.03.2022 17:27 Відповісти
...ГРЄБІТЄ ВЬОСЛАМІ КАЦАПИ...
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05.03.2022 17:31 Відповісти
Вербальная нота это что то типа....руские военные корабли идите *****..да???
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05.03.2022 17:27 Відповісти
Знову заправка? Вам же грузин сказав, де заправлятися.
Увесь світ сахається від вас, як від прокажених.
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05.03.2022 17:27 Відповісти
Запретили по новой традиции и по неизменному для них пути..
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05.03.2022 17:33 Відповісти
Касапы опять с вёслами плавать начнут...
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05.03.2022 17:34 Відповісти
все до того
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05.03.2022 17:39 Відповісти
И таки да! руССкий корабль идет... дальше знают даже на Кипре
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05.03.2022 17:38 Відповісти
 
 