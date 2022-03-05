Кіпр заборонив п'яти військовим кораблям РФ доступ до свого порту, - ЗМІ

Кіпр цього тижня заборонив пришвартуватися п'яти російським військовим кораблям попри угоду з РФ про надання доступу її кораблям до портів острівної держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Philenews.

Дипломатичні джерела підтвердили, що Кіпр не дозволив швартуватися п’яти кораблям із запланованим візитом до порту Лімассол. Як зазначається, це були фрегати та допоміжні катери, які мали б причалити для дозаправки.

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МЗС Кіпру повідомило Росію вербальною нотою, що через події в Україні дію угоди про надання об'єктів та швартовного дозволу припинено.

Це змусило російські кораблі шукати інший порт для дозаправки, сказано в повідомленні.

Раніше Кіпр закрив свій повітряний простір для російських літаків.