Вже шестеро російських олігархів публічно засудили Путіна через вторгнення в Україну

В оточенні президента РФ Володимира Путіна почалися розбіжності. Санкції проти Росії, які застосував Захід, сильно вдарили по гаманцю відомих олігархів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Центру протидії дезінформації, що функціонує при РНБО.

"Наразі вже шестеро олігархів із загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд", - йдеться в повідомленні.



Сьогодні заяви зробили власник "Новатек" Леонід Міхельсон, засновник "Русалу" Олег Дерипаска, власник "Лукойл" Вагіт Алекперов, голова "Альфа Груп" Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.



Більше того, відомий банкір Олег Тіньков публічно засудив російську агресію проти України: 'Це немислимо і неприпустимо! Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну".

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