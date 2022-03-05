Росія офіційно поновила бойові дії в евакуаційних коридорах з Маріуполя та Волновахи
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Міноборони Росії заявило про поновлення наступальних дій на території коридорів безпеки з Маріуполя та Волновахи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує УП із посиланням на РИА Новости
"У зв'язку з небажанням української сторони впливати на націоналістів або продовжувати "режим тиші" о 18:00 мск (17:00 за київським часом) наступальні дії поновлено".
У Міноборони РФ констатували, що коридорами безпеки з Маріуполя і Волновахи не зміг вийти жоден мирний житель.
Там стверджують, що нібито "націоналістичні батальйони скористалися "режимом тиші" для зміцнення своїх позицій".
Нагадаємо, російська армія пообіцяла, що з 9 ранку 5 березня припинить вогонь і відкриє 2 гуманітарні коридори для виходу мирних жителів з Маріуполя та Волновахи у напрямку Запоріжжя, планувалося, що евакуація з Маріуполя триватиме кілька днів за певним маршрутом з 11:00 до 16:00. Однак врешті-решт російська сторона порушила домовленості про "зелений коридор" і почала обстріл, евакуацію перенесли і людям сказали розходитися.
Будь ласка, зачекайте...
@DPSU_ua
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1 год
У Миколаївській області прикордонники з військовослужбовцями ЗСУ та НГУ затримали двох ворожих льотчиків.
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Пора вже зрозуміти, що ООН нікчемна ***** яка не має права на існування. Тільки жере налоги громадян по всьому світу.