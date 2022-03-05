УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11718 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
20 821 74
Ізраїль (1226) перемовини (2482) Путін (21420) Росія (47115)

Прем'єр Ізраїлю Беннет прибув до РФ для переговорів із Путіним щодо ситуації довкола України, - ізраїльські ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прем'єр Ізраїлю Беннет прибув до РФ для переговорів із Путіним щодо ситуації довкола України, - ізраїльські ЗМІ

Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет у суботу прибув із неоголошеним візитом до Москви для переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише ізраїльське видання The Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр Нафталі Беннет, як повідомляється, перебуває в Москві для переговорів із Володимиром Путіним", - пише видання з посиланням на дані російської сторони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про відносини із Ізраїлем: Не відчуваю, що керівництво цієї країни загорнуте у наш прапор

Представник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що у Кремлі зараз відбуваються переговори президента Росії Володимира Путіна та прем'єр-міністра Ізраїлю.

"Обговорюється ситуація навколо України", – сказав Пєсков журналістам.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
Ізраїль нажаль за Путіна... Розчарував Ізраїль!
Якщо вб"ють Путіна, я забираю слова назад...
показати весь коментар
05.03.2022 19:27
+26
он что, ПСИХИАТР ?
показати весь коментар
05.03.2022 19:28
+25
Лети на Урал и там лифтом в низ на 200 метров потом сдай кал и одень маску.
показати весь коментар
05.03.2022 19:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ізраїль нажаль за Путіна... Розчарував Ізраїль!
Якщо вб"ють Путіна, я забираю слова назад...
показати весь коментар
05.03.2022 19:27 Відповісти
Спокойно. Я так думаю что будет масса вопросов и один из них - обстрел Бабиного Яра.
показати весь коментар
05.03.2022 19:40 Відповісти
Ні , вони хочуть знати ціну підтримки
показати весь коментар
05.03.2022 19:42 Відповісти
Поддержки чего, разрушения их святынь? Израильтяне никому такого не прощают.
показати весь коментар
05.03.2022 19:47 Відповісти
Как оказалось прощает
Как я много раз говорил

Их интересует только бабло, которое могут получить на трупах евреев. Которым они причём не имеют не какого отношение
показати весь коментар
05.03.2022 19:51 Відповісти
Не несите бред, товарищ рашист.
показати весь коментар
05.03.2022 19:52 Відповісти
Та плювали ці гендлярі хитросракі на Бабин Яр...
показати весь коментар
05.03.2022 20:01 Відповісти
Ну что тебе сказать, рашист, иди на#уй.
показати весь коментар
05.03.2022 20:04 Відповісти
100% Израиль НЕ за Путина
показати весь коментар
05.03.2022 19:54 Відповісти
Израиль разговаривает с Россией, на равных, как ядерная держава, поэтому Россия в Сирии вынуждена обращаться в СБ ООН, с жалобами , когда Израиль наносит ракетные удары по вооруженным силам Сирии.
Россия помнит, как Израиль, в 1982 г. уничтожил, дивизию ПВО Советов, оборонявшая Сирию .... увы, террористы уважают силу...
Тем более, что часть ядерного оружия Израиля на подводных лодках, местонахождение которых враг не знает...
показати весь коментар
05.03.2022 20:24 Відповісти
Коротко
Невже *****..юдів послухає!?
Так ***** ***...
..
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
05.03.2022 19:28 Відповісти
И еще говорят, Моссад мол в Сирии языка взял- целого иранского генерала. может торговля пойдет..
показати весь коментар
05.03.2022 19:28 Відповісти
для ***** похоже уже все - хлам, даже собственные дочки и внучки.
показати весь коментар
05.03.2022 19:34 Відповісти
Задушіть цього підера нах
показати весь коментар
05.03.2022 19:28 Відповісти
он что, ПСИХИАТР ?
показати весь коментар
05.03.2022 19:28 Відповісти
это я к тому, что евреи хорошие психиатры.
пусть пропишет ***** таблетки правды: напишет
"10 дней - 10 тысяч"
- может тот раздупится
показати весь коментар
05.03.2022 19:31 Відповісти
Лети на Урал и там лифтом в низ на 200 метров потом сдай кал и одень маску.
показати весь коментар
05.03.2022 19:28 Відповісти
и стол 100 м длинны - для переговоров
показати весь коментар
05.03.2022 19:35 Відповісти
та вообще в скафандре запускать еврея в бункер до куйла. )
показати весь коментар
05.03.2022 20:20 Відповісти
Путін бомбив "бабин яр" і могилу Цадіка Нахмана в місті Умань мабуть попросить так не робити
показати весь коментар
05.03.2022 19:29 Відповісти
Може його травануть зараз...
показати весь коментар
05.03.2022 19:30 Відповісти
Еврей поезал на переговоры с нацистом. Куда катится этот мир?🤦
показати весь коментар
05.03.2022 19:30 Відповісти
Еврей, Госсекретарь Блинкен, может разговаривать с Путиным, относительно Украины, а Премьер Израиля-не может?
показати весь коментар
05.03.2022 20:01 Відповісти
Да у вас все евреи.
показати весь коментар
05.03.2022 20:24 Відповісти
Почти все. Тот. кого ты считаешь своим богом- еврей ,сын еврейки Марии и еврея Иосифа. Не веришь-пойди спроси любого попа, неуч
показати весь коментар
05.03.2022 20:58 Відповісти
Родители матери были венгерскими евреями
Прадед по отцовской линии - еврейский писатель Меер Блинкен (1879-1915). Родился в Российской империи, в городе Переяславе Киевской губернии, выпускник Киевского коммерческого училища, публиковавшийся на идише под псевдонимом Б. Меер[8].
показати весь коментар
05.03.2022 21:33 Відповісти
Ізраїльтяни нялякались заявою росіян про ядерну зброю, котру вони можуть передати арабам)
показати весь коментар
05.03.2022 19:32 Відповісти
лука мудищев уже обрезался и надел чалму ?
показати весь коментар
05.03.2022 19:41 Відповісти
Зеленский человек Украины
А ты кусок дерьма!!
показати весь коментар
05.03.2022 19:38 Відповісти
Ранувато він попхався , до Х**ла , Україну ділити! Чи,може,поїхав запропонувати йому допомогу зброєю?!
показати весь коментар
05.03.2022 19:33 Відповісти
Ізраїль виграв 6 денну війну проти всього арабського світу і на початку війни араби переважали Ізраїль так само як рашостан нас так що мабуть приїде заспокоїти мол Вольдемар не переживай ти не першій
показати весь коментар
05.03.2022 19:35 Відповісти
а сколько десятков стран вкинуло тогда в сраиль ? не менее 40-60лярдов денег,а нам саляру Н,АТО предоставило и просроченные ракеты бюргеры для бесплатной утилизации скинули., конечно вяликие воины пучеглазики ,да,да...Так же не забываем как они наложили вето на предоставление системы ПВО железный купол.
показати весь коментар
05.03.2022 19:47 Відповісти
Бред, даже США выступал против Израиля, в 6 дневной воне, поэтому Израиль нанес ракетный удар по кораблю США, где погибло 40 американцев ...
показати весь коментар
05.03.2022 20:05 Відповісти
никто и ничего не вкинул.
Просто евреи воевали за свою страну.
Им в Польшу не было как бежать
показати весь коментар
05.03.2022 21:00 Відповісти
Взагалі-то, у нас не «ситуація навколо України, а війна по всій Україні. С
показати весь коментар
05.03.2022 19:36 Відповісти
+ 100 !
показати весь коментар
05.03.2022 19:43 Відповісти
Нафталін буде продавати мацкалям зброю за нафту
З цієї зброї мацкалі будуть вбивати українських євреєв
бо це на їх думку,жидобандеровці
показати весь коментар
05.03.2022 19:36 Відповісти
Громадяны, немецкие Украинцы -- Дело есть до вас!
В эту пятницу, в Баварии была заявлена акция: Бавария помогает Украине.
Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Украины, пострадавшего от российской агрессии.
Акция была расчитана на один день...
Но, баварцы откликнулись очень здорово -- за первый день 2 230 000 евриков насыпали!
...даже дети, из своих карманных денег, присоединились...
Поэтому, Акцию продлили до утра понедельника.
Подключайтесь!
Подробности тут:
https://www.antenne.de/programm/aktionen/bayern-hilft-der-ukraine-der-antenne-bayern-spendentag
показати весь коментар
05.03.2022 19:36 Відповісти
Дякую за інформацію,наш внесок є
показати весь коментар
05.03.2022 20:40 Відповісти
Не панікуйте, Ізраїль союзник Штатів...
Тому і санкції не вводили, шоб тіпа нейтральними лишитись... Зараз вб"ють ху....йла. Йде велика гра !
показати весь коментар
05.03.2022 19:37 Відповісти
не варто чекати чогось доброгоУкраїні і її народу , від переговорів російського окупанта з ізраїльтянами,котрі його друзі
показати весь коментар
05.03.2022 19:37 Відповісти
Не надо. Его Зеля попросил быть посредников в переговорах с х-йлом.
показати весь коментар
05.03.2022 19:40 Відповісти
тим быльше!

переговори мають контролювати дорослі дяді ... Семи
показати весь коментар
05.03.2022 19:47 Відповісти
))))))))))) тогда вообще пиндец....
показати весь коментар
05.03.2022 19:50 Відповісти
Знову хоче шось продати )))
показати весь коментар
05.03.2022 19:38 Відповісти
Наконец то!!!Я уже стала беспокоиться ,что израильское правительство НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛОСЬ или ЗАБЫЛО ,что такое Холокост и его последствия ,что оно стало, как в Библии говорится ,Иисус говорил ,»вы не горячие и не холодные,а вы тепленькие ,которых хочется выплюнуть ..»Точно так же и израильское правительство стремится сохранить растяжку между двумя противостоящими странами ,не поссориться с Рашей от которой многое зависит на Ближнем Востоке и не хочется ссориться с Украиной ...В жизни ОЧЕНЬ ВАЖНО СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР,чтобы потом не было СТЫДНО,БОЛЬНО..Холокост -это не только трагедия мира ,но и УЧЕНИЕ и не только для немцев и других национальностей ,но и для евреев…И как сказал Зеленский»в молчании рождается -нацизм
показати весь коментар
05.03.2022 19:39 Відповісти
Підозрюю, Україну там будуть обговорювати в ОСТАННЮ чергу!
На порядку денному в оточені Путіна - порятунок їх статків та родичів з Московії.
показати весь коментар
05.03.2022 19:39 Відповісти
Приехал договариваться не бомбить Днепр, где большая еврейская диаспора
показати весь коментар
05.03.2022 19:40 Відповісти
там бальшой єврєйскій каламойскій...
показати весь коментар
05.03.2022 19:47 Відповісти
а "Минора" очень хороша для пристрелки артиллерии
самое высокое здание....
показати весь коментар
05.03.2022 19:48 Відповісти
Им наоборот норм

Они будут их звать в Израиль

Срать они хотели на евреев насамом деле
показати весь коментар
05.03.2022 19:53 Відповісти
🍑+👅
показати весь коментар
05.03.2022 19:42 Відповісти
Після розмови з конченим, Ізраїль стане бандерівським.
показати весь коментар
05.03.2022 19:43 Відповісти
Вот текст из Jerusalem post:

Prime Minister Naftali Bennett met with Russian President Vladimir Putin in Moscow in a secret meeting made public only after the fact on Saturday
Bennett was the first leader of a democracy to meet with Putin since Russia invaded Ukraine 10 days prior.The
US and Ukraine were updated before the trip, a diplomatic source said.
показати весь коментар
05.03.2022 19:43 Відповісти
щас ***** воспрянет, что типо опять "выход из изоляции"
показати весь коментар
05.03.2022 19:46 Відповісти
А мацу з ціанідом повіз?
показати весь коментар
05.03.2022 19:49 Відповісти
Ну и чего там этот нафталин надоговаривался? Подтвердил, что железный купол давать не будут? И что к санкциям против параши пейсатые подключатся не будут?
показати весь коментар
05.03.2022 19:49 Відповісти
Що там цей нафталін зараз напереговарює?
показати весь коментар
05.03.2022 19:50 Відповісти
ой вей... "ситуация вокруг Украины" это уже мило... значит не называет вещи своими именами...
галантерейный нафталин поехал шо-то прикупить за копейки у фашиста?
показати весь коментар
05.03.2022 19:53 Відповісти
думаю це посередник від Байдена
показати весь коментар
05.03.2022 19:55 Відповісти
PEOPLE AROUND THE WORLD ARE APPEALING TO THE UN TO EXCLUDE RUSSIA FROM THE UN SECURITY COUNCIL


петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council


голосуємо, панове! та найширший репост.
показати весь коментар
05.03.2022 19:55 Відповісти
Да хуіло вроде как за уралом.
показати весь коментар
05.03.2022 19:58 Відповісти
Убей путина
показати весь коментар
05.03.2022 20:00 Відповісти
- Вова, ты таки поц!
- Я знаю, господин Беннет
показати весь коментар
05.03.2022 20:06 Відповісти
та то таке. нехай Їде. Беня Натаньяху теж їздив вибачатися. зараз фурерок викотить три умови миру з Україною і все. Пропагандон. Нафталі приїде додому- хвацько буде розказувати - я бачив Путіна. Та й по всьому.
показати весь коментар
05.03.2022 20:12 Відповісти
США и Израиль - ближайшие военные союзники, все шаги , относительно Украины, согласованы....
Кстати, неизвестно, куда нацелены ядерные боеголовки, с подводных лодок Израиля, в связи с угрозой России, нажать на ядерную кнопку.
показати весь коментар
05.03.2022 20:14 Відповісти
У Бенета коаліційний уряд . Й якщо голова МІД Яїр Лапід в перший же день засудив вторнення , то цей Бенет довго важився .
На його чинять сильний тиск й однопартійці , й партнери по коаліції . Мовляв требо щось робити . Засудив на 5-й день .
Що його партнери й однопартійці йому будуть йще довго згадувати .

Бо бути в одній компанії с Іраном , чи Мексикою не дуже хочется .

Але депутати ж не відчувають шантаж ***** ...

Думаю, що ціль зустрічи : реально уявити собі , чи є ***** дійсно психично хворим ман"яком , або прикидається .

Макрон-макроном , но кожний лідер держави повинен сам особисто усвідомити , про кого йде річ
показати весь коментар
05.03.2022 22:08 Відповісти
 
 