СБУ зірвала плани РФ щодо створення "народних республік" на Західній Україні
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СБУ зірвала плани Кремля щодо створення нових "народних республік". РФ планувала зробити це на Західній Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Управління СБУ в Івано-Франківській області, передає Цензор.НЕТ.
СБУ зірвала плани РФ створити "Федеративну Республіку України", до якої мали увійти такі області: Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська, Тернопільська та Чернівецька.
"Логіка створення псевдоутворення – розхитати ситуацію в тилу українських військових. А саме – в тих областях, які не вдається захопити силами регулярної армії РФ, - повідомили у відомстві.
За задумом окупантів, створення псевдоресупбліки позбавило б Збройні сили України підтримки та забезпечення з тилу.
СБУ затримала організатора та ключових осіб мережі на Івано-Франківщині. За інформацією спецслужби, в західних і центральних областях вони мали завербувати понад пів тисячі зрадників.
"Сепаратисти планували дискредитувати та позбавити підтримки суспільства силовиків. Інспірувати недовіру до правоохоронних органів. Далі озброєні сепаратисти мали ліквідувати ключових керівників силових органів і представників влади. Після цього в регіонах планувалося спочатку захопити адміністративні будівлі та проголосити "народні республіки" за зразком так званих "Л/ДНР", а потім об’єднати їх у нову підконтрольну Росії державу", - йдеться в повідомленні.
СБУ виявила в організатора готові маніфести до армії, силовиків та цивільного населення України із закликами переходити на їхню сторону. Крім того, знайдено звернення до іноземних держав про вимогу визнання нового "анклаву".
Спільники заколотника дали покази на нього, з організатором проводяться слідчі дії.
Будь ласка, зачекайте...
Слухайте, а може вони не нЕлюди, а просто не люди?
Може вони колись з іншого паралельного світу сюди потрапили?
Додуматись до такої операціїї в краях, де останній супротив був закінчений в 1963му!
- Ти звідки?
- я з ФРУ!
Це те саме, що вони хочуть у Херсоні створити - ХНР.
- Ти звідки?
- я з ХНР!
Как житель Черновцов говорю.
У Чернівецькій області затримали кількох осіб, які причетні до ворожих ДРГ
як тії касаби, що не знають як в Україні опинилися
Інструкцій Будьонного начитались?
Аналог.
они вообще ничего об Украине не знают)
Росія збиралась...
А Росія тупіша ніж здавалось.
Правильно писати «західна Україна». Нема такого топоніму, як «Західна Україна»!!!
какогох*я (вибачте) кремль має шото хотіти створити у нас вдома ?????
я думав масовий психоз і шезофренфя не можливі... такі помилявся... той дурдом треба ізолювати всією країною...шоби воно там перебісилося, переколотилося і згинуло....бо та потвора згубить весь світ...
Скажи своему куратору с Лахта 2, что ты его спалил, и бандеровцы уже выехали тебя силой брать. В извращенной форме.