Окупантів вибили із Миколаєва, захопили багато трофейної техніки, голодні орки тікають у напрямку Херсона, - голова ОДА Кім
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Захисники України вибили російських загарбників із Миколаєва та захопили багато трофейної техніки.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми їх вибили не лише з міста, з Кульбакиного, а зараз вони просто тікають. Здебільшого у напрямку Херсона. А ще у напрямку Шевченка, Луча, Снігурівки. Орки голодні проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати", – написав Кім.
Він також наголосив, що зараз у місті немає ніякої ворожої техніки. Щоправда, за його словами, є втрати, у тому числі серед мирного населення.
"Місто на замку. Величезна подяка військовим за їхню роботу!", - резюмував Кім.
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Автор: Ірина Дашківська
Мнения / Видео 05-мар, 06:389 0 0
Расшифровка интервью Христо Грозева (Bellingcat) Юлии Латыниной ( наконец-то реальная информация нормальным человеческим тоном, а не речи копирайтеров).
10% российских силовых структур (в т.ч. ФСБ) против происходящего. Начали сливать инфу о готовящейся войне еще за несколько дней до начала не только в Bellingcat, но и Байдену и другим - всем, кто может серьезно повлиять на ситуацию.
Война планировалась на март. Даже когда должно было вот-вот начаться, источники подтверждали - не знаем, по планам все на март.
Источники, близкий круг Путина, сообщали, что план Путина - страна безусловно по типу Северной Кореи, но еще хуже. Это должна быть страна, которой управляет армия, но и вся страна - это армия. (я как будто смотрю "Доктор Кто")
Путин безусловно готов использовать ядерное оружие.
Байден выступил с заявлением, что война начнется 16 февраля, хотя был осведомлен гораздо лучше Грозева. Одна из версий Грозева - Байден намеренно выступил с таким заявлением, чтобы вынудить Путина начать войну не до конца подготовленным. Но это был бы просто гениальный план Байдена.
В течение первых трех дней Беллингкэт получали огромное кол-во писем и материалов от силовиков России (речь идет о десятках тысяч), но считали, что это фейк - им часто присылают такие письма, чтобы оттянуть ресурсы Беллингкэт на расследование и проверку заведомых фейков. Но когда в течение трех дней вся эта информация начала подтверждаться ходом войны - они обратили на письма более пристальное внимание.
Саботаж ведется на уровне высших уровней командования - выдаются неверные координаты для артиллерийского огня и тп. Поэтому мы видим, что Российские удары часто приходятся по голому полю, вместо стратегических объектов. Наверх тоже передается ложная информация. Предотвращение покушений на Зеленского с помощью ФСБ - правда.
Про чеченцев всё правда - есть видео, где сначала идут такие бравые ребята, но чем дальше вдоль колонны, тем они мельче и мельче, в конце видно, что это уже вообще не военные люди. Слышно, как один из командующих кричит: "Нас снимают! Давайте, ведите себя по-военному!"
Потом всех этих бравых ребят накрыли и уничтожили, остальная массовка развернулась и пошла обратно в Беларусь, где началась буча. У чеченской диаспоры очень хорошо налаженное сарафанное радио. Все сообщения об огромном количестве трупов в белорусских моргах - правда. Массовка, которую везли для съемок, отказалась идти на бойню.
Украинцы накрыли Росгвардейцев. В захваченных машинах обнаружили комплекты касок и дубинок. Спрашивается - зачем дубинки в горячей точке? Что они там собирались делать среди залпового огня? Оказывается по плану после захвата основных городов планировалось ввести туда свою (российскую) полицию. И в частности - брать наемников в качестве карателей. Амуниция была для них.
Лукашенко внезапно не стал наступать своими войсками. Все источники подтверждали, что он собирается - вот-вот, сейчас. Так что единственное объяснение - он испугался, что поставит не на того игрока, то есть усомнился в победе Путине. Очень говорящая ситуация.
В Украине было завербовано огромное количество агентов, которые ждали своего часа и были на местах еще 30-го (января?). Вербовали смешно - через обычные чаты ОК и Вк. Даже не пришлось особенно взламывать.
План блиц-крига был такой - сначала взять аэропорт. Украинцы сделали вид, что да, они свои ребята, они за русский мир, всё на мази. Русские передали сигнал тяжелым самолетам с десантом выдвигаться на аэропорт. После этого украинцы уничтожили всех русских, встретили десант и тоже его прихлопнули, а потом сожгли аэропорт. Видимо, это был самый главный начальный провал РФ.
По идее всё было подготовлено - засланные казачки в ЛНР-ДНР, агенты в Киеве и других городах, перевербованные силовики и пр. Русские думали, что всё пройдет также быстро, как в Крыму - без сопротивления, и никак не ожидали такого бешеного отпора народа.
Агентов в итоге вывозили из Киева тайными тропами. Видимо, ошибкой было также устраивать русский мир в Луганской и Донецкой областях и замораживать ситуацию так надолго. За это время местные жители увидели, что такое русский мир - города совершенно обнищали и вымерли. Так что никто больше к России присоединяться не хотел.
Третий провал - русские неверно поняли свободный проход своих колонн вглубь населенных пунктов. Когда их там запечатывали и крошили - было поздно. Но теперь русские изменили тактику. Они продвигаются медленно, но верно - зачищают все пространство целиком, то есть сравнивают Украину с землей. Оставляют за собой выжженную землю.
Русские действительно бомбили Запорожскую АЭС. Но пытались выдать фейк, то АЭС была захвачена ими еще какого-то числа, а это была диверсия Украины в попытке отбить АЭС обратно.
Со стороны Украины был всего один фейк! Самое первое вирусное письмо от силовика России, что армия РФ в плачевном состоянии, а Путин спрятался в бункере. Фейк был запущено двойным агентом ФСБ-СБУ. Но никто не ожидал, что фейк окажется настолько правдой! Армия действительно в плачевном состоянии, единственное - Путин не уехал в бункер.
Вся остальная информация Украины - не фейк. Украине незачем придумывать для пропаганды выдуманные истории при таком количестве реальных - они всё равно лучше любой выдумки. Единственное - для эмоционального усиления на 10-15% приукрашивается, ну например, что бомбить начали не просто так, а во время возложения цветов куда-то там.
При этом со стороны России Лавров 2 месяца подготавливал грандиозный фейк, что якобы на этих ЛНР-ДНР раньше массово расстреливали русских. Они добывали в разных местах старые кости, старые гробы и готовили поддельное кладбище. Но фейк почему-то не выстрелил (очень плохая связь на видео, звук теряется, не поняла. Кажется, просто высмеяли информацию при самом запуске - никто не поверил).
Российская элита (олигархи) действительно ничего не знали, почему-то не было слива инфы в российские сми, поэтому Христо Грозев до конца не верил в реальность слитой им информации о готовящейся войне. Но конфискованные яхты говорят за себя - наши действительно ничего не знали.
Те, кто сейчас пытается вести саботаж (верхушка ФСБ и внешняя разведка) думают только о своих активах, поездках за границу, детях за бугром и тп, то есть не стоит обольщаться насчет их мотивов и дальнейших действий. О стране не думает никто.
То закручивание гаек внутри России, которое происходит сейчас - на самом деле план "Б" на случай провала, но он должен был исполняться гораздо медленнее - в течение 1-2 лет. То есть это не составная часть плана "А".
Мотивы Путина никому не известны. Догадки приближенных: Путин понял, что это единственный способ удержать власть в стране, ЛИБО, как считают дети элиты - их родители и начальник в лице Путина сошли с ума.
Сейчас вокруг Путина фактически нет никого, кроме армейской верхушки, потому что в армии меньше пространства для маневра, структура власти пирамидальная, так что меньше возможностей для предательства.
В ФСБ действительно расслоение на 2 группировки (что мы замечали по косвенным признакам и раньше), но, повторюсь, не стоит обольщаться - они не спасители России.
Беллингкэт перестал считать потери российской армии, чтобы бросить все силы на регистрацию и расследование военных преступлений.
Доклад будет передан в Вашингтон очень скоро. Но доказательства (на мой взгляд) так себе. Была найдена оболочка от кассетной бомбы в жилом доме (но без начинки), и более менее - это обстрел военкомата рядом с детским садом. Будем надеятся, что есть что-то более весомое, либо что это сработает.
Пока они считали потери - остановились на цифре 10 тысяч (погибших с российской стороны). Дальше перестали считать, т.к. По мнению Грозева, нет никакой разницы между тремя и 30 тысячами погибших. Гораздо важнее обвинить в военных преступлениях на будущем суде.
Пугает то, что РФ больше не пытается разыграть из себя "хорошего парня". Они уже одели на себя роль плохого героя.
Ядерной бомбы возможно не будет просто потому, что тот, кому отдадут приказ откажется его исполнять.
Потому что понимает, что его будут судить - ведь президент России не вечный.
Сталася невідома помилка. Спробуйте трохи пізніше.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1500139171607990278
петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
голосуємо, панове! та найширший репост.
Годувати тільки в обмін на автомат, танк, чи БТР і т.п. Бартер що поробиш...