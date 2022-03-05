Польща ніколи не визнає територіальних змін в Україні, спричинених російською агресією, - Рау
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Польща "ніколи не визнає територіальних змін", спричинених російською агресією в Україні, заявив міністр закордонних справ Збігнєв Рау.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт польського МЗС.
"Польща ніколи не визнає територіальні зміни, спричинені протиправною, неспровокованою агресією, способом, яким Росія веде військові дії, засновані на прагненні зламати волю українського опору за допомогою нападів, які тероризують мирне населення. Обстріли житлових районів, атомних електростанцій… є воєнними злочинами за міжнародним правом, які не підпадають під теміни давності і будуть переслідуватися з максимальною рішучістю", – заявив Рау.
Ця заява була зроблена після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у місі Жешув (Ряшів).
У розмові з пресою Блінкен і Рау підтвердили свій єдиний підхід у наданні допомоги біженцям і протидії вторгненню Росії в Україну.
Рау підтвердив підтримку своєї країни народу України, додавши важливість евакуаційного коридору, "який сприятиме евакуації українських громадян".
В свою чергу держсекретар Блінкен підтвердив прихильність своєї країни до народу України та подякував Польщі за її роботу щодо розміщення численних біженців з України.
"Як союзники та партнери, Польща та Сполучені Штати стояли разом у багатьох викликах, тепер великі ідеали, які нас пов’язують – свобода, демократія, мир, безпека, знаходяться під загрозою в цьому регіоні, як ніколи раніше, принаймні - з часів Другої світової. війни", – додав Блінкен.
Будь ласка, зачекайте...
ні ні по домівкам сидіть - надайте тільки трохи зброї, бо ми шо в нас було, в асфальт закатали.. - а там ми самі....
Помалу наближається ситуація, коли в центрі та на сході України деякі міста будуть на певний час оточені, а на заході утвориться лінія фронту. Ця лінія фронту з часом буде рухатися все далі на схід, доки не буде звільнена вся Україна.
Готуйтеся АКТИВНО до цього сценарію! Це означає, наприклад,
-забезпечити коридори до міст у центрі та на сході України,
-вимагати більше зброї від Західної Європи для формування лінії фронту на Заході України,
-ЗАРАЗ створювати там протиповітряну оборону!
И как можно было получить такое доверие, что Сталин его не убил, когда он всех в окружении убивал.
Отец путина был добровольцем НКВД, начиная с Финляндии. Утверждают, что он много финнов убил. Ну и дальше по НКВД. Наверняка и участие в загранотрядах.
Отсюда сам путин - это КГБ.