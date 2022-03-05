Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 5 березня
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У ході десятої доби героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню загарбники, не досягаючи мети наступальної операції у встановлені терміни, продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів, зокрема й із застосуванням бомбардувальної авіації по об’єктах цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 18.00 05.03.2022 щодо російського вторгнення.
Так, сьогодні противником було нанесено авіаудар по Білій Церкві, пошкоджено понад 20 житлових будинків. В Ірпені внаслідок бомбардування пошкоджено залізничну колію та виведено з ладу потяг, що використовувався для евакуації мирного населення.
За наявною інформацією з початком збройної агресії проти України активізувалась діяльність російських приватних військових кампаній (ПВК) щодо вербування особового складу, який має досвід проходження військової службу у підрозділах спеціального призначення та має відповідну підготовку. Так, у Ростові-на-Дону розгорнуто штаб ПВК Вагнер.
Окупанти продовжують використовувати російську масовку для підготовки відео репортажів про "успішність" проведення "операції" на території України.
На підступах до Броварів, в районі населеного пункту Перемога, захисниками України нанесено авіаційний удар по 15 окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів, втрати уточняються.
Крім того, підрозділами Збройних Сил України знищено командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського.
Також збито 2 літаки російських окупантів, 3 льотчики взято у полон, 1 - знищений. Збито 5 вертольотів та 1 БПЛА ворога.
Будь ласка, зачекайте...
Все. Хана аналагавнєтним технологіям. Без фотошопу як тепер мультики малювать?
Страна воров с разворованной армией, забыла что она страна воров.
О смерти полковника Константина Зизевского сообщил глава Невинномысска Михаил Миненков. Мэр промышленной столицы Ставропольского края отметил, что военный был его близким товарищем.
*** на него !!! - это правильнее.
п.с. як ви там, після орків з кацапії та бульбофюрера?
После орков у нас не очень. Российские десантники расстреляли протестующих в Алмате во время Январской Революции. Шли по улицам и ложили всех. 12 летнего пацана прямо в голову. При матери. Надо было слышать ее крик, когда она к сыну рвалась, а ее держали.
Будем мстить, как будет возможность.
Ваші громадяни відтермінувала напад на нас... Але не криків матерів...
п.с. дякую за відповідь, самі розумієте, що після ваших слів- вподобайка не доречна.
На першому місці були Грузини, на третьому - Євреї.
Слава Україні!
Слава Нації!
Можуть навіть один одного перестріляти - мені пох!
На місце Ху.ла прийде ще гірше ху.ло, аж допоки вони не почнуть кору жрати!
Бо нефіг було на Святу Руську землю зі зброєю приходити!
Хіба у збитих ворожих льотчиків не повинен бути відсоток виживання значно нижчий?