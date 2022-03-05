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РФ і Білорусь відсторонили від участі у Міжнародному союзі залізниць

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

РФ і Білорусь відсторонили від участі у Міжнародному союзі залізниць

Російську та білоруську залізниці відсторонили від участі в Міжнародному союзі залізниць (UIC) до повернення мирної ситуації в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінінфраструктури України.

"2 березня Міністерство інфраструктури направило офіційні листи до 11 найбільших та найвпливовіших організацій світу у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму.

Сьогодні надійшла офіційна відповідь від Міжнародного союзу залізниць (UIC) про відсторонення російської та білоруської залізниці від участі в організації до повернення мирної ситуації в Україні. UIC повідомили, що слідкують за ситуацією та виразили солідарність з Українською залізницею у складні для країни часи", - сказано в повідомленні.

Читайте також: "Укрзалізниця" закликає всі країні, які межують з РФ, припинити вантажне та пасажирське залізничне сполучення з країною-агресором

Міжнародний союз залізниць (Union internationale des chemins de fer) - всесвітня асоціація торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектора. Союз заснований у 1922 році, штаб-квартира знаходиться у Парижі, членами UIC є 204 організації.
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Топ коментарі
+13
https://www.facebook.com/YuriyKarmazin/videos/1105591383552060



Юрій Кармазін

2 ч. ·



В Нижнекамске рабочие завода «Гемонт» устроили стихийную забастовку из-за того, что им не выплатили часть зарплаты в результате резкого обвала рубля.
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05.03.2022 18:45
+11
Руській поїзд - йді *****!
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05.03.2022 18:45
+10
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05.03.2022 18:46
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Военные сводки читает без страха
любой сетевой идиот.
А русский корабль всё ***** и *****
всё глубже и глубже идёт.

От будничных дел и весёлого шума
в советские злые года.
В пробитое днище железного трюма
ползёт ледяная вода.

Задраены шлюзы и люки в Европу.
Мы были на том рубеже,
где можно поехать в ***** или в жопу,
но выбрали ***** уже.

В закрытой системе по общим законам
всю массу хранит вещество.
Кто хвастал победой над черным драконом,
тот сам превратился в него.

Нас поздно учить, мы не станем добрее,
причина в коварном враге.
Мы вовсе не свастику носим на рее -
цветочек из буковок Г.

Под плоской землею стоит черепаха
и там на краю впереди
матросы в бинокль заметили ***** -
иди же, корабль, иди.

Иди сквозь тайфун, ураган и цунами,
иди, не сдавайся волнам.
А что твои трюмы наполнены нами -
так стало быть, ***** и нам.

Оденемся в лапти, напялим папаху,
стараясь себя обмануть,
что это для всех направление *****,
для нас же - особенный путь.
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05.03.2022 18:43 Відповісти
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05.03.2022 18:44 Відповісти
вот именно !
Один пояс - один Путь товарища Си накрывается через рашку медным тазом с меховой окаемкой
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05.03.2022 18:53 Відповісти
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ПРИХОДИТ В ИХ ДОООМ
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05.03.2022 18:45 Відповісти
https://www.facebook.com/YuriyKarmazin/videos/1105591383552060



Юрій Кармазін

2 ч. ·



В Нижнекамске рабочие завода «Гемонт» устроили стихийную забастовку из-за того, что им не выплатили часть зарплаты в результате резкого обвала рубля.
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05.03.2022 18:45 Відповісти
Руській поїзд - йді *****!
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05.03.2022 18:45 Відповісти
Білоруссію чекає те ж саме, що й россію...демонтаж...
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05.03.2022 18:45 Відповісти
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05.03.2022 18:46 Відповісти
вот это зря...скоко кацапов наплодятся
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05.03.2022 18:47 Відповісти
Та они там все в жопу трахаются...так что не расплодятся...
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05.03.2022 18:49 Відповісти
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05.03.2022 18:53 Відповісти
Цапів- нахер..

Бульбашів- нехер..
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05.03.2022 18:46 Відповісти
И после Победы колею на европейскую переделать...всю...обязательно...
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05.03.2022 18:46 Відповісти
шутки-шутками а вдруг по жел.дороге полетят ракеты НАТО, а ? что тогда?
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05.03.2022 18:51 Відповісти
Старость не радость, бульбофюрер так долго и умело лавировал между рашкой и Европой, но в итоге потерял хватку и поставил на хромую лошадь. Думаю, его сильно впечатлили результаты рашки в подавлении восстания в Казахстане, после чего он окончательно уверовал во вторую армию мира.
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05.03.2022 18:51 Відповісти
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05.03.2022 19:00 Відповісти
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05.03.2022 19:08 Відповісти
ЖД РФ - *****
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05.03.2022 19:17 Відповісти
Смерть цапам!
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05.03.2022 19:46 Відповісти
 
 