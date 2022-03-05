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ГУР МО опублікувало список окупантів, які вторглися в Україну з Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

ГУР МО опублікувало список окупантів, які вторглися в Україну з Білорусі

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список військовослужбовців 11-ї армії ВПС та ППО (оперативне об'єднання повітряно-космічних сил Російської Федерації у складі східного військового округу) російських окупаційних військ, які здійснюють вторгнення в Україну з боку Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

У списку, опублікованому російською мовою, - 42 прізвища із зазначенням військового звання, посади, номера посвідчення особи, дати та місця народження.

"Ви прийшли на нашу землю проводити спецоперацію з демілітаризації? Насправді ж вбиваєте мирне населення. Ми вам покажемо, що таке справжня демілітаризація, знищуючи вас один за одним", – йдеться в повідомленні.

Список окупантів, прізвища яких зібрало ГУР МО, можна переглянути за посиланням.

Також читайте: Білоруські солдати та офіцери масово відмовляються воювати проти України, - ЗМІ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
.......в списке уроженец Одессы......продажная мразь!

22
Прапорщик
Порскало
Андрей
Юрьевич
Техник ГО АО
АА 2212202
30.09.2015
в/ч 42838
812117727
14.11.2012
ОУФМС России по Хаб.краю
Хабаровского района
270-006
20.09.1992
г. Одесса

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05.03.2022 18:38
+3
Суркис с семьей и охраной пытается покинуть Украину.
https://www.youtube.com/watch?v=zo2CYrFUP2o
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05.03.2022 18:22
+2
ГУР МО-РЕСПЕКТ...
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05.03.2022 18:23
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Суркис с семьей и охраной пытается покинуть Украину.
https://www.youtube.com/watch?v=zo2CYrFUP2o
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05.03.2022 18:22 Відповісти
Це старе відео , вперше з'явилося тиждень тому . Той підар в Європі (припускаю)як і інші йому подібні
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05.03.2022 19:26 Відповісти
ГУР МО-РЕСПЕКТ...
показати весь коментар
05.03.2022 18:23 Відповісти
.......в списке уроженец Одессы......продажная мразь!

22
Прапорщик
Порскало
Андрей
Юрьевич
Техник ГО АО
АА 2212202
30.09.2015
в/ч 42838
812117727
14.11.2012
ОУФМС России по Хаб.краю
Хабаровского района
270-006
20.09.1992
г. Одесса

показати весь коментар
05.03.2022 18:38 Відповісти
Ребята из рашки в беларусь приехали Точки-У. Были в Минске в 15.00 Сейчас в Бобруйске. Значит через три часа могут быть под Гомелем. У них 120 км дальность. От Гомеля до Чернигова 113 км
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05.03.2022 18:40 Відповісти
Точка-У есть и у Украины, можно бульбофюреру заявить, что будем стрелять в ответ.
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05.03.2022 18:47 Відповісти
Нельзя
Очевидно же, что Рашка пытается втянуть Беларусь в войну этими действиями...если мы ответим по территории Беларуси - мы этому поможем...
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05.03.2022 20:22 Відповісти
Нічого дивного. В списку в основному російські прізвища.
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05.03.2022 18:43 Відповісти
Истинный патриот своей страны. Жыве Беларусь! https://youtu.be/4O2JqhQ6-b4
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05.03.2022 18:58 Відповісти
PEOPLE AROUND THE WORLD ARE APPEALING TO THE UN TO EXCLUDE RUSSIA FROM THE UN SECURITY COUNCIL


петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council


голосуємо, панове! та найширший репост.
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05.03.2022 19:56 Відповісти
 
 