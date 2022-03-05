УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12089 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїЗа кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 447 21
війна (56107) Польща (5136) Росія (47115) Рау Збіґнев (105)

Польща ніколи не визнає територіальних змін в Україні, спричинених російською агресією, - Рау

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном Війна в Україні

Польща ніколи не визнає територіальних змін в Україні, спричинених російською агресією, - Рау

Польща "ніколи не визнає територіальних змін", спричинених російською агресією в Україні, заявив міністр закордонних справ Збігнєв Рау.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт польського МЗС.

"Польща ніколи не визнає територіальні зміни, спричинені протиправною, неспровокованою агресією, способом, яким Росія веде військові дії, засновані на прагненні зламати волю українського опору за допомогою нападів, які тероризують мирне населення. Обстріли житлових районів, атомних електростанцій… є воєнними злочинами за міжнародним правом, які не підпадають під теміни давності і будуть переслідуватися з максимальною рішучістю", – заявив Рау.

Ця заява була зроблена після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у місі Жешув (Ряшів).

У розмові з пресою Блінкен і Рау підтвердили свій єдиний підхід у наданні допомоги біженцям і протидії вторгненню Росії в Україну.

Рау підтвердив підтримку своєї країни народу України, додавши важливість евакуаційного коридору, "який сприятиме евакуації українських громадян".

В свою чергу держсекретар Блінкен підтвердив прихильність своєї країни до народу України та подякував Польщі за її роботу щодо розміщення численних біженців з України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фактично, у нас більше немає кордону із дружньою Польщею. Ми разом на стороні добра, - Зеленський

"Як союзники та партнери, Польща та Сполучені Штати стояли разом у багатьох викликах, тепер великі ідеали, які нас пов’язують – свобода, демократія, мир, безпека, знаходяться під загрозою в цьому регіоні, як ніколи раніше, принаймні - з часів Другої світової. війни", – додав Блінкен.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
05.03.2022 19:49
+3
Лучше бы сказал что Украина все отвоюет! задолбали эту мантру о непризнании *******
показати весь коментар
05.03.2022 19:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.03.2022 19:49 Відповісти
польша ти тож хочеш піти слідом воєного корабля?
показати весь коментар
05.03.2022 19:51 Відповісти
Фенандо згинь курво з сайту, поки тебе українці не розібрали на молекули!!!Не ********, як не знаєш!
показати весь коментар
05.03.2022 20:02 Відповісти
неписьменний? Що не так? Не визнає днр/лнр... та таке не дай Боже, інше
показати весь коментар
05.03.2022 20:04 Відповісти
Хреновый у вас переводчик, товарищ майор. Сказывается, что вас везде отрезают от цивилизованного информационного пространства. Не "тож", а "також", не "слідом" а "в напрямку", не "воєнного", а "військового". Вчить мову, суки - буде в нагоді.
показати весь коментар
05.03.2022 20:19 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2022 19:51 Відповісти
Текст якось по дєбільному написан. А якщо ми повернемо кубань, білгород та курськ, то теж не визнає?
показати весь коментар
05.03.2022 19:51 Відповісти
Визнає, а що?
показати весь коментар
05.03.2022 19:58 Відповісти
Лучше бы сказал что Украина все отвоюет! задолбали эту мантру о непризнании *******
показати весь коментар
05.03.2022 19:56 Відповісти
І я ж про це. Кажу, текст по дєбільному написаний.
показати весь коментар
05.03.2022 20:17 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1500166829272145924
показати весь коментар
05.03.2022 19:57 Відповісти
Явно хтось-когось знов благав: "Ну хоч Крим визнайте!!!!"
показати весь коментар
05.03.2022 20:01 Відповісти
Небо, Небо, Небо!!!
показати весь коментар
05.03.2022 20:03 Відповісти
польські жовнери - ті таки козаки..
ні ні по домівкам сидіть - надайте тільки трохи зброї, бо ми шо в нас було, в асфальт закатали.. - а там ми самі....
показати весь коментар
05.03.2022 20:04 Відповісти
Уряд України та керівництво регіонів!
Помалу наближається ситуація, коли в центрі та на сході України деякі міста будуть на певний час оточені, а на заході утвориться лінія фронту. Ця лінія фронту з часом буде рухатися все далі на схід, доки не буде звільнена вся Україна.
Готуйтеся АКТИВНО до цього сценарію! Це означає, наприклад,
-забезпечити коридори до міст у центрі та на сході України,
-вимагати більше зброї від Західної Європи для формування лінії фронту на Заході України,
-ЗАРАЗ створювати там протиповітряну оборону!
показати весь коментар
05.03.2022 20:15 Відповісти
В путина дед был поваром в Горках и кормил Ленина, а потом Сталина.
И как можно было получить такое доверие, что Сталин его не убил, когда он всех в окружении убивал.

Отец путина был добровольцем НКВД, начиная с Финляндии. Утверждают, что он много финнов убил. Ну и дальше по НКВД. Наверняка и участие в загранотрядах.

Отсюда сам путин - это КГБ.
показати весь коментар
05.03.2022 20:42 Відповісти
Но есть утверждение, что путин приемный сын этого НКВДшника. Не важно. В любом случае он "достойный" продолжатель "дел" этих негодяев.
показати весь коментар
05.03.2022 21:03 Відповісти
Таак! Про что это? Яки щэ тэррыториальни змины? Украина, что, отдаёт рашке территории? Это в смысле? Это про что вобще? Украина едына и не делима! Что за дела!
показати весь коментар
05.03.2022 20:51 Відповісти
Це, напевно, якщо ми заберемо назад Кубань і Білгород.
показати весь коментар
05.03.2022 21:03 Відповісти
Оце воно. Терлися, сварилися, а як біда, то оце найкращий друг, і все другорядне пофіг і дійсно не на часі
показати весь коментар
28.06.2022 20:51 Відповісти
 
 