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Росія офіційно поновила бойові дії в евакуаційних коридорах з Маріуполя та Волновахи

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Росія офіційно поновила бойові дії в евакуаційних коридорах з Маріуполя та Волновахи

Міноборони Росії заявило про поновлення наступальних дій на території коридорів безпеки з Маріуполя та Волновахи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує УП із посиланням на РИА Новости

"У зв'язку з небажанням української сторони впливати на націоналістів або продовжувати "режим тиші" о 18:00 мск (17:00 за київським часом) наступальні дії поновлено".

У Міноборони РФ констатували, що коридорами безпеки з Маріуполя і Волновахи не зміг вийти жоден мирний житель.

Там стверджують, що нібито "націоналістичні батальйони скористалися "режимом тиші" для зміцнення своїх позицій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуацію з Волновахи зірвано, зеленого коридору немає, - Верещук

Нагадаємо, російська армія пообіцяла, що з 9 ранку 5 березня припинить вогонь і відкриє 2 гуманітарні коридори для виходу мирних жителів з Маріуполя та Волновахи у напрямку Запоріжжя, планувалося, що евакуація з Маріуполя триватиме кілька днів за певним маршрутом з 11:00 до 16:00. Однак врешті-решт російська сторона порушила домовленості про "зелений коридор" і почала обстріл, евакуацію перенесли і людям сказали розходитися.

Також читайте: Евакуація із Маріуполя переноситься. Російська сторона не дотримується режиму тиші, - міськрада

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Ох кляті націоналісти, не хочуть країну здати ворогові без бою.
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05.03.2022 18:55
+10
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05.03.2022 18:53
+9
Держприкордонслужба

@DPSU_ua

·
1 год



У Миколаївській області прикордонники з військовослужбовцями ЗСУ та НГУ затримали двох ворожих льотчиків.
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05.03.2022 18:52
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Держприкордонслужба

@DPSU_ua

·
1 год



У Миколаївській області прикордонники з військовослужбовцями ЗСУ та НГУ затримали двох ворожих льотчиків.
показати весь коментар
05.03.2022 18:52 Відповісти
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05.03.2022 18:53 Відповісти
Підтримаємо петицію про виключення росії з совбеза ООН
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
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05.03.2022 18:53 Відповісти
Що це дасть? Ні, справді. Припустимо в неї заберуть право вето. Далі що? ООН зможе без перешкод висловлювати занепокоєння?

Пора вже зрозуміти, що ООН нікчемна ***** яка не має права на існування. Тільки жере налоги громадян по всьому світу.
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05.03.2022 18:56 Відповісти
Що дає ваше торохтіння по клавіатурі ? Більше ефекту ? не засирайте спамом .
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05.03.2022 19:00 Відповісти
Ох кляті націоналісти, не хочуть країну здати ворогові без бою.
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05.03.2022 18:55 Відповісти
Касап как всегда киздеть и не сплевывает а только сглатывает.
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05.03.2022 18:56 Відповісти
Кацапи офіційно мають здохнути!!
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05.03.2022 18:57 Відповісти
Russia must die
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05.03.2022 19:03 Відповісти
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05.03.2022 19:03 Відповісти
Байцам и камандирам родина заздала самае дарагое - паследние памперсы.
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05.03.2022 19:11 Відповісти
Звонил оттуда знакомый из той местности полчаса назад. Чёрт, я теперь места себе не нахожу((
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05.03.2022 19:46 Відповісти
Ну то найди і не бігай …
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05.03.2022 19:54 Відповісти
Поновила? Так вона й не припиняла! Це ж какцапи!
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05.03.2022 20:13 Відповісти
 
 