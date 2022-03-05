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СБУ зірвала плани РФ щодо створення "народних республік" на Західній Україні

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СБУ зірвала плани РФ щодо створення

СБУ зірвала плани Кремля щодо створення нових "народних республік". РФ планувала зробити це на Західній Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Управління СБУ в Івано-Франківській області, передає Цензор.НЕТ.

СБУ зірвала плани РФ створити "Федеративну Республіку України", до якої мали увійти такі області: Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська, Тернопільська та Чернівецька.

"Логіка створення псевдоутворення – розхитати ситуацію в тилу українських військових. А саме – в тих областях, які не вдається захопити силами регулярної армії РФ, - повідомили у відомстві.

За задумом окупантів, створення псевдоресупбліки позбавило б Збройні сили України підтримки та забезпечення з тилу.

СБУ затримала організатора та ключових осіб мережі на Івано-Франківщині. За інформацією спецслужби, в західних і центральних областях вони мали завербувати понад пів тисячі зрадників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано зрадника, який передав ворогу інформацію для обстрілу Луцького військового аеродрому, - СБУ. ВIДЕО

"Сепаратисти планували дискредитувати та позбавити підтримки суспільства силовиків. Інспірувати недовіру до правоохоронних органів. Далі озброєні сепаратисти мали ліквідувати ключових керівників силових органів і представників влади. Після цього в регіонах планувалося спочатку захопити адміністративні будівлі та проголосити "народні республіки" за зразком так званих "Л/ДНР", а потім об’єднати їх у нову підконтрольну Росії державу", - йдеться в повідомленні.

СБУ виявила в організатора готові маніфести до армії, силовиків та цивільного населення України із закликами переходити на їхню сторону. Крім того, знайдено звернення до іноземних держав про вимогу визнання нового "анклаву".

Спільники заколотника дали покази на нього, з організатором проводяться слідчі дії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+92
кацапи таки реально ідіоти
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05.03.2022 17:27
+34
Там может быть только одна республика и лапотным она не понравится точно-Бандеровская.
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05.03.2022 17:27
+34
Салупу им, а на Федеративную республику.
Как житель Черновцов говорю.
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05.03.2022 17:28
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кацапи таки реально ідіоти
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05.03.2022 17:27 Відповісти
Вони реально там самогубці у Бандерштадті таке спробувати зробити??? Під ніж одразу!
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05.03.2022 17:39 Відповісти
Це повна клініка.
Слухайте, а може вони не нЕлюди, а просто не люди?
Може вони колись з іншого паралельного світу сюди потрапили?
Додуматись до такої операціїї в краях, де останній супротив був закінчений в 1963му!
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05.03.2022 18:04 Відповісти
рептілоїди?
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05.03.2022 20:15 Відповісти
гірше = амеби
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05.03.2022 20:23 Відповісти
Це таке. Хто з нормальних людей погодився б щоб його називали ФРУ ?
- Ти звідки?
- я з ФРУ!

Це те саме, що вони хочуть у Херсоні створити - ХНР.
- Ти звідки?
- я з ХНР!
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05.03.2022 19:32 Відповісти
Там может быть только одна республика и лапотным она не понравится точно-Бандеровская.
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05.03.2022 17:27 Відповісти
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05.03.2022 17:28 Відповісти
У нас вже є народна республіка- Україна називається
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05.03.2022 17:40 Відповісти
А що є така країна?
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05.03.2022 17:27 Відповісти
СБУ-ЧЕРГОВИЙ РЕСПЕКТ...
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05.03.2022 17:27 Відповісти
я думаю, даже если бы СБУ проворонила, то украинцы порвали бы этих строителей республики на лоскуты. 2-е мая в Одессе показалось бы им раем.
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05.03.2022 18:17 Відповісти
Салупу им, а на Федеративную республику.
Как житель Черновцов говорю.
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05.03.2022 17:28 Відповісти
Підтримую, з того ж міста, москалі -ідіоти.
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05.03.2022 17:47 Відповісти
Не те слово...
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05.03.2022 17:50 Відповісти
До речі, вчора новина пройшла:
У Чернівецькій області затримали кількох осіб, які причетні до ворожих ДРГ
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05.03.2022 18:00 Відповісти
Понеслось дерьмо по трубам... ))) https://www.youtube.com/watch?v=FZxMoqED7Jc
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05.03.2022 17:28 Відповісти
він не знав, за що голосував коли про лугандон казали ага?
як тії касаби, що не знають як в Україні опинилися
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05.03.2022 17:35 Відповісти
Це просто не налізає на голову, які кацапи довбо...оби!
Інструкцій Будьонного начитались?
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05.03.2022 17:28 Відповісти
Что за фантастика?
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05.03.2022 17:28 Відповісти
Ты послушай сегодняшнее выступление путлера. Вот где фантастика. А не, сорян, там клиника. Причем безнадежная.
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05.03.2022 18:25 Відповісти
Вот интересно, где они собирались в западных областях собрать 2000 сторонников рашки?И что бы там от них осталось?
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05.03.2022 17:29 Відповісти
Разве что московские попы, но там их нету столько...
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05.03.2022 17:30 Відповісти
Не в западных, а "в західних і центральних", и не 2000, а "пів тисячі".
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05.03.2022 17:35 Відповісти
Да, потом перечитал, действительно пол тысячи.
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05.03.2022 17:36 Відповісти
Но области все западные, хоть и написано "и центральных".
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05.03.2022 17:38 Відповісти
Написано - Херсон, а везут из Крыма

Аналог.
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05.03.2022 17:41 Відповісти
На жаль, їх тут трохи є - не даром за яника свого часу до 20% проголосувало. Але всі вони заникались по норах, бо знають, що їм зробимо кирдик.
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05.03.2022 17:37 Відповісти
Ну, полосовать за Яныка - это олно, а создавать "республики" - другое. Многих заставляли. Да и времени уже прошло много с тех пор.
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05.03.2022 17:41 Відповісти
"голосовать", "одно".
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05.03.2022 17:42 Відповісти
Є, деякі навіть дверима демонстративно грюкають, коли починають клясти кацапів в їх присутності.
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05.03.2022 18:10 Відповісти
Вони б може ідею руского мира договорить не встиги б, були повішені на смереці. Ото дурні
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05.03.2022 17:38 Відповісти
Вот и я не знаю. Тут даже самые неистовые ватники и совкодрочеры уже в сторону орды плюются.
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05.03.2022 17:40 Відповісти
Ти погано уявляєш скільки було "засланих козачків" рік, два тому.
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05.03.2022 17:59 Відповісти
Шуфрич, наприклад
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05.03.2022 19:26 Відповісти
все уже видел все уже про них знаю...но такое ляпнуть это не смешно...такими дебилами не становится...это в крови...русский корабль иди *****
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05.03.2022 17:30 Відповісти
ахаха ну они и тупые
они вообще ничего об Украине не знают)
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05.03.2022 17:30 Відповісти
Западная Республика имени отрезаной головы путина.. Западная Республика имени ********** касапутина..
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05.03.2022 17:31 Відповісти
Східняк (я) сміюся до сліз
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05.03.2022 17:31 Відповісти
500 оркопідданих без оркоармії могли створити якісь республіки в десяткітзахідних і центральних областей України? Лєйтєнант младшой баканов знову повернувся до своєї старої професії - писати всілякий треш для концертів?
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05.03.2022 17:32 Відповісти
На західній...
Росія збиралась...
А Росія тупіша ніж здавалось.
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05.03.2022 17:32 Відповісти
щось вже й кіношки під шумок... вже вибачте, але дуже неймовірна історія
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05.03.2022 17:35 Відповісти
Якийсь сором снинособачий а не безпілотник.
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05.03.2022 17:37 Відповісти
Але скільки кацапські розвідслужби на цій оборудці грошей попиляли😄
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05.03.2022 17:32 Відповісти
мені казали що там люди своїх свиней ріжуть та на фронти передають, а ці республіку захотіли. реально вони всі там долбонуті, не тільки *****.
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05.03.2022 17:33 Відповісти
Це під якою ж наркотою треба бути ідіотам щоб намагатися це робити?
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05.03.2022 17:34 Відповісти
Відірвані від реальності свинособаки, їх би тут повісили на гілляку зі швидкістю світла
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05.03.2022 17:35 Відповісти
Ну тупыые
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05.03.2022 17:37 Відповісти
Как то я слабо представляю как такое можно реализовать на Западной Украина .
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05.03.2022 17:37 Відповісти
ЦЕНЗОР
Правильно писати «західна Україна». Нема такого топоніму, як «Західна Україна»!!!
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05.03.2022 17:38 Відповісти
Західна Україна - історична назва для українських земель, що були в складі Польщі у міжвоєнний період. Галичина - це 3 області (Львів., Фр., Терн). Західноукр. землі - ******** Захід України (+ Буковина і Закарпаття)
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05.03.2022 17:57 Відповісти
кремль захотів )))) уже смішно хоча і моторошно....
какогох*я (вибачте) кремль має шото хотіти створити у нас вдома ?????
я думав масовий психоз і шезофренфя не можливі... такі помилявся... той дурдом треба ізолювати всією країною...шоби воно там перебісилося, переколотилося і згинуло....бо та потвора згубить весь світ...
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05.03.2022 17:39 Відповісти
Салавйовий памьот меньше дивись дебіл.
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05.03.2022 17:50 Відповісти
Иди покури Арестовича.
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05.03.2022 18:01 Відповісти
Шо, прямо так и пойдем? Силой брать?
Скажи своему куратору с Лахта 2, что ты его спалил, и бандеровцы уже выехали тебя силой брать. В извращенной форме.
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05.03.2022 17:57 Відповісти
Кацапи виїбануті, трембіту вас в сраку
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05.03.2022 17:44 Відповісти
Ну ж реально, дибіли
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05.03.2022 17:51 Відповісти
Не поняв! А Волинь? Ми тоже хотєлі в фєдєрацію!!! ( очєнь-очєнь)
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05.03.2022 18:00 Відповісти
Редактор, альо! Яка ще західна Україна? Є ЗАХІД України, так само, як південь, схід та північ!
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05.03.2022 18:01 Відповісти
СБУ!!! Після допити не забудьте відпустити під заставу в 1000грн!!!!
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05.03.2022 18:03 Відповісти
Нємцов таки був правий, кажучи «щоб ви знали, він ********, владімір путін
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05.03.2022 18:03 Відповісти
то так, лять, як під водою намагатися сірника запалити. От малята що буває, коли ******** у владі занадто засиджуєся. Повний отрив башка від світу Божого!
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05.03.2022 18:06 Відповісти
В кацапні точно мізки відсутні, якщо планували, що "аж" 500 бидлюків зможуть щось "розхитати" чи "створити" на Західній Україні ))) Там би їх і прикопали (чи смереки прикрасили) - СБУ могло б навіть не відволікатись.
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05.03.2022 18:07 Відповісти
Думали что у них самая большая поддержка на Западе?
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05.03.2022 18:16 Відповісти
Какая республика?! Как говорила моя бабушка, кацапов в Западной Украине ненавидят уже в момент зачатия. Их там будут рвать зубами и голыми руками.
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05.03.2022 18:24 Відповісти
500 зрадників на 5 областей створять лугандонію ??! Що вони курять?
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05.03.2022 18:24 Відповісти
Маю одне запитання до СБУ чи заарештовані "казакі" що охороняють Почаївську Лавру?
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05.03.2022 18:27 Відповісти
Ага ... Тепер розуміємо... Вони дійсно вважають що українці нічим від кацапів не відрізняються і планують свої спецоперації виходячи із тези що українець такий самий дебіл і дегенерат забитий як і кацап. Їм здається що варто "замінити на свого начальника" і тупі хохли почнуть справно виконувати його розпорядження... Ага..
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05.03.2022 18:37 Відповісти
А вони не називали прізвища імовірних президентів цих республік ?
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05.03.2022 18:40 Відповісти
Розстріляти тих кодлоборантів Ну кацапи це повуні дебіли які взагалі не розуміють украінських реалій.
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05.03.2022 18:46 Відповісти
... напевне прєзідєнт західної України має резиденцію в Почаєвському монастирі. Агав СБУ, а коли з Печерської Лаври, Почаєвського та інших масковських монастирів проведуть процедуру очищення від фсбшних агентів.
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05.03.2022 18:48 Відповісти
А я за федеративную республику Украину в которую входит собственно Украина , Краснодарская народная республика, Ростовская ,Белгородская и так далее!
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05.03.2022 18:52 Відповісти
Так в нас в ІФ пару днів назад проскакувала інформація що один з місцевих бандюків зв'язаний з рф і підготував в горах на тренувальній базі 200 бійців. Там було і хто і де але лінь шукати. Можливо це якраз про це.
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05.03.2022 18:53 Відповісти
Я цього не уявляю)
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05.03.2022 19:33 Відповісти
Вони просто ідіоти: це неможливо в принципі зробити.
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05.03.2022 19:37 Відповісти
СБУ у взаємодії з ДБР розберіться з тими "десантами" митної служби, які приїхали з центрального апарату ДМСУ у Львівську, Волинську, Чернівецьку і в Закарпатську митниці разом із сім'ями, познімали собі недешеве житло, створили під себе фейкові посади на митних постах, на роботу не ходять і косять бабло на кордоні ...
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05.03.2022 19:39 Відповісти
Этих ****** надо расстреливать и показывать по ТВ,что бы другие даже не пытались больше будоражить Украину
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05.03.2022 20:21 Відповісти
 
 