РФ і Білорусь відсторонили від участі у Міжнародному союзі залізниць

Російську та білоруську залізниці відсторонили від участі в Міжнародному союзі залізниць (UIC) до повернення мирної ситуації в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінінфраструктури України.

"2 березня Міністерство інфраструктури направило офіційні листи до 11 найбільших та найвпливовіших організацій світу у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму.

Сьогодні надійшла офіційна відповідь від Міжнародного союзу залізниць (UIC) про відсторонення російської та білоруської залізниці від участі в організації до повернення мирної ситуації в Україні. UIC повідомили, що слідкують за ситуацією та виразили солідарність з Українською залізницею у складні для країни часи", - сказано в повідомленні.

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Міжнародний союз залізниць (Union internationale des chemins de fer) - всесвітня асоціація торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектора. Союз заснований у 1922 році, штаб-квартира знаходиться у Парижі, членами UIC є 204 організації.