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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 5 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 5 березня

У ході десятої доби героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню загарбники, не досягаючи мети наступальної операції у встановлені терміни, продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів, зокрема й із застосуванням бомбардувальної авіації по об’єктах цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 18.00 05.03.2022 щодо російського вторгнення.

Так, сьогодні противником було нанесено авіаудар по Білій Церкві, пошкоджено понад 20 житлових будинків. В Ірпені внаслідок бомбардування пошкоджено залізничну колію та виведено з ладу потяг, що використовувався для евакуації мирного населення.

За наявною інформацією з початком збройної агресії проти України активізувалась діяльність російських приватних військових кампаній (ПВК) щодо вербування особового складу, який має досвід проходження військової службу у підрозділах спеціального призначення та має відповідну підготовку. Так, у Ростові-на-Дону розгорнуто штаб ПВК Вагнер.

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Окупанти продовжують використовувати російську масовку для підготовки відео репортажів про "успішність" проведення "операції" на території України.

На підступах до Броварів, в районі населеного пункту Перемога, захисниками України нанесено авіаційний удар по 15 окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів, втрати уточняються.

Крім того, підрозділами Збройних Сил України знищено командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського.

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Також збито 2 літаки російських окупантів, 3 льотчики взято у полон, 1 - знищений. Збито 5 вертольотів та 1 БПЛА ворога.

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 5 березня 01
Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 5 березня 02
Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 5 березня 03
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Топ коментарі
+19
Орки сами за столько лет уверовали, что они действительно непобедимая армия. Дело в том, что после 2МВ они ни разу не воевали с равным противником. Венгров безоружных подавили в 1956. Чехов в 1968. В Афгане воевали всей мощью, стратегические бомбардировщики, спутники, вертолеты, танки, РСЗО и т.д. Против Чечни в двух войнах то же самое. Против малюсенькой Грузии тоже. И вот сейчас, в первый раз в послевоенной истории, воюют против противника, у которого есть и артилллерия и танки и авиация. Это для них непривычно, они привыкли гонять туземцев по горам, вооруженных только стрелковым оружием. Отсюда и результат. Украина победит ! Слава Украине !
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05.03.2022 20:26
+11
да и *** с ним
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05.03.2022 20:14
+10
⚡️Abobe останавливает продажу своих услуг и продуктов в России. А также заблокировали доступ к своим облачным хранилищам российским государственным СМИ, - сообщил Министр цифровой трансформации Украины Федоров.

Все. Хана аналагавнєтним технологіям. Без фотошопу як тепер мультики малювать?
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05.03.2022 19:57
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05.03.2022 20:00 Відповісти
да, орки технику побросали и отступили
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05.03.2022 20:06 Відповісти
НЕ СЦАТЬ
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05.03.2022 20:13 Відповісти
по Краматорску..чем то страшным..минут 20 тому. по жилым кварталам..
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05.03.2022 19:56 Відповісти
Ту-22 из Крыма скорее всего...или Точки-У подтянули....
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05.03.2022 20:28 Відповісти
уже объявили, что перехватили что то.
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05.03.2022 20:31 Відповісти
⚡️Abobe останавливает продажу своих услуг и продуктов в России. А также заблокировали доступ к своим облачным хранилищам российским государственным СМИ, - сообщил Министр цифровой трансформации Украины Федоров.

Все. Хана аналагавнєтним технологіям. Без фотошопу як тепер мультики малювать?
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05.03.2022 19:57 Відповісти
Так его тоже где-то взять надо. Возить уже неоткуда. И как пиратское ПО без аутентичных апдейтов работает?
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05.03.2022 20:14 Відповісти
Как как, на старых пиратских версиях, нашпигованных банковскими троянами..))
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05.03.2022 20:00 Відповісти
пиратской версией нарисуют
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05.03.2022 20:01 Відповісти
Дивлюся на фото і офігіваю,яка ж у кацапні техніка допотопна.І це друга "найсильніша"армія світу?Позорніки кляті,горіть у пеклі!
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05.03.2022 20:00 Відповісти
Кстати на последнем фото «ракушка», самая последняя модель кацапской командно-штабной машины)
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05.03.2022 20:03 Відповісти
Она такая только на бумаге, а по факту всё разворовали ещё на стадии проектирования. Там такое плачевное состояние, что без "элитных" подразделений показывать на смотрищах тупо нечего.

Страна воров с разворованной армией, забыла что она страна воров.
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05.03.2022 20:13 Відповісти
.
О смерти полковника Константина Зизевского сообщил глава Невинномысска Михаил Миненков. Мэр промышленной столицы Ставропольского края отметил, что военный был его близким товарищем.
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05.03.2022 20:03 Відповісти
да и *** с ним
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05.03.2022 20:14 Відповісти
Ну, с ним ли он- это вопрос ещё... .впрочем, никому неинтересный.
*** на него !!! - это правильнее.
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05.03.2022 20:18 Відповісти
ЗСУ красунчіки,але воювати з ворогом без зброї це не реально.
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05.03.2022 20:04 Відповісти
Вот на сколько у них дупа в армии, что они вертолёты посылают туда, где у противника есть ПЗРК в каждом отряде.
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05.03.2022 20:10 Відповісти
лапоть убийца нашёл что искал на Украинской земле...
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05.03.2022 20:11 Відповісти
Орки сами за столько лет уверовали, что они действительно непобедимая армия. Дело в том, что после 2МВ они ни разу не воевали с равным противником. Венгров безоружных подавили в 1956. Чехов в 1968. В Афгане воевали всей мощью, стратегические бомбардировщики, спутники, вертолеты, танки, РСЗО и т.д. Против Чечни в двух войнах то же самое. Против малюсенькой Грузии тоже. И вот сейчас, в первый раз в послевоенной истории, воюют против противника, у которого есть и артилллерия и танки и авиация. Это для них непривычно, они привыкли гонять туземцев по горам, вооруженных только стрелковым оружием. Отсюда и результат. Украина победит ! Слава Украине !
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05.03.2022 20:26 Відповісти
В другі світові 7 млн українців воювали на боці червооної армії , вони про це забули без нас вони ніхто
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05.03.2022 20:32 Відповісти
Без украинцев и казахов они ни за что не выиграли бы. А уж без американского ленд- лиза вообще, разбежались бы за Уралом по всей Сибири.
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05.03.2022 20:53 Відповісти
а чому , тільки американського, можливо, вам не відомий той факт, що й Великобританія не менше передала? На "Діскавері" є шикарний цикл на цю тему...
п.с. як ви там, після орків з кацапії та бульбофюрера?
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05.03.2022 21:50 Відповісти
да я покороче постарался написать. Знаю про британский ленд -лиз. Британскими радарами закрыли небо над Москвой.

После орков у нас не очень. Российские десантники расстреляли протестующих в Алмате во время Январской Революции. Шли по улицам и ложили всех. 12 летнего пацана прямо в голову. При матери. Надо было слышать ее крик, когда она к сыну рвалась, а ее держали.

Будем мстить, как будет возможность.
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05.03.2022 22:06 Відповісти
знаєте, є колоритна журналістка та блогер- Яніна Соколова? У неї колись на ютубі, був тролінг над кацапами із ****** та шикарною ідеєю до об'єднання сусідів ерефії у один фронт: "белоукрказогрузия-бирь" (не дослівно та на жаль, так почистили, що й через пошук не знайти)...
Ваші громадяни відтермінувала напад на нас... Але не криків матерів...
п.с. дякую за відповідь, самі розумієте, що після ваших слів- вподобайка не доречна.
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05.03.2022 22:33 Відповісти
До речі - в перерахунку на кількість населення, Українці посіли друге місце по кількості Героїв Радянського союзу за результатами так званої Велікої вітчизняної війни.

На першому місці були Грузини, на третьому - Євреї.
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05.03.2022 21:30 Відповісти
Самолеты сбили в Чернигове,Одессе и Николаеве.Всего 3. Почему в сводке 2?
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05.03.2022 20:34 Відповісти
Над Одещиною - 2 - один над містом, і другий над північчю області.
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05.03.2022 21:31 Відповісти
Тем более. А в сводке почему то 2.
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05.03.2022 21:35 Відповісти
Перепрошую - годину тому з'явилась офіційна інформація про третій збитий над Одещиною літак!

Слава Україні!

Слава Нації!
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05.03.2022 22:47 Відповісти
Героям Слава!
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06.03.2022 06:55 Відповісти
Есть на ю тубе ролик, разговор Путина с Шойгу. Путин не доволен ходом войны, ругает Шойгу. Дальнему два дня на достижение военного перелома. Сказал, что экономику России отбросили на двадцать лет назад. Видимо , план войны был представлен Шойгу и его штабом. Теперь, по мнению Путина - вина за провал лежит на Шойгу. Будут давить эти дни изо всех сил. Держитесь, граждане! Побеждайте российских оккупантов! Слава Украине!
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05.03.2022 21:28 Відповісти
Та пох, кого вони там будуть звинувачувати, і як будуть карати, і хто там з них чоловік, а хто його жінка!

Можуть навіть один одного перестріляти - мені пох!

На місце Ху.ла прийде ще гірше ху.ло, аж допоки вони не почнуть кору жрати!

Бо нефіг було на Святу Руську землю зі зброєю приходити!
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05.03.2022 21:35 Відповісти
Слушал сейчас песню В. Высоцкого :"Солдаты группы Центр". Это сейчас русские фашисты идут на Украину, как тогда шли немцы. Держитесь, граждане Независимой Украины! Весь мир с вами!
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05.03.2022 21:31 Відповісти
Теперь видно чьи деды воевали на самом деле!
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05.03.2022 22:03 Відповісти
Щось занадто багато ворожих льотчиків взято у полон.
Хіба у збитих ворожих льотчиків не повинен бути відсоток виживання значно нижчий?
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05.03.2022 23:14 Відповісти
 
 