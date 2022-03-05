РФ і Білорусь відсторонили від участі у Міжнародному союзі залізниць
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Російську та білоруську залізниці відсторонили від участі в Міжнародному союзі залізниць (UIC) до повернення мирної ситуації в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінінфраструктури України.
"2 березня Міністерство інфраструктури направило офіційні листи до 11 найбільших та найвпливовіших організацій світу у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму.
Сьогодні надійшла офіційна відповідь від Міжнародного союзу залізниць (UIC) про відсторонення російської та білоруської залізниці від участі в організації до повернення мирної ситуації в Україні. UIC повідомили, що слідкують за ситуацією та виразили солідарність з Українською залізницею у складні для країни часи", - сказано в повідомленні.
Міжнародний союз залізниць (Union internationale des chemins de fer) - всесвітня асоціація торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектора. Союз заснований у 1922 році, штаб-квартира знаходиться у Парижі, членами UIC є 204 організації.
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любой сетевой идиот.
А русский корабль всё ***** и *****
всё глубже и глубже идёт.
От будничных дел и весёлого шума
в советские злые года.
В пробитое днище железного трюма
ползёт ледяная вода.
Задраены шлюзы и люки в Европу.
Мы были на том рубеже,
где можно поехать в ***** или в жопу,
но выбрали ***** уже.
В закрытой системе по общим законам
всю массу хранит вещество.
Кто хвастал победой над черным драконом,
тот сам превратился в него.
Нас поздно учить, мы не станем добрее,
причина в коварном враге.
Мы вовсе не свастику носим на рее -
цветочек из буковок Г.
Под плоской землею стоит черепаха
и там на краю впереди
матросы в бинокль заметили ***** -
иди же, корабль, иди.
Иди сквозь тайфун, ураган и цунами,
иди, не сдавайся волнам.
А что твои трюмы наполнены нами -
так стало быть, ***** и нам.
Оденемся в лапти, напялим папаху,
стараясь себя обмануть,
что это для всех направление *****,
для нас же - особенный путь.
Один пояс - один Путь товарища Си накрывается через рашку медным тазом с меховой окаемкой
Юрій Кармазін
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