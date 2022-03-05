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Вже шестеро російських олігархів публічно засудили Путіна через вторгнення в Україну

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство Війна в Україні

Вже шестеро російських олігархів публічно засудили Путіна через вторгнення в Україну

В оточенні президента РФ Володимира Путіна почалися розбіжності. Санкції проти Росії, які застосував Захід, сильно вдарили по гаманцю відомих олігархів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Центру протидії дезінформації, що функціонує при РНБО.

"Наразі вже шестеро олігархів із загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні заяви зробили власник "Новатек" Леонід Міхельсон, засновник "Русалу" Олег Дерипаска, власник "Лукойл" Вагіт Алекперов, голова "Альфа Груп" Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.

Більше того, відомий банкір Олег Тіньков публічно засудив російську агресію проти України: 'Це немислимо і неприпустимо! Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Італії конфіскували вілли і яхти російських олігархів і пропагандистів, загальна вартість - не менше 140 мільйонів євро

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+73
Треба просто заходу сказати, що хто завалить *****, з того будуть зняті санкції))
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05.03.2022 17:45
+72
Шо, приперчило сраку ?
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05.03.2022 17:45
+62
Я повірю коли олігархи повісять ***** на площі а поки....
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05.03.2022 17:46
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Шо, приперчило сраку ?
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05.03.2022 17:45 Відповісти
Й не кажіть. У 14му їх війна влаштовувала.... бо не отримали як треба по рилу а тут заскавчали мерзота. Хоча процес гарний. Хай розблокують ТВ й покажуть правду кацапам. Як скажений син сатани ***** бомбить цивільні міста, де навіть техніки немає.
УСІ КАЦАПИ ВИННІ !!! УСІ ДО ЄДИНОГО!!!
МИ ЇМ 8 РОКІВ КАЗАЛИ, ВОНИ СЛУХАТИ НЕ ХОТІЛИ!!!
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05.03.2022 17:55 Відповісти
І всі як один - гусскіє...
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05.03.2022 19:27 Відповісти
Треба просто заходу сказати, що хто завалить *****, з того будуть зняті санкції))
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05.03.2022 17:45 Відповісти
Мабуть ще рано, треба, щоб вони самі в чергу для цього вишиковувалися. Більше санкцій, добрих і не дуже. ))
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05.03.2022 17:48 Відповісти
Ослойоба тоже нужно валнуть - там все кацапы на него молятся чмошники просто капец
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05.03.2022 18:02 Відповісти
Это только «цветочки»,ягодки ещё будут …через неделю ..
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05.03.2022 17:46 Відповісти
Нет, не через неделю, а позже. Когда будет отставание в экономике, науке, и Россия не может платить дань тому же Кадырову.
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05.03.2022 17:54 Відповісти
Я повірю коли олігархи повісять ***** на площі а поки....
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05.03.2022 17:46 Відповісти
Отож. Олігархи розуміють, що їм із заходом ще працювати. Виторговують собі поблажки.
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05.03.2022 17:48 Відповісти
***** не просто так сховалося у бункері на Уралі - воно сховалося туди від тих же самих олігархів.
Тому дістати його буда вкрай важко.
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05.03.2022 17:50 Відповісти
Не важко. Треба координати бункера. Відімкнути средства управління. Армія рф капитулює. Одна дві глибинні бомби й ***** капут. Але я хотів би щоб його стратили у Гаазі, побачити його на лаві підсудних , а потім на день страти туди прибудуть міліони.
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05.03.2022 17:58 Відповісти
Там величезний бункер під горою - координати відомі всім, але він не тільки глибинні бомби витримає - він розрахованний витримати пряме попадання ракети з ядерною боєголовкою.
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05.03.2022 18:03 Відповісти
Не треба ніяких бомб, тільки доброго зварщика і доброго іт-шника, щоб відключив системи забезпечення і зв"язку.
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05.03.2022 18:14 Відповісти
Якби все було на стыльки просто - це вже давно зробили б.
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05.03.2022 20:07 Відповісти
Не обов'язково на площі. Достатньо взяти важку тубаретку або вутюг - і по маклабану його ХРЯСЬ! Повторювати до припинення процесів життєдіяльності. Х_Х
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05.03.2022 17:54 Відповісти
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05.03.2022 19:10 Відповісти
ЦІКАВО БУДЕ СПОСТЕРІГАТИ ЗА ПАВУКАМИ У БАНЦІ...
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05.03.2022 17:47 Відповісти
Краще б вони задіяли свої ресурси та підняли народ на бунти. А не скиглили. Всі адекватні росіяни скаржаться, що в них нема лідера який їх поведе.
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05.03.2022 17:47 Відповісти
не треба піднімати народ...там народ - раби...ниці раби...
а от найняти кілера (кілерів) шоб переколошкати ***** і пару-трійку його двійників - вони ще можуть собі дозволити...
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05.03.2022 17:58 Відповісти
Поздно пить боржоми когда в ..опе дырка
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05.03.2022 17:47 Відповісти
Ну так плять найдите уже консенсус : пояс дзюдоиста или палка горнолыжника.
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05.03.2022 17:48 Відповісти
Санкції,як лещата яйця прихватили
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05.03.2022 17:48 Відповісти
Коротко
Запізненням...
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05.03.2022 17:48 Відповісти
от мудаки. скиньтесь баблом і замочіть карліка бункерного
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05.03.2022 17:48 Відповісти
Карлик хочет в Кабзон... ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла... )
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05.03.2022 17:49 Відповісти
Пашли *****!
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05.03.2022 17:49 Відповісти
Чекаємо голову путлера на тарілочці, або суки не 40 мільярдів втатите,,а останні штани будете ділити ,та гризти свої шкарпети.Це ви проплачували війну в Україні, мерзота,тепер проплачуйте за відрізану макитру креслівського упиря.
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05.03.2022 17:50 Відповісти
Ничего святого За деньги не только ***** продадут, мама родную. Еще немного и гимн Украины будут хором петь
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05.03.2022 17:50 Відповісти
А им полюбасу пострадают, когда надо будет выплачивать Украине репарации
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05.03.2022 17:55 Відповісти
Андрій Сенченко прокоментував скандал з німецькими ПЗРК для України


Німеччина має намір поставити Україні 2700 зенітних ракет "Стріла". Голова громадського правозахисного руху «Сила права» Андрій Сенченко прокоментував це у своєму Facebook:

"Країна, яка є одним із найбільших виробників ******** високоефективної зброї, вирішила «відмазатися» постачанням радянських ПЗРК Стріла, що підлягають утилізації. На факультеті твердопаливних ракет ми вивчали комплекс 9К32М Стріла-2М (класифікація НАТО SA-7В Grail) як ******** та ефективний. Було це наприкінці 70-х років минулого сторіччя! Зараз представники німецької влади намагаються виправдовуватися і стверджують, що близько 2000 тисяч іржавих ракет у зацвілих боксах з колишніх складів армії НДР все ж таки придатні для використання. Мушу сказати, що жодною димовою завісою сморід від цієї ганебної історії не перебити", - йдеться у дописі.

За його словами, усі 2700 ПЗРК були вироблені за радянською ліцензією між 1982-м та 1987-м на підприємстві VMZ у болгарському Сопоті. У 1992-му (30 років тому!) виробництво цих ракет взагалі було припинено. Ракета має теплову голівку самонаведення, у якій захоплення цілі забезпечується фоторезистором, життєвий цикл якого не перевищує 13 років.

"Тобто ці ракети вже понад 20 років небоєздатні. Така ракета з корозією корпусу та невідомим станом твердого палива якщо не вибухне в руках оператора, то полетить у невідомому напрямку. Мабуть, німецькій владі не вистачило довгих восьми років, щоб визначитися з ким вони - з кремлівським Гітлером чи з українським народом. Скільки ще чекати?

P.S. Ця історія має паралельний вимір. Наразі країнами колишнього Варшавського договору тиняються міжнародні збройові ділки. Вони намагаються масово скуповувати весь залежалий радянський мотлох і постачати його до стікаючої кров'ю України за ціною нової зброї. На жаль, серед них є й українські збройові мародери, які зовсім нещодавно залишили владні кабінети. Хочу, щоб вони знали - ми це знаємо та ніколи не пробачимо", - пише Сенченко.
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05.03.2022 17:51 Відповісти
у болгарському Сопоті.
***********
Сопот - курортне місто на балтійському узбережжі Польщі.

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05.03.2022 18:45 Відповісти
Ну так пусть пристрелят эту плешивую падаль.

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05.03.2022 17:51 Відповісти
Маловато будет. Нужна голова путлера, переброшенная из-за поребрика с прикрепленным заявлением о прекращении существования эрефии.
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05.03.2022 18:03 Відповісти
Хвала херсонцям, які вийшли на протест!
Ганьба олігархам, які лизали Путіну!
Хоча і наші олігарх- лизуни, мовчать як поніміли, один Порох засуджує агресію і допомагає!
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05.03.2022 17:51 Відповісти
Саме головне - вчасно! Підари.
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05.03.2022 17:52 Відповісти
В Росії так не допоможе, треба засудити хутина Новічком, якщо переживають за свої статки.
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05.03.2022 17:53 Відповісти
ЧОМУ НЕМА ЖОДНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРИ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, НАПЕВНО НАСТАВ ЧАС ЦЕ ЗМІНИТИ.
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05.03.2022 17:55 Відповісти
Хто тобі забороняє вже існуючим іграм переклади зробити, якщо вже так пече те, що є і не на часі, і не являється таким вже необхідним???
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05.03.2022 20:06 Відповісти
Над Одесою збили два російських літаки: пілотів взяли у полон......СУБОТА 05 БЕРЕЗНЯ 2022 17:03

Українські військові збили над Одесою два літаки російської армії.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Одеської області Максим Марченко.

За його словами, один з літаків впав у море неподалік від Одеси. Другий - на півночі області.

До того ж він зазначив, що сьогодні багато одеситів чули вибухи.

"Багато одеситів чули сьогодні вибух, це і був один із винищувачів, який впав у море неподалік Одеси, інший впав на півночі області. Мінус два літаки - це десятки збережених життів. Разом переможемо!", - сказав Марченко.

Наразі пілотів взяли у полон та везуть на допит.

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05.03.2022 17:55 Відповісти
Ага ! До цього мовчали ! А як зрозуміли що *******, так всі хором і "виступили" РУССКИЙ ОЛЕГАРХ, ПОШЕЛ ***** !!!
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05.03.2022 17:58 Відповісти
Пофиг... Корчат из себя миролюбивых, печалящихся о жизнях гражданских. Когда в их заявах будет указано, что войну начал Путин или хотя бы явная заява, что нужно вывести из Украины окупационные войска - тогда будет хоть какой-то респект...
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05.03.2022 17:59 Відповісти
у них так вежливо отжимают накопления...

ребята, против кого ві полезли?
учить делать деньги амеров на их поле?

вот теперь руский мир увидел вежливіх зеленіх человечков америакнского образца

причкм заметьте, все предельно єтически відержано.

за ваши бомбежки мирніх городов у вас отжали бабосі

єто не у обессиленной Украині Крім попятить, ага.

и вопли ваши будут стоить столько же сколько ві слушалм Украину, когда в лугандоне наших расстреливали как в тире

хавайте чего сами наварили , не обляпайтесь
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05.03.2022 18:00 Відповісти

не видумуй, не переключила мову просто)
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05.03.2022 18:07 Відповісти
Пусть теперь попросят закрыть небо над Украиной.
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05.03.2022 18:02 Відповісти
Тінькову взагалі пох що там його можуть притиснути- у нього вроді рак
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05.03.2022 18:03 Відповісти
Поздно всрались
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05.03.2022 18:03 Відповісти
Немного статистики 🤔

Николай I скончался 2 марта
Сталин умер 5 марта.
Константин Черненко умер 10 марта.
Александр II был убит 13 марта.
Николай II отрекся 15 марта.
Иван Грозный умер 18 марта.
Павел I был прибит табакеркой 24 марта.
Март, не подведи!💛💙
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05.03.2022 18:03 Відповісти
шо...денежки уходят как песок сквозь пальцы... жалко да? не привык пустые щи хл**ать-***ть?)))
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05.03.2022 18:06 Відповісти
Роттенберг ещё не осудил?
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05.03.2022 18:07 Відповісти
Коли починали вбивати українців, то пофіг, а коли забрали яхти - то ми за мір.
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05.03.2022 18:09 Відповісти
Богатые кацапы спасаются от санкций Запада !!!!
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05.03.2022 18:10 Відповісти
Их состояния упали на 75%!

в россии 100 олигархов, у каждого по 50 млрд долларов.

ОНИ ЧТО, НЕ МОГУТ СГОВОРИТЬСЯ ПРОТИВ ПУТИНА?
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05.03.2022 18:11 Відповісти
На ютубі є відео, що вони кажуть, що путін -урод?
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05.03.2022 18:18 Відповісти
"НЕ ВІРЮ!" - СТАНІСЛАВСЬКИЙ
погані актори
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05.03.2022 18:21 Відповісти
Дуже добре. Тобто вони згодні передати свої кошти на відновлення України. Хоча хто буде питати цих спонсорів тероризму...
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05.03.2022 18:23 Відповісти
Это не "осудили". Это они пытаются спасти остатки своих капиталов. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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05.03.2022 18:27 Відповісти
Крупний бізнес в москалів зав'язаний на державну владу.
Всі перераховані мудаки - стовпи путінського режиму, оптимізатори москальських фінансових потоків на заході, їм належать технології управління суспільством.
І раптом ці х...ри ні при чому, бо вони проти війни.
Гоям можна впарювати все, що завгодно...
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05.03.2022 18:27 Відповісти
они пока просто ротом засудили, а действий пока никаких не сделали.
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05.03.2022 18:40 Відповісти
Нє, ну ти бачиш? Їм навіть ще фалос не ввели а тільки булки легенько роздвинули - і вже скавулять не своїм голосом.
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05.03.2022 18:53 Відповісти
чим скоріше злочинця видадуть тим краще дя росіян, можливо вони мають шанс зберегтися як нація
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05.03.2022 19:14 Відповісти
Щось у ціх засудженнях нічого не має ні про )(уйла ні про войну В Україні..
Засуджують війну...Може у Буркіна Фасо??? чи в Самалі...
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05.03.2022 19:15 Відповісти
Им негде Бентли стало обслуживать - потому нет войне.
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05.03.2022 19:26 Відповісти
С нищим народом и олигархи станут нищими. С западом тоже санкции - никакой торговли. Почему раньше не думали? Да потому, что как и путлер расчитывали на молниеносную победу и порабощение Украины. Все вы уроды парашенцы! Только могила вас исправит!
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05.03.2022 19:39 Відповісти
так назовите его "ху-лом" и международным преступником и террористом.. А то сегодня " осудили" , завтра " рассудили"...
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05.03.2022 19:49 Відповісти
Якщо так приперло, хай вб'ють Путіна.
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05.03.2022 20:27 Відповісти
Врут. Санкции россии не вредят, а очень даже полезны. Сказали по первому каналу, что всё так и задумано величайшим, что это оживит экономику, создаст рабочие места и повысит благосостояние каждого гражданина рф. Так что нефиг вымахиваться, всё для вашего блага, дорогие россияне. И не санкции это, а особая финансовая операция.
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05.03.2022 20:27 Відповісти
PEOPLE AROUND THE WORLD ARE APPEALING TO THE UN TO EXCLUDE RUSSIA FROM THE UN SECURITY COUNCIL


петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council


голосуємо, панове! та найширший репост.
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05.03.2022 20:52 Відповісти
А яка нерухомысть у Путіна в Єврокраїнах? Хоч на щось із цього був наложен арешт?
Цікаво,ніде інфу таку не вишукав.Хто знає?
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06.03.2022 03:12 Відповісти
А когда украинские олигархи к ним обращались ещё в 2014, то кацапы отморозились. Помните?
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05.04.2022 13:13 Відповісти
 
 