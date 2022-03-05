Прем'єр Ізраїлю Беннет прибув до РФ для переговорів із Путіним щодо ситуації довкола України, - ізраїльські ЗМІ
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Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет у суботу прибув із неоголошеним візитом до Москви для переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це пише ізраїльське видання The Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ.
"Прем'єр-міністр Нафталі Беннет, як повідомляється, перебуває в Москві для переговорів із Володимиром Путіним", - пише видання з посиланням на дані російської сторони.
Представник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що у Кремлі зараз відбуваються переговори президента Росії Володимира Путіна та прем'єр-міністра Ізраїлю.
"Обговорюється ситуація навколо України", – сказав Пєсков журналістам.
Топ коментарі
+29 Бандерівець
показати весь коментар05.03.2022 19:27
+26 Алекс Мышкевич
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+25 Саша Пончик
показати весь коментар05.03.2022 19:28
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Будь ласка, зачекайте...
Якщо вб"ють Путіна, я забираю слова назад...
Как я много раз говорил
Их интересует только бабло, которое могут получить на трупах евреев. Которым они причём не имеют не какого отношение
Россия помнит, как Израиль, в 1982 г. уничтожил, дивизию ПВО Советов, оборонявшая Сирию .... увы, террористы уважают силу...
Тем более, что часть ядерного оружия Израиля на подводных лодках, местонахождение которых враг не знает...
Невже *****..юдів послухає!?
Так ***** ***...
..
Слава нації
Смерть москалям
пусть пропишет ***** таблетки правды: напишет
"10 дней - 10 тысяч"
- может тот раздупится
Прадед по отцовской линии - еврейский писатель Меер Блинкен (1879-1915). Родился в Российской империи, в городе Переяславе Киевской губернии, выпускник Киевского коммерческого училища, публиковавшийся на идише под псевдонимом Б. Меер[8].
А ты кусок дерьма!!
Просто евреи воевали за свою страну.
Им в Польшу не было как бежать
З цієї зброї мацкалі будуть вбивати українських євреєв
бо це на їх думку,жидобандеровці
В эту пятницу, в Баварии была заявлена акция: Бавария помогает Украине.
Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Украины, пострадавшего от российской агрессии.
Акция была расчитана на один день...
Но, баварцы откликнулись очень здорово -- за первый день 2 230 000 евриков насыпали!
...даже дети, из своих карманных денег, присоединились...
Поэтому, Акцию продлили до утра понедельника.
Подключайтесь!
Подробности тут:
https://www.antenne.de/programm/aktionen/bayern-hilft-der-ukraine-der-antenne-bayern-spendentag
Тому і санкції не вводили, шоб тіпа нейтральними лишитись... Зараз вб"ють ху....йла. Йде велика гра !
переговори мають контролювати дорослі дяді ... Семи
На порядку денному в оточені Путіна - порятунок їх статків та родичів з Московії.
самое высокое здание....
Они будут их звать в Израиль
Срать они хотели на евреев насамом деле
Prime Minister Naftali Bennett met with Russian President Vladimir Putin in Moscow in a secret meeting made public only after the fact on Saturday
Bennett was the first leader of a democracy to meet with Putin since Russia invaded Ukraine 10 days prior.The
US and Ukraine were updated before the trip, a diplomatic source said.
галантерейный нафталин поехал шо-то прикупить за копейки у фашиста?
петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
голосуємо, панове! та найширший репост.
- Я знаю, господин Беннет
Кстати, неизвестно, куда нацелены ядерные боеголовки, с подводных лодок Израиля, в связи с угрозой России, нажать на ядерную кнопку.
На його чинять сильний тиск й однопартійці , й партнери по коаліції . Мовляв требо щось робити . Засудив на 5-й день .
Що його партнери й однопартійці йому будуть йще довго згадувати .
Бо бути в одній компанії с Іраном , чи Мексикою не дуже хочется .
Але депутати ж не відчувають шантаж ***** ...
Думаю, що ціль зустрічи : реально уявити собі , чи є ***** дійсно психично хворим ман"яком , або прикидається .
Макрон-макроном , но кожний лідер держави повинен сам особисто усвідомити , про кого йде річ