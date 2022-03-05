ГУР МО опублікувало список окупантів, які вторглися в Україну з Білорусі
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Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список військовослужбовців 11-ї армії ВПС та ППО (оперативне об'єднання повітряно-космічних сил Російської Федерації у складі східного військового округу) російських окупаційних військ, які здійснюють вторгнення в Україну з боку Білорусі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
У списку, опублікованому російською мовою, - 42 прізвища із зазначенням військового звання, посади, номера посвідчення особи, дати та місця народження.
"Ви прийшли на нашу землю проводити спецоперацію з демілітаризації? Насправді ж вбиваєте мирне населення. Ми вам покажемо, що таке справжня демілітаризація, знищуючи вас один за одним", – йдеться в повідомленні.
Список окупантів, прізвища яких зібрало ГУР МО, можна переглянути за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=zo2CYrFUP2o
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Прапорщик
Порскало
Андрей
Юрьевич
Техник ГО АО
АА 2212202
30.09.2015
в/ч 42838
812117727
14.11.2012
ОУФМС России по Хаб.краю
Хабаровского района
270-006
20.09.1992
г. Одесса
Очевидно же, что Рашка пытается втянуть Беларусь в войну этими действиями...если мы ответим по территории Беларуси - мы этому поможем...
петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
голосуємо, панове! та найширший репост.